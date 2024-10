Un portavoz de Bodegas La Mancha señala que no reabre sus puertas por el momento

En referencia a la noticia titulada 'El centro de Granada celebra la reapertura de una de sus bodegas más emblemáticas' publicada este martes 8 de octubre en GranadaDigital, este medio quiere rectificar la información publicada para aclarar que Bodegas La Mancha no retoma su actividad.

Fuentes del negocio han detallado a GranadaDigital que el mítico local ubicado en la calle Joaquín Costa no tiene una fecha prevista para abrir de nuevo sus puertas puesto que esta decisión no se ha dado desde que estas se cerraron. Sus propietarios inciden en que se están acometiendo mejoras para el regreso tan ansiado por los granadinos. Además, detallan que han rechazado algunas propuestas por su local porque el objetivo no es otro que volver a recibir a sus clientes en un futuro.