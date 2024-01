Los trucos de la OCU para seguir viendo los canales en televisores antiguos tras el 'apagón SD'

El próximo 14 de febrero no sólo se celebra el día de los enamorados, sino que una parte del país sufrirá el abandono de los canales en definición estándar (SD) a causa del apagón digital al que se verá sometida la Televisión Terrestre Digital (TDT). Tras la entrada en vigor de la obligación de emitir en alta definición (HD), muchos espectadores dejarán de poder consumir canales que estén en definición estándar. Las principales afectadas son las televisiones de más de diez años de antigüedad que no estén preparadas para emitir la señal de los canales en alta definición debido a la obsolescencia tecnológica.

Este cambio viene dado por el Real Decreto 16/2023 del BOE, que explica que el objetivo es disfrutar de un contenido más claro y nítido que soporte el aumento de píxeles, así como dejar libre la banda de 2.6 GHz necesaria para desplegar por completo el 5G en el continente europeo. Los usuarios que vean la televisión a través de plataformas como Movistar Plus, Orange, Vodafone o PTV no van a verse damnificados independientemente de la televisión que posean, ya que el cambio se produce en la radiofrecuencia, no en internet.

Trucos de la OCU para seguir viendo la tele en receptores antiguos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica que, para poder ver los canales en alta definición, la televisión debe ser compatible con el estándar DVB-T2. Las propuestas que ofrece para poder seguir viendo estos canales son las siguientes.

Si la televisión es antigua y no cuenta con internet, se necesitará un decodificador o sintonizador externo que se conecta con un cable HDMI o un euroconector si no cuenta con entrada para este cable, que convierta la señal compatible con DVB-T2.

Si tiene internet, se puede usar también un decodificador como el anterior o un dispositivo de streaming. De este modo, se podrá convertir en una especie de Smart TV que permita acceder también a plataformas como Netflix, Amazon Prime o HBO.