La zona Norte vuelve a vivir una Navidad sin luz

Mientras gran parte de las familias granadinas se afanan en los últimos preparativos para la cena de Nochebuena, los vecinos de la zona Norte viven una Navidad a oscuras. Los continuos cortes de luz han dejado a este barrio de Granada sin electricidad a falta de pocas horas para una de las noches más especiales del año y las expectativas de que puedan volver a tener suministro a lo largo de este 24 de diciembre se desvanecen por momentos.

Desde el pasado 1 de noviembre, cuando el frío hizo acto de presencia, la zona Norte volvió a un infierno que parece no acabar nunca. Los cortes de luz amargaban la vida de unos vecinos que lo único que piden es tener el suministro que pagan. Las fechas navideñas se acercaban con su esplendor y brillo mientras este barrio de Granada rezaba cada día por no vivir otra Navidad sin luz. Sin embargo, ni en plena Navidad se apiadan de ellos. Este pasado sábado 23 de diciembre, la electricidad se esfumó a las 11:30 horas de la noche para, hasta el momento, no regresar.

Rosa García, presidenta de la Asociación de Vecino de Nueva Cartuja cuenta con gran desesperación y tristeza la infrahumana situación que tienen que afrontar tanto ella como sus vecinos. "Llevamos más de 200 incidencias registradas desde esta pasada noche, pero Endesa nos comunica que no tienen ningún registro de los técnicos ni hora de reposición de la electricidad prevista. Es desesperante". Están al borde del colapso.

La tensión aumenta entre unos vecinos que, ante la incertidumbre de si tendrían luz, no compraron la cena de Nochebuena hasta última hora. "Estábamos sin comida hasta ayer, aguantando para ver qué podía pasar, pero claro había que comprar. Ahora que no tenemos luz tendremos que tirar toda la comida que tenemos".

Desesperación y miedo pues, aunque desean tener luz para una noche tan especial como esta, Rosa García confiesa que pensar en qué podrá pasar cuando todas las familias se reúnan le genera auténtico pavor. "Cuando todo el mundo esté con sus familias, se sienten a cenar y tengan que tirar de hornos y vitros para cocina no sé que va a pasar. Podemos pasar otra Nochebuena a oscuras".

Esta no es la primera vez que la Navidad no brilla en la zona Norte. Hace dos años, la presidenta de la asociación ya pasó la Nochebuena a oscuras y el año pasado ocurrió en Nochevieja. Como ya contaba Rosa García a este medio hace unas semanas, en el fin de año de 2022, una familia tuvo que comer las uvas con la radio, pues la luz desapareció a falta de media hora para las campanadas.

La situación es insostenible, desesperante e indignante. Mientras Granada se prepara para festejar y celebrar en el calor de sus hogares, los vecinos de la zona Norte viven en unas condiciones infrahumanas, lejos de poder vivir con alegría una Navidad que se antoja negra y sombría para este barrio granadino que pide a gritos una solución que les permita tener una vida digna.