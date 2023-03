El listado de opciones de plataformas de streaming en España no para de alagarse. Además de toda la oferta ya conocida como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney Plus+, Filmin, Movistar Plus+, Orange TV, Starplay, RTVE Play, ATRESplayer PREMIUM, Mitele Plus y FlixOlé, los españoles ahora tienen acceso a otra más: SkyShowtime.

El nuevo servicio llegó al país a los finales de febrero y reúne contenidos producidos por importantes estudios del mundo, desde Universal Pictures, Dreamworks, Sky Studios o Peacock, hasta Nickelodeon, SHOWTIME®, Paramount+ o Paramount Pictures.

SkyShowtime cuenta con un catálogo formado por series y películas nuevas y exclusivas, documentales e historias reales, obras clásicas, además de entretenimiento para los niños y toda la familia. Algunos ejemplos de producciones presentes en la plataforma son 'Star Trek', 'Jurassic Park', 'Fast & Furious', 'Misión imposible' y 'Gru: Mi villano favorito'. Entre las series están "Bosé", “Vampire Academy”, “Yellowstone”, “The Rising” y “The Office”.

Una buena noticia es que el streaming rescate 21 títulos de los descartados de HBO Max a finales de 2022. Así, varias series (incluso españolas) pertenecientes a Warner Bros. Discovery volverán a estar disponibles al público que se suscribir en SkyShowtime, entre ellas “Por H o por B”, “Todo lo otro”, “Foodie Love” y “Sin novedad”.

Con la suscripción con un precio de 5,99 euros al mes, SkyShowtime se convirtió en una de las plataformas de streaming más baratas disponibles en España. Por un tiempo limitado (hasta el 25 de abril de 2023), el servicio está ofreciendo un descuento de 50% a los nuevos clientes, que pagarán solo 2,99 euros al mes.

El servicio está disponible en más de 20 territorios europeos y se extiende a 90 millones de hogares. Además, se puede disfrutar de la plataforma a través de la web, la app de SkyShowtime en Apple iOS, tvOS, dispositivos Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV y Samsung.