La tertulia futbolística analiza la situación del Granada CF tras la derrota en Tenerife y antes de recibir al Zaragoza

La tertulia sobre el Granada CF en el canal de Twitch de GranadaDigital que se ha emitido este jueves, presentada por el redactor de GranadaDigital Chema Ruiz, ha contado con la participación del granadino Álex Alguacil, gamer profesional del Bayern de Múnich, y de los periodistas Toni Nogueras y Manuel Ruiz. Todos ellos han charlado sobre la situación actual del Granada CF en La Liga Smartbank, que se encuentra fuera de los puestos de promoción de ascenso, y sobre la última derrota en su visita al Tenerife.

En la charla también han analizado la gestión de los minutos por parte de Karanka y la mala racha del equipo fuera de casa, algo preocupante ya que solo ha sumado cuatro puntos de 18 posibles.

Los participantes en la tertulia han coincidido en que Karanka ha puesto "excusas" en algunas derrotas del equipo ya que el Granada CF tiene "plantilla para mucho más". También han hablado de nombres propios como Melendo o Uzuni, máximo goleador del equipo.

Otro tema de la tertulia ha sido cómo esperan que sea el partido contra el Zaragoza que se disputa este viernes en el estadio Nuevo Los Cármenes. También han hablado del posible once que podría poner en liza Karanka, a pesar de no saber quiénes son los jugadores disponibles ya que el club no informa de las convocatorias ni de los partes de lesionados, algo que han lamentado.

Por último, Manu Ruiz, Toni Nogueras y Álex Alguacil han hablando del futuro de Karanka en caso de que el Granada no vuelva a la senda de la victoria en casa ni tampoco lo haga fuera, donde no gana desde la primera jornada.

Esta tertulia futbolística se puede ver íntegra en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en los canales de Twitch y de Youtube de GranadaDigital.