Las tarifas eléctricas baratas que las compañías ocultan

Con los actuales precios de la factura de electricidad, son muchos los usuarios que se preguntan si la tarifa de luz que tienen es buena o les podría interesar cambiar. Las páginas web de las comercializadoras de electricidad deberían informar con detalle de todas sus ofertas disponibles, pero las tarifas más interesantes no suelen ser fáciles de encontrar ya que están ocultas o la información es poco accesible, según apuntan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que descubre algunas ofertas actuales que se publicitan poco o nada y que podrían suponer un buen ahorro en la factura eléctrica.

La Endesa Tarifa Libre solo está disponible para contratar en oficinas y por teléfono 800 76 09 09. Ofrece un 10% de descuento fijo en el término energía (los kWh consumidos) y, temporalmente, un descuento adicional del 10% durante 12 meses, al que se añade el 2% por tener factura electrónica. No tiene permanencia. Así, sus precios actuales son de los más baratos que se pueden encontrar, según destaca la OCU. El precio por cada kWh consumido es de 0,15211 (con el 22·% de descuento ya aplicado); el precio del kW contratado en horario punta (término fijo): 33,86 euros, y el precio del kW contratado en horario valle (término fijo): 8 euros.

La Endesa Tarifa Conecta es de nueva creación y tampoco se accede desde la web de Endesa ni navegando por sus menús. Esta tarifa ofrece un precio por cada kWh consumido de 0,195012 €/kWh durante las 24 horas. El precio del kW contratado en horario punta (término fijo) es de 33,86 euros y el precio del kW contratado en horario valle (término fijo) es de 8 euros. Esta tarifa no tiene permanencia y está limitada a hogares con hasta 10 kW de potencia.

La Total Energies ofrece un plan personalizado de precios. Otras comercializadoras ya ofrecen este servicio, pero en la actualidad Total Energies está lanzando ofertas con rebajas también para quienes ya tienen muy buenos precios. El compromiso es mantener el descuento personalizado durante 5 años, pero el precio sobre el que se aplica ese descuento solo se conserva los primeros 12 meses, según la OCU. La opción dada es una tarifa que depende del enlace desde que el se haga uso del servicio: Tarifa con 2 tramos 2TP2TEEV (orientada al coche eléctrico pero válida para cualquier suministro): www.totalenergies.es/particulares/suministro-existente/luz/2TP2TEEV; Tarifa con el mismo precio las 24 horas 1TP1TE: www.totalenergies.es/particulares/suministro-existente/luz/1TP1TE; Tarifa con 3 tramos de precios y dos potencias diferentes 2TP3TE: www.totalenergies.es/particulares/suministro-existente/luz/2TP3TE. Estas tarifas están incluidas en el comparador de OCU con el descuento mínimo. Si tu tarifa de partida es buena, podrías obtener descuentos mayores.

La Repsol Tarifa Largo Plazo tampoco se ofrece en el menú de la web de Repsol. Esta tarifa está entre las mejores del mercado en la actualidad en cuanto al precio por kWh consumido, aunque la potencia contratada en valle es cara. El precio del kWh consumido es de 0,17 €/kWh. El precio del kW contratado en horario punta es de 29,90 euros y el precio del kW contratado en horario valle es de 29,90 euros por kW, lo mismo que en horario punta. Es una tarifa sin permanencia y con precios que se mantendrán fijos 36 meses (excepto costes regulados).

La Iberdrola Tarifa Online es una tarifa con el precio por kWh consumido de 0,216705 €/kWh. El precio del kW contratado en horario punta (término fijo) es de 30,67 euros. El precio del kW contratado en horario valle (término fijo) es de 4,10 euros. como otras de estas tarifas, está reservada a contrataciones online y sin permanencia.

OCU insiste en que las comercializadoras de gas y electricidad "deberían presentar todas sus tarifas de forma clara y accesible en sus páginas web, tanto las que se pueden contratar en ese momento, como las que ya no están activas para nuevas contrataciones, pero se siguen aplicando a los clientes". "Las revisiones de precios de esas tarifas se comunican solo a quien las tiene contratadas y no siempre de una forma transparente: así no es posible hacer un seguimiento real de los precios que están cobrando las comercializadoras", lamentan desde la OCU.