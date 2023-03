Sierra Nevada alberga este fin de semana la competición de deportes de invierno más importante de la temporada en España con la celebración de dos pruebas de la Copa del Mundo de Snowboard Cross en la que participarán un centenar de los mejores riders mundiales de la disciplina, entre ellos los integrantes del equipo español con el rider donostiarra Lucas Eguibar al frente.

Las dos pruebas de la Copa del Mundo SBX de Sierra Nevada han sido presentadas este miércoles en la Alhambra. Tras la foto oficial de los equipos participantes en los Jardines del Partal, la directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía, María de Nova, ha subrayado que “Andalucía vuelve a situarse como sede de grandes eventos deportivos que, además de promocionar la práctica deportiva, sirven de importante polo atracción turístico y cultural.

“Por eso es tan importante que Andalucía sea la sede de esta Copa del Mundo de Snowboard Cross, tenemos ese privilegio, y además se va a desarrollar en un entorno maravilloso como es Sierra Nevada, lo que sin duda es un plus para la competición y para los deportistas que nos visiten”, ha subrayado.

La competición, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía con la cofinanciación de la Unión Europea, se celebra justo después del Campeonato del Mundo de Snowboard en Bakuriani (Georgia) y antes de las dos últimas carreras (en Veysonnaz, Suiza; y Mr. St. Ann, Canadá) que cerrarán el circuito anual de la Copa del Mundo SBX.

Un espectáculo mundial

El consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, ha destacado el “enorme esfuerzo” del equipo de constructores de Sierra Nevada para configurar, “no siempre con meteorología favorable”, un circuito “de gran atractivo” para los corredores, el público y las televisiones.

“De las diez competiciones que hay en el mundo, dos se hacen aquí. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, queremos agradecer el papel de Spainsnow y de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno por querer asumir este proyecto junto con nosotros. Buscamos que la gente pueda disfrutar, que los granadinos y los andaluces puedan subir a ver este espectáculo mundial”, ha señalado Ibáñez.

El circuito SBX de la Loma de Dílar se compone de seis curvas peraltadas, cuatro saltos y siete zonas bacheadas (dubbies). En territorio nacional, Teledeporte, Eurosport y Andalucía Televisión ofrecerán la Copa del Mundo de Sierra Nevada, mientras que 20 cadenas de televisión distribuirán la señal en países europeos, asiáticos y americanos.

El presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus, ha recordado que la celebración de pruebas de alto nivel en España “está plasmado en nuestro Plan Estratégico. Nos lo empezamos a creer en 2017 a raíz del mundial de snowboard y freeski en el que tuvimos unos fantásticos resultados junto con el bronce de Regino Hernández en los JJOO de Invierno de PyeongChang. Gracias a la Copa Movistar tenemos a riders como Álvaro -Romero- que es junior aún y que tiene medallas en eventos de este estilo (juniors) y que viene de hacer un gran Mundial. Tenemos héroes españoles que son los rivales a batir en esta Copa del Mundo de Sierra Nevada.

En ese sentido, el presidente de la federación andaluz, Carlos Santandreu, ha subrayado las posibilidades de evolución deportiva de los riders andaluces gracias a la apuesta de Sierra Nevada por el snowboard cross; tanto es así que corredores locales como Candela Fuentes y Lorenzo Jiménez, que este año han participan en Copa de Europa SBX ya están en la órbita del equipo nacional.

El coordinador de snowboard de la FIS, Uwe Beier, ha agradecido” a todo el mundo involucrado desde Sierra Nevada a las federaciones por la organización de las dos copas del mundo. Es un evento importante para nosotros, queremos hacer crecer nuestro deporte y que sedes como la de Sierra Nevada nos acercan al objetivo de hacerlo más popular. Tenemos un circuito largo y con mucha nieve y seguro que lo disfrutaremos”.

El joven rider de RFEDI, Alvaro Romero, en representación del equipo nacional español, ha conocido hoy el circuito de la Loma de Dílar y su impresión no puede ser mejor: “tiene muy buena pinta, es un circuito largo, curvas grandes y bien hechas, mucho trabajo a la hora de hacer este circuito. Tiene muy buena y estamos muy contentos.” “Una carrera muy bonita porque iba con expectativas altas, a dar mi mejor nivel. Salió muy bien, luché mucho, con los mejores y me vi capaz de estar con ellos así que me voy muy feliz de Georgia y es lo mejor que me podía pasar para venir aquí con la mayor motivación a la Copa del Mundo de Sierra Nevada.”