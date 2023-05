Tina Turner muere a los 83 años

Tina Turner ha fallecido este miércoles a los 83 años de edad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), tras sufrir una larga enfermedad, tal y como ha informado en un comunicado el portavoz de la familia.

Nació como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush (Tennessee, Estados Unidos), con el destino marcado para convertirse en cantante, compositora, bailarina, actriz, escritora y coreógrafa desde la mitad de la década de los cincuenta del siglo pasado hasta la actualidad. Sin embargo, desde hace unos años disfrutaba de un plácido retiro en su más estricta intimidad.

Comenzó su andadura con Ike Turner, su primer marido y pareja artística en el exitoso dúo Ike & Turner, con grandes éxitos en los sesenta y setenta. En 1978, ambos se separaron de manera abrupta y comenzó una trayectoria en solitario que subió como la espuma.

Alejada del foco mediático durante estos últimos años, la artista ha permanecido en el imaginario colectivo por sus enérgicas interpretaciones, tanto en grabaciones como en directo, así como por sus ajustados vestidos, sus pétreas piernas y sus desenfrenados contoneos escénicos.

Fue en el año 2000 cuando anunció su retirada a los 61 años, pero sin embargo en 2004 volvía con el recopilatorio All the best, y en 2008 con una gran gira por sus 50 años de trayectoria musical que concluyó en mayo de 2009 en Sheffield. Desde entonces, nos hemos tenido que conformar con su legado y con recopilatorios como Love songs, editado en 2014.

Caracterizada por el tintineo de sus caderas y su huracanado frenesí escénico, con esos imposibles tacones sobre los que se alzaban dos piernas como columnas jónicas imposibles de derribar, pero por encima de todo, por su voz torrencial, Tina Turner nos dice adiós a los 83 años.