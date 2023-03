El vestido vaquero de Stradivarius que será un imprescindible en primavera

Nos guste o no, los adictos a las compras ya piensan en los modelitos que van a lucir en cuanto el calor haga acto de presencia. Cada vez se ven menos chaquetones, jerseys o bufandas en los escaparates de las tiendas y es que el buen tiempo está a la vuelta de la esquina. Con el fin de las rebajas, la nueva temporada se abre paso y Stradivarius ha lanzado un vestido que ya apunta a ser un 'must have' para esta primavera.

Confeccionado en tela vaquera, ajustado, sin mangas y con corte midi, el vestido de la tienda de Inditex está arrasando. Su estilo es sencillo, se ajusta perfectamente a la figura y la abertura inferior le da un estilo más elegante, lo que convierte a esta pieza en un imprescindible de la temporada.

El hecho de que sea midi y sin mangas permite que se pueda usar incluso ahora que el frío aún es el protagonista del momento. Con un jersey de cuello alto debajo, unas medias y unas botas, este vestido vaquero de Stradivarius puede ser un gran aliado a unos meses de que llegue el buen tiempo.

Además, su precio lo convierte en una prenda fácilmente asequible y que merece la pena obtener. Por 29,99 euros puedes conseguir el vestido vaquero de Stradivarius que se ha convertido en tendencia y que no tardará en verse sobre las influencers más destacadas.