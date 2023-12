Los vecinos de la zona Norte, desesperados tras pasar toda la noche sin luz

Una pesadilla diaria debido a los cortes de luz viven los vecinos de la zona Norte. Este martes han vuelto a pasar toda la noche sin luz. A las 21:00 horas ya se cortó el suministro en muchos domicilios, en otros a partir de las 23:00 horas, y hasta pasadas las diez de la mañana no han vuelto a tener electricidad. Unas 12 horas a oscuras, con frío, sin suministro eléctrico, como ya sucediera el pasado día 23. Los vecinos están “desesperados” por esta situación que, lamentablemente, se repite a menudo y no entienden que “si han tardado solo un minuto en poner los fusibles” hayan estado 12 horas sin luz. “Como no quieren venir durante la noche, nos han dejado sin luz. Para un minuto que han tardado. Es tan fácil como que la Subdelegación de Gobierno, cuando haya una avería, tenga una patrulla de Policía que acompañe a esos muchachos si tanto miedo les da. Pero no pueden tener a cientos de criaturas 12 horas sin luz”, apunta Rosa García, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Nueva Cartuja.

También Clara Márquez, vecina de la calle Joaquín Corral Almagro, que ha sufrido este corte de luz de 12 horas, se pregunta “por qué la Subdelegación del Gobierno no puede mandar a una patrulla de Policía por la noche a Mercosur para que vayan y den luz a los vecinos”. Rosa García asegura que en cuanto se va la luz a partir de las 21:00 horas, los vecinos saben “que ya no viene”.

La noche ha sido dura. “Cuando se va la luz, no te queda otra que meterte en la cama, es la única forma de no pasar frío”, comenta Rosa, quien añade que “no hay excusas para el sufrimiento de las personas, ni por parte de Endesa ni por parte de ninguna administración”.

La situación en la zona Norte es “agónica”. Clara asegura que llevan “muchísimos años sufriendo esta lacra”. “Le echan la culpa a los enganches ilegales. Yo sé que pago luz y tengo que tener luz. Creo que las instalaciones están obsoletas por completo”, denuncia. Esta vecina asegura que “no hay derecho” a vivir día tras día con cortes de luz que le impiden poder sentarse a ver una serie con su hija, cargar su teléfono móvil o que provocan que tenga que irse a la cama “heladica” y por la mañana beberse “un café frío” antes de irse a trabajar. “Eso es terrorismo. Lo que están haciendo con nosotros no tiene nombre. Y pagamos. Todos los que anoche no teníamos luz, todos – remarca-, estamos al corriente de pago con Endesa”, asegura.

Además, Clara recuerda que hay vecinos, como su madre o su suegra, que están enfermos y son electrodependientes, y no pueden enchufar sus aparatos. “Anoche me hinché de llorar, no sabía ya a quién llamar ni acudir”, lamenta esta vecina, quien insiste en que “han tardado un minuto en dar luz esta mañana” y no entiende “por qué no podían haber hecho eso anoche”.