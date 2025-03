El Ayuntamiento avanza este martes la tramitación de la ZBE en comisión municipal

La cuenta atrás sigue en marcha para que este próximo martes, 1 de abril, entre en vigor la Zona de Bajas Emisiones -ZBE- en la ciudad de Granada. Para ello, a pesar de que el Ayuntamiento de Granada ha paralizado las sanciones como mínimo, hasta el 1 de octubre, el Consistorio sigue dando paso para que esto sea una realidad.

Por ello, este martes tiene lugar en la Plaza del Carmen, la comisión municipal para la tramitación de la Zona de Bajas Emisiones. Este martes a primera hora tendrá lugar una reunión extraordinaria de la comisión municipal de Protección Ciudadana para el dictamen previo a la aprobación definitiva de la nueva ordenanza integral de la Movilidad Sostenible, que ha de dar cobertura normativa a la activación de la Zona de Bajas Emisiones.

Los ayuntamientos están obligados a implantar Zonas de Bajas Emisiones -ZBE- debido a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, aprobada en 2021. Esta ley establece que los municipios con más de 50.000 habitantes -y aquellos con más de 20.000 habitantes que superen ciertos niveles de contaminación- deben implementar ZBE antes de 2023. Granada, por tanto, está obligada a implantar la ZBE. Estas restricciones pueden incluir limitaciones en el acceso de ciertos tipos de vehículos, como los más antiguos o los que emiten mayores niveles de contaminación, o requisitos para que los vehículos cumplan con ciertas normas de emisiones.

Orden del día

En el orden del día de la comisión, se incluye también la resolución de alegaciones presentadas a la nueva ordenanza, así como un segundo punto para el dictamen previa a la aprobación definitiva de la modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2013-2025 de la ciudad de Granada con la adenda para la incorporación de la ZBE.

Tras dicho dictamen, también con resolución de alegaciones, se procederá a la aprobación, según lo estipulado en el tercer punto del orden del día, al dictamen para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Concejalía de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores 2025-2027.

Todo ello antes de que vaya a pleno, como quedaba señalado en la reunión ordinaria correspondiente al mes de marzo, la semana pasada, de esta comisión municipal, después de que los grupos de la oposición, de PSOE y Vox, advirtieran de distintos puntos a revisar en el documento de Política Social que se vio en dicho encuentro.

La señalización de la Zona de bajas Emisiones, una realidad

Este lunes, el Centro de Gestión Integral de Movilidad de Granada ha informado este lunes del inicio de la instalación de la señalización para delimitar la la Zona de Bajas Emisiones.

Las señales de prohibido el acceso a vehículos contaminantes excepto autorizados se encuadran en paneles verticales que avisan de los sistemas de videovigilancia que controlan el tráfico, la fecha desde la que se impondrán sanciones, y las excepciones que estipula la norma.

Las señales que indicarán la Zona de Bajas Emisiones en Granada seguirán el modelo homologado por la Dirección General de Tráfico (DGT) para garantizar que sean reconocibles en toda España. Se trata de un diseño estandarizado, con elementos visuales claros que permitan identificar fácilmente la restricción.

Cada señal será circular con un borde rojo, lo que indica prohibición. En el centro aparecerá el símbolo de un coche negro, representando a los vehículos de motor, acompañado de un mensaje claro: "Excepto vehículos autorizados".

Además de la señalización vertical, el Ayuntamiento de Granada ha previsto reforzar la información con señalización horizontal en el asfalto y paneles informativos en los accesos principales. También se instalarán avisos en la autovía para que los conductores puedan decidir con antelación si deben desviarse antes de entrar en el centro de la ciudad.

Además, desde el Ayuntamiento anunciaron cinco excepciones nuevas para acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Granada. Los vehículos que no pueden circular por la Zona de Bajas Emisiones en Granada capital son todos aquellos que no están censados en la capital y no tienen los distintivos B, C, Cero o ECO, aunque presentan algunas excepciones.

Ubicación de las señales y control del tráfico

Las señales de la ZBE no solo estarán presentes en el interior del casco urbano, sino también en los principales accesos a la ciudad. El objetivo es evitar que los vehículos no autorizados entren por error en la zona restringida y se expongan a sanciones. Para ello, se instalarán 48 señales en 26 puntos estratégicos, tanto en calles principales como en vías secundarias que conducen al centro. Además, se reforzará la señalización en las entradas desde la circunvalación, donde se colocarán carteles informativos para advertir a los conductores antes de que lleguen a la ciudad.

El Ayuntamiento ha previsto la instalación de cámaras de vigilancia en algunos puntos de acceso, con el fin de controlar que los vehículos que entren en la ZBE cumplan con los requisitos exigidos. Estas cámaras registrarán las matrículas y permitirán sancionar automáticamente a los conductores que circulen sin autorización.

