El CEIP Victoria se planta ante la gestión de los últimos cuatro años de su actual director. En una nota de prensa, la comunidad educativa de este centro lojeño afirma que ahora que finaliza el mandato del director, y que está abierto el procedimiento de su renovación por otros cuatro años, teme la posibilidad de que la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Granada renueve el mandato sin tener en cuenta la valoración negativa que le han dado al ejercicio de la dirección, en reunión del Consejo Escolar celebrada el 30 de mayo de 2022. Desde el centro se pide a la Junta de Andalucía que atienda tal petición y no haga oídos sordos a una situación que afecta al día a día del colegio.

El Consejo justifica su valoración negativa en que cuestiones tan importantes como un adecuado liderazgo pedagógico, el fomento del diálogo en el seno de la comunidad educativa, y el desarrollo de relaciones positivas entre sus miembros no han sido desarrolladas adecuadamente por el director, sino que, por el contrario, durante su mandato ha demostrado un bajo nivel en los aspectos de participación, colaboración, gestión del clima institucional y normas éticas y profesionales, cuyo resultado ha sido un deterioro de la calidad educativa del centro y la huida del profesorado hacia otros centros escolares del municipio durante estos cuatro años.

Además, en fechas anteriores, concretamente el 21 de abril de 2022, se celebró reunión extraordinaria del Consejo (máximo órgano de representación de la Comunidad Educativa de un colegio), y por mayoría cualificada de sus miembros, se aprobó solicitar a la Delegación de Educación que abriera el proceso de revocación del director por su deficiente gestión directiva.

Así la cosas, tras analizar cómo se valora la gestión realizada por un director después de cuatro años de mandato, miembros del Consejo Escolar comprobaron que los criterios que se siguen en estas evaluaciones son principalmente cuestiones técnico-administrativas (es decir, si los distintos informes y documentos están confeccionados adecuadamente conforme a la normativa). Manifiestan que estos criterios pueden valer en otros casos, pero no en este, ya que se puede confeccionar correctamente la documentación, pero eso no significa que se desarrolle bien el trabajo directivo. Además, esta petición de no renovación del mandato del director, está respaldada por la mayoría de las familias del colegio, ya que en encuesta realizada por la AMPA, pidiendo opinión sobre la valoración de la dirección, la mayoría de los encuestados desaprueba las praxis que desarrolla el actual director.

Estos padres, madres y profesores de la Comunidad Educativa del C.E.I.P Victoria de Loja exponen que en el colegio se vive una situación especial y complicada, y ven como condición indispensable para mejorarla que finalice este período directivo, por lo que confían en el buen criterio de la Delegada Territorial de Educación de Granada (que es el órgano que toma la decisión final de aprobar o no la gestión directiva de un director), para que tenga en cuenta las cuestiones que le han ido alegado y esperan que le sirvan como base, apoyo y justificación suficiente para tomar la decisión adecuada. De no tenerse en cuenta tal reivindicación no descartan otras medidas que entiendan pongan en relieve su malestar por la situación que viven.