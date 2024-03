Una nueva tractorada invade Granada este viernes: "Pedimos que no se carguen los mercados"

El campo granadino vuelve este viernes a las calles con una tractorada para alzar la voz y trasladar a instituciones y ciudadanía sus reivindicaciones. Las organizaciones convocantes, Cooperativas Agroalimentarias, Asaja, COAG y UPA, reclaman "medidas que garanticen la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas". Su punto de vista está puesto en las elecciones europeas, fecha marcada para los productores y algunas de sus exigencias clave, como la entrada de productos del extranjero. La protesta arranca a las 09:00 horas desde la calle Joaquina Eguaras. Los tractores entrarán por la rotonda del Timbre procedentes de Vegas del Genil, Pinos Puente, Atarfe y Albolote. Su recorrido finalizará a las 13:00 horas en la explanada del Palacio de Congresos. En ese mismo punto se realizará posteriormente, de 13:00 a 15:00 horas, un reparto de productos agrícolas.

'Los imprescindibles: agricultores y ganaderos' es el lema de esta tractorada. Es una cita muy importante dentro del calendario de protestas establecido por las organizaciones agrarias. Su primera fecha era el 14 de marzo, pero las condiciones establecidas por la Subdelegación generaron una suspensión y a la postre esta nueva fecha. "La Subdelegación ha entendido que lo que planteamos es razonable. Llevamos toda la vida con movilizaciones y nunca ha pasado nada", manifiesta Gustavo Ródenas, gerente de Faeca Granada, en declaraciones a GranadaDigital.

"Lo que se ha planteado no cubre las necesidades mínimas"

Gustavo Ródenas tiene claro que la convocatoria de este viernes tiene que ser "un llamamiento a la sociedad sin ningún alboroto" porque "para que te entiendan no es necesario que fastidies". Si los agricultores claman de nuevo es porque "lo que se ha planteado es insuficiente porque no cubre las necesidades mínimas que planteamos", advierte el portavoz. Las distintas organizaciones expresaron este jueves a través de un comunicado que "determinadas flexibilidades en prácticas agrarias y medioambientales de la Política Agraria Común (PAC) como la rotación de cultivos o barbechos o bien el aplazamiento de la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación hasta 2026" entran dentro de esta línea de carencias.

Además del Gobierno central, el mensaje señaló también a la Junta por aspectos como "su Plan de Desarrollo Rural" o "no dar los pasos necesarios hasta la simplificación burocrática". Este último término también fue empleado por las organizaciones para dirigirse a la Unión Europea: "Promete la simplificación burocrática, pero continúa sacando adelante normativas implacables como la Ley de la Restauración de la Naturaleza o la Ley de Emisiones Industriales que no hacen otra cosa que hundir al sector con más cargas. Nada se ha avanzado en cuanto a la modificación de los acuerdos comerciales con países extracomunitarios incluyendo las “clausulas espejo” para garantizar la preferencia comunitaria y la reciprocidad con las importaciones de países terceros, demanda fundamental para frenar los abusos comerciales y los bajos precios.

"Hay mucha demagogia. Todo el mundo está de acuerdo con los agricultores, pero luego cada uno vota otras cosas en otros sitios", incide Gustavo Ródenas. El representante de Faeca es contundente con la entrada de productos del extranjero: "Que no se carguen los mercados. Esto es un problema de salud pública. Estamos preocupados y la sociedad debe estarlo". Asimismo, pone como ejemplo la entrada reciente de "naranjas de egipcio". "Si para las elecciones europeas no han cambiado ciertas cosas, no pararemos. Se lo contaremos todo a la ciudadanía", asevera.

Recorrido completo

Un centenar de tractores participan en la protesta de esta jornada. El dispositivo especial del Ayuntamiento de Granada cuenta con 77 agentes. Los cortes afectarán a algunas líneas como 5, 33, U1, N5, N6, N9 o C31, C32 y C34, que verán afectado su itinerario habitual con los cortes en el centro de la capital.

🚜 Manifestación de vehículos agrícolas el 22 de marzo a partir de las 9:00 h y finalización a las 15:00 h. Desvíos de transporte público. https://t.co/bkJu0EwFYG #tractorada pic.twitter.com/0W2F5hhXU2 — Movilidad Granada (@cgimgranada) March 21, 2024

La manifestación parte desde Joaquina Eguaras y continúa por Tete Montoliu, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Madrid, Doctor Olóriz, Avenida Constitución, Gran Vía, Reyes Católicos, Acera del Casino, Acera del Darro y Palacio de Congresos. Durante el trayecto, está previsto un primer reparto de productos en el cruce de Gran Vía con Reyes Católicos sobre las 11:15 horas.