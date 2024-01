The Mystery Man: llega a Granada un recorrido histórico a través del arte y la tecnología

La exposición internacional 'The Mystery Man' abrió sus puertas por primera vez el 15 de abril del 2022 en la Catedral de Salamanca y es ahora, después de haber sido presentada en ciudades como Chioggia, en Italia, o Guadix, que se estrena en la Basílica San Juan de Dios, en la capital granadina. Llega a Granada este 31 de enero y se expondrá hasta el 10 de marzo, cuando recogerá sus piezas y viajará a la iglesia de la Compañía de Jesús Caravaca de la Cruz, en Murcia.

GranadaDigital ha podido asistir a la inauguración de la exposición y tal y como ha contado la presentadora del acontecimiento, María del Carmen Sánchez, The Mystery Man, que contó con un gran éxito en España el año pasado, "es una impresionante experiencia inmersiva mediante el arte y la historia, que pretende viajar por los cinco continentes próximamente". A través de un recorrido temporal, la muestra adentra al visitante en la Pasión de Jesús, la historia de la Sábana Santa, su descubrimiento y los posteriores estudios que se han abierto a lo largo de las épocas.

De la misma manera que la exposición inmersiva no deja de sorprender al público, tampoco lo hace el sitio en el que tiene lugar. La Basílica San Juan de Dios, también conocida por ser "la joya del barroco andaluz", abrió sus puertas junto al Hospital San Juan de Dios en 1759 y es una representación perfecta del lenguaje estilístico de la época. Con sus paredes recubiertas de dorado, sus solemnes frescos históricos y sus incontables detalles que no pasan desapercibidos a simple vista, la imponente basílica es capaz de transportar al visitante al pasado y crea, de este modo, un escenario magnífico para The Mystery Man y sus secretos. El Rvdmo. P. Fray Juan, quien también ha tenido la oportunidad de participar en la inauguración del acto, ha comentado que esta es una experiencia "que comparte el barroco del siglo XVIII con el hiperrealismo del XXI", y ha añadido que con esta experiencia "Granada podría ser un referente de turismo religioso".

Una vez "la música del coro nos ha puesto en situación", como comentaba Sánchez, los asistentes han podido visitar la joya de la corona, la sala que suele causar más furor. Esta es la última del itinerario, situada atrás del altar eclesiástico, y es la encargada de acoger la impresionante escultura tridimensional e hiperrealista del hombre de la Sábana Santa. Rostros emocionados y miradas conmovidas se han podido ver entre quienes visitaban la impactante e hiperrealista escultura de Jesús. Esta exposición no deja indiferente a nadie, independientemente de las creencias y valores de cada uno. "Produce un fuerte impacto" o "Desprende tanta fuerza que no deja a nadie indiferente" han sido algunas de las frases susurradas entre los que observaban la escultura expuesta en el centro de la habitación.

Arte y tecnología se unen en un itinerario histórico

La Sábana Santa, conocida también como Sudario de Turín, Síndone, es una antigua tela de lino blanco que presuntamente fue la que se usó para dar sepultura a Jesús. Los análisis de algunos expertos afirman que dicha pieza presenta marcas que podrían ser la de los traumas físicos de una persona fruto de una crucifixión. La pieza original, que se encuentra en Turín y raramente ve la luz del día, tiene una largura aproximada de cuatro metros y medio, unas medidas a las que la reproducción expuesta en Granada se ha ceñido.

Este objeto, de alta importancia religiosa para muchos, ha sido motivo de investigaciones durante un largo periodo de tiempo, pero aun así su origen no se ha podido determinar. Historiadores, teólogos y científicos debaten sobre su procedencia temporal y mientras unos lo datan en la Edad Media, otros sostienen que esta sábana fue el lugar donde se colocó el cuerpo de Jesús de Nazaret después de su crucifixión. Indiferentemente, lo que se puede observar en The Mystery Man, una vez la figura de Jesús queda descubierta por la Sábana Santa, es una gran conmoción general proveniente de la detallada escultura. Sus minúsculos detalles en la piel, su pelo sucio y realista, y su impactante posición corporal crean una composición delicada a la vez que dura para los que la observan.

Uno de los puntos centrales de la experiencia es, en efecto, la tecnológica con la que cuenta y la cual ha hecho posible que las sensaciones experimentadas allí se queden en la memoria de los visitantes durante un largo periodo de tiempo. Toda la exposición está organizada alrededor de la tecnología ofrecida por la empresa de origen español ArtiSplendore que la hace lo más inmersiva e intensa posible para los visitantes. Como ha determinado la alcaldesa Marifrán Carazo, esta exposición va a ser, gracias a su imponente arte y "envergadura sin precedentes", "una referencia destacada en el turismo religioso y cultural en España".

Asimismo, Carazo también ha hecho referencia al objetivo que tiene de convertir Granada en la capital de la Cultura para 2031, y después de agradecer a los asistentes y trabajadores su asistencia y esfuerzo, ha añadido que esta oportunidad es "un verdadero honor para la ciudad, y más en un lugar tan emblemático como San Juan de Dios".

En definitiva, la exposición, que combina la historia religiosa de la Sábana Santa con los últimos avances tecnológicos, permite a los visitantes comprender años de estudio y aprender sobre la historia a la vez que experimentan emociones y sensaciones provenientes de los sorprendentes resultados artísticos y tecnológicos que consiguen llegar a las emociones de la gente. De esta forma, aunque los orígenes de dicho objeto no estén claros, mediante la información recogida y representada en The Mystery Man se puede conseguir entender su contexto total y, sobre todo, la importancia actual que tiene la figura de la Sábana Santa para muchos históricos, científicos y creyentes de todo el mundo.