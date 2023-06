Un viaje a través de tres generaciones en el Día de las Redes Sociales

En un mundo cada vez más hiperconectado, las redes sociales se han convertido en una parte esencial de las vidas de toda la población. Desde la generación silenciosa hasta la generación Z, cada grupo demográfico ha adoptado y utilizado estas plataformas de manera diferente, en función de sus necesidades, de su facilidad de adaptación y de tendencias de uso.

Con motivo de la celebración del Día de las Redes Sociales, que se conmemora el 30 de junio, GranadaDigital ha contactado con un experto en el tema, Francisco Liébana Cabanillas, catedrático en la UGR, así como con tres habitantes de la provincia, usuarios activos en sus respectivas redes favoritas, Marisol, Alberto y Celia. Ya sea en Facebook, Instagram o TikTok, todos usan en mayor o menor medida las redes sociales (RRSS). Sin embargo, a pesar de que utilicen el mismo medio, el hecho de haber nacido en diferentes épocas, deriva en que se haga más notable la brecha generacional que hay entre ellos y su consecuente uso de las RRSS.

Telegram, BeReal o TikTok como redes emergentes

El mundo se ha convertido en uno dominado por las redes, y a pesar de que algunos se desenvuelvan en ellas mejor que otros, es una realidad que hay que aceptar. Según asegura Francisco Liébana, Director Académico del Máster Propio de Marketing Online y Estrategias Social Media de la Universidad de Granada (Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la UGR),"las RRSS tal y como las entendemos en la actualidad, han transformado la forma en la que nos comunicamos, compartimos información, nos conectamos y relacionamos con los demás, y es precisamente por esta mayor oportunidad de interconectividad que los españoles mantenemos activas, una media de casi cinco redes mensuales".

Si antes querías recordarle a tus amigos que no te habías olvidado de ellos les mandabas un mensaje o les hacías una llamada. Ahora, con dar un like o contestar a su story, ya sabrán que al menos te acuerdas de ellos. Y es que esto no solo se acota al ámbito familiar o más cercano, ya que las empresas también "han observado una gran oportunidad en ellas para rentabilizar los esfuerzos en comunicación que realizan", según aclara Liébana.

El director académico, ha aclarado que las red que más se emplea en la actualidad es WhatsApp, seguida de Instagram, Facebook y YouTube. Sin embargo, como el mundo de las redes es uno en constante cambio, "estas se ven seriamente amenazadas por otras emergentes como Telegram, TikTok, LinkedIn, Instagram y Pinterest, que han aumentado la penetración en el mercado respecto al 2022", explica el catedrático.

Por muchas redes que haya, cada una tiene su público, y "es precisamente esta segmentación de los mercados, lo que marca el éxito de cada una de ellas. Algunas personas pueden encontrar útil Facebook para mantenerse en contacto con amigos y familiares, mientras que otras pueden preferir LinkedIn para fines profesionales u otras incluso Be Real por la propia naturalidad de la interacción de los usuarios".

La generación Baby Boomer: amantes de Facebook

Si hay una red social en la que esta generación, catalogada como la 'ambiciosa', se desenvuelva mejor, es sin duda Facebook. Marisol es la mejor prueba. Y es que aunque utilice algunas veces Instagram, reconoce que no le gusta mucho y que se siente más cómoda en la red de Meta. "Me entiendo mejor, para mí es muy familiar. Las otras no las entiendo mucho", asegura.

Sin embargo, Marisol tiene una particularidad dentro de los de su quinta, y es que se ha convertido en toda una influencer de Facebook con la comunidad que administra, 'Patrimonio de Montefrío'. Con cifras en torno a los 21 mil seguidores, cuenta su estrategia en redes. "Yo me conecto todos los días, durante un par de horas, de 20:00 h hasta las 21:30 h o a las 22:00 h. Hay dos partes fijas. Una que es la foto del día. Y otra que le gusta muchísimo a la gente que es la hora de la despedida alrededor de las 21:00. Doy las buenas noches a todo el mundo que está por ahí y pongo una imagen del pueblo. Eso le encanta a todo el mundo porque ahí es cuando interconectan unas personas con otras", explica.

Para ella, esta red social ha tenido un impacto muy positivo en su vida ya que ha sido el lugar donde ha encontrado una comunidad a la que acercarse. "Que yo haya puesto en contacto y que haya venido al pueblo tantísima gente solo porque haya visto una fotografía en 'Patrimonio de Montefrío' es algo que me da satisfacciones cada día. Sobre todo el hecho de darle a la gente un buen rato. Ellos saben que entran a un sitio que es amable, donde no se habla ni de políticas, ni de religión, ni de nada, solamente del pueblo", relata Marisol. Por otro lado, otras redes como TikTok, no han despertado su interés como para seguir expandiendo su comunidad. "La he utilizado, tengo una cuenta personal. Lo que pasa es que yo no le veo la gracia a eso. Y yo a pesar de mis ideas tengo la mente muy abierta, pero no es lo mío, yo sé que es de gente más joven", explica.

Los Millennials (Y): los primeros 'nativos digitales'

Los Millennials. Una generación que aunque no tuvo desde un primer momento redes sociales, supo hacerse a la era digital con mucha soltura. Este es el caso de Alberto, que si bien vivió la época en la que Messenger y Tuenti estuvieron de moda, hoy asegura usar Instagram como red principal para "distraerme o compartir videos que me hayan gustado con mis amigos", según cuenta. Además, a diferencia de Marisol, explica como últimamente está descubriendo TikTok, red a la que intenta "no entrar mucho porque es un agujero negro del tiempo libre".

Comenzó en ambas cuentas porque "era lo que todo el mundo tenía, lo nuevo y de lo que todos hablaban, "mis amigos compartían vídeos de esa plataforma y al final acabas cayendo", explica. Sin embargo, a la vez que hace un uso activo de las mismas, reivindica que estas también "nos venden un ideal de vida que no es y que hay que saber distinguir". Para él no han tenido un impacto negativo, pero conoce "casos cercanos de gente mas joven que se ha frustrado mucho por no 'alcanzar' dicho nivel", apunta.

A pesar de dedicar la mayor parte de su tiempo a estas dos RRSS, aproximadamente una hora y media diaria, como corrobora, asegura que la red social más útil, desde su punto de vista, es LinkedIn, ya que es para buscar empleo. De Facebook, explica que "la quitaría porque la mayoría de las cosas que salen son fakenews", demostrando que dicha red social no es precisamente la que está más de moda para la gente de esta generación.

Stories, trends, skincare: la Generación Z y su propia jerga en redes

Los 'apasionados de las redes sociales', los 'irreverentes', los que están 'sobreexpuestos a cantidades inmensas de información digital'. Estos son muchos de los títulos que definen a una generación que nació de la mano de las redes sociales. Para Celia, la cual dedica entre tres y cuatro horas diarias a utilizar "Whatsapp, Instagram, Twitter, BeReal y Youtube", según cuenta, esta es su forma de mantenerse "en contacto con amigos o familiares y consumir contenido de entretenimiento".

Para ella, Whatsapp ha sido una forma para estar en contacto con sus familiares y amigos, pero el motivo por el que se unió a Twitter, Instagram y BeReal fue "más bien por moda y por ver qué había, porque toda la gente de mi edad se iba uniendo", según explica. Las usa activamente para "compartir fotos, videos y también memes" con gente de su círculo social, pero en cambio Twitter es su medio para "leer las noticias, estar actualizada o también saber más de cultura pop y de entretenimiento", según cuenta.

Destaca Instagram como su red social favorita, ya que es su forma de "ver qué hace la gente que conoces y tus amigos, porque a lo mejor no hablas tanto con ellos a diario pero puedes ver cómo están a través de sus stories", explica. Sin embargo, llama la atención acerca del uso que se hace de TikTok. "Creo que TikTok tiene que desaparecer, porque le faltan mucho más filtros y es demasiado adictiva en ese sentido. Yo la tuve que desinstalar porque vi que pasaba mucho rato y el problema es que tiene un algoritmo que se adapta perfectamente a tus intereses. Hace que te enganches y que pases muchísimo tiempo que podrías estar invirtiendo en otra cosa. Te puede alejar mucho del mundo real y crearte expectativas diferentes a la realidad", detalla.

Y es que al igual que las redes sociales han traído cosas buenas, hay que destacar la necesidad de hacer un buen uso de las mismas. "Hay que saber gestionar cuánto impactan en tu vida, porque si llega un punto en el que te afecta demasiado lo que tú puedas leer, lo que puedas ver o lo que te puedan decir, te puede llevar hasta desarrollar problemas de salud mental", insiste. "Muchas redes como TikTok o Instagram, crean necesidades que no son imprescindibles, con todos estos trends de maquillaje, skincare, de viajes. Es cierto que esta bien promover lo cultural, la estética y el turismo, pero pienso que va mucho hacia el consumismo y que hay que tener mucho cuidado con el contenido al que se tiene acceso", concluye la usuaria.

Un día para "promover la conciencia sobre un uso responsable"

Como demuestran estos usuarios activos, a medida que avanzamos en el tiempo, las redes sociales han evolucionado y dejado una huella profunda en la sociedad. Cada generación ha encontrado su lugar en estas plataformas y ha experimentado tanto los aspectos positivos como los desafíos asociados con ellas. Aunque hay diferencias significativas en cómo cada generación utiliza y percibe las RRSS, también es evidente que estas plataformas han tenido un impacto duradero en la forma de comunicar, interactuar y ver el mundo.

El Informe Global Digital Trends elaborado por MeltWater y We Are Social correspondiente al 2023, detalla que el número total de usuarios de plataformas sociales en el planeta es superior a 4.760 millones de personas, según recoge Liébana. A razón de estos datos, él mismo explica que "un día dedicado a las redes sociales donde casi el 60% de la población mundial tiene presencia no puede pasar por alto y debe ser reconocido". Sin embargo, también apunta que "debe ser considerado como un día de gran responsabilidad para todos, ya que todos los que participamos en las redes, deberíamos de promover la conciencia sobre un uso responsable y sostenible, así como favorecer actividades que tengan un impacto social positivo, algo que por desgracia queda en el olvido al anteponerse otros aspectos en lugar de los que debieran de primar".