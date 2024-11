El Sindicato Médico de Granada califica de "hostil" la situación que tienen los profesionales

La situación laboral de los médicos en Andalucía, tanto los de Atención Primaria como los de Atención Hospitalaria, ha empeorado en los últimos años. Los médicos lamentan, sobre todo, la falta de personal y los problemas que supone la no sustitución en periodos de vacaciones. También el agravio retributivo que sufren con respecto a los del resto de España, además de las dificultades a las que se enfrentan a diario. El presidente del Sindicato Médico de Granada, Francisco Javier Cantalejo, analiza la situación de estos profesionales en la provincia granadina y en Andalucía, en general. Asegura que es “hostil” y “de acoso”. “Aquí vienen muchos médicos a formarse, porque se forma muy bien a la gente y tenemos unos magníficos profesionales, pero cuando terminan y ven el panorama, porque han visto cómo han tratado a su adjunto y han tratado a sus docentes, dicen ‘yo no me voy a quedar aquí, yo me voy’”, señala. Francisco Javier Cantalejo denuncia que las plantillas "no están ajustadas a las cargas asistenciales” y reivindica que lo estén. También pide que “se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales, que se proteja a la maternidad, se cumpla la ley para que se sustituyan las reducciones de jornadas, las jubilaciones y todas las ausencias y que se equipare las retribuciones de los médicos andaluces al resto de los médicos de España”.

Para el representante del Sindicato Médico de Granada, del que forman parte un 75% de los médicos en la provincia, la percepción es que “desde hace ya años la figura del médico es molesta para la Sanidad pública” y esto “se constata en muchos hechos”. “Hasta hace muy poco, la precariedad laboral más importante que soportaba el sistema era precisamente el colectivo médico. Esa situación, no porque lo haya hecho la Junta de Andalucía, sino porque viene impuesta desde Bruselas, se ha ido cambiando y, efectivamente, ahora esa precariedad laboral que veníamos arrastrando desde hacía décadas se ha ido corrigiendo. Y ahora mismo se van ocupando poco a poco las plazas. No se podía mantener el número de temporalidad eventuales que teníamos en Andalucía. Seguimos teniendo problemas que, desde nuestro punto de vista, son estructurales”, asegura Cantalejo.

Las plantillas de médicos “desde hace décadas, no se están actualizando”, denuncia también el presidente del Sindicato de Médico de Granada, quien apunta que “en algunos casos, la RPTO, la Regulación de Puestos de Trabajo, es desde el año 2003-2004 y no está actualizada a las demandas actuales”. “Hace 20 años, la capacidad diagnóstica estaba, de alguna forma, muy supeditada a la tecnología que en aquel momento había, y ahora esa tecnología ha progresado de forma exponencial. Sin embargo, las plantillas de los médicos siguen siendo las mismas, o han cambiado muy poco con respecto a aquel entonces. Esos son aspectos importantes”, señala.

Cantalejo también indica que hay otros aspectos como, por ejemplo, “la falta de sustitución de los médicos en momentos muy puntuales y muy críticos, por ejemplo, en vacaciones”. “Es el único colectivo que en la época de vacaciones no se sustituye. El resto de las categorías se sustituyen en mayor o menor medida, excepto los médicos. Eso supone para la Administración un doble, triple o cuádruple ahorro, porque al no sustituirse a los médicos que están de vacaciones, hay muchas consultas que, o bien se acumulan a otros compañeros con las cargas de trabajo que eso conlleva, o bien simplemente no se abren. Y el mejor médico para la Sanidad pública andaluza es aquel que no está en la consulta o en quirófano, porque no gasta. Cuando un médico está en una consulta tiene que recetar, tiene que dar pruebas diagnósticas, tiene que hacer una serie de actividades que se continúan en el tiempo y que, al final, conllevan un gasto sanitario. Si ese médico no existe, no hay gasto sanitario. Es una gran ventaja. De esta manera, el sistema público cada vez se hace más hostil a la ciudadanía, y aquellos que pueden, pues van buscando otras vías por donde conseguir la atención que la red pública no está dando”, explica.

El hecho de no sustituir a los médicos es algo que no solamente ocurre en época de vacaciones, sino también con las reducciones de jornada, según apunta Cantalejo. “Hay una normativa que posibilita reducirte la jornada para conciliar tu vida familiar, principalmente, para poder vivir, porque si echas todas las horas que tienes que echar en el hospital y tienes niños, es imposible que un padre o una madre pueda conciliar su vida familiar. Y las reducciones de jornada ahora mismo son el objetivo clave de la Administración, que no sustituye esas reducciones de jornada. Y el trabajo se le acumula a la persona que se ha reducido, que no puede estar haciendo en menos tiempo lo mismo. Entonces, o bien reducen la calidad, la capacidad para resolver situaciones, o bien se la acumulan al resto. Y eso te puedes imaginar lo que supone desde un punto de vista laboral”, comenta.

Además, a aquellos médicos que se reducen la jornada, la administración, en muchas ocasiones, “les obliga a tener que hacer guardia, y no se pueden partir”, añade también Cantalejo. El presidente del Sindicato Médico de Granada asegura que en determinados momentos, como en las vacaciones, les piden hacer más guardias y van debiéndole al sistema. “Hay sentencias en contra de que se haga así”, asegura. También explica que por cada guardia le “deben al sistema dos horas y media” y que “cuando hacen tres guardias ya deben una mañana”. “Se da la paradoja que aquellas reducciones de jornadas que siguen haciendo guardias, porque no tienen más remedio, conforme van haciendo más hacen más horas que una jornada completa. Y claramente están desincentivando para que te pidas reducción de jornada”, indica.

La situación empeora en el caso de las médicas que deciden ser madres. Según el presidente del Sindicato Médico de Granada, estas cobran menos y no son sustituidas. Además, se ha creado “un clima de hostilidad hacia las médicas que poco menos que sienten que están traicionando a los pacientes por quedarse embarazadas”. Cantalejo asegura que se tienen que “meter continuamente una serie de litigios procesales para que les paguen lo que les tienen que pagar” y que hay “cientos y cientos de sentencias a favor de todo lo que dejan de pagarles en cuanto se quedan embarazadas”.

Otra de las quejas del Sindicato Médico es que el Complemento de Rendimiento Profesional (CRP), “que es un elemento retributivo que viene a reconocer el esfuerzo y el cumplimiento de una serie de objetivos”, se va a recortar. Por otro lado, Cantalejo señala que los médicos tienen “varias funciones”, no solamente la asistencial, sino “funciones administrativas, de investigación, de docencia” y no se contempla ese tiempo. “Aquí nada más que se ve que el médico llegue a las ocho de la mañana al centro de salud, se ponga a martillo pilón, a ver pacientes y no pare hasta las tres de la tarde. ¿Y dónde está el resto de funciones que tenemos que hacer, que son fundamentales?”, se pregunta. Además, indica que esto no sucede en todos los sitios y por eso hay médicos que deciden trasladarse a otras comunidades autónomas porque tienen “mejores condiciones retributivas y mejores condiciones laborales que le compensan”.

Otro asunto que Cantalejo denuncia es que la administración se está gastando “mucho dinero” en reforzar “otras categorías profesionales cuando el problema es que no hay médicos”. El talón de Aquiles que ahora mismo tiene el Sistema Sanitario Público andaluz es la falta de médicos. Si se quedaran los que formamos aquí y las remesas de residentes que vienen aquí a formarse y que después se van, no tendríamos tal déficit”, sentencia. Según explica, en otras comunidades les ofrecen “contratos más prolongados, de tres años, y no un contratillo de dos o tres meses” y “además, con perspectivas de futuro, con menores cargas laborales que las que tenemos aquí y con mejores retribuciones”. Además, indica que la “mentalidad de las nuevas generaciones no es la de hace 50 años”, cuando a la gente “le gustaba quedarse en su sitio”, ya que ahora “no tienen ningún tipo de problema en moverse” a otros lugares de España.

Sobre las largas listas de espera para operaciones que hay en Andalucía, que es la segunda comunidad con la tasa más alta, y también las demoras en las citas en Atención Primaria, que son de unos 15 días en muchos centros de salud, Cantalejo asegura que el modelo “que va buscando la administración es uno donde la gente que tenga capacidad para ello vaya abandonando el sistema público”. Para él, esta es la razón de que “les dé igual las listas de espera”.

Con toda esta situación de crispación, se ha producido un aumento de las agresiones a los médicos, y especialmente a las mujeres médicas, en los últimos años. Cantalejo lamenta que “al que agrede se le trata con mano de guante de seda y resulta que toda la justicia y la ley no le cae”. Además indica que el profesional tiene que hacer la Comunicación de Accidentes e Incidentes (CATI), un procedimiento regulado en la Prevención de Riesgos Laborales, y que esto conlleva un coste para la administración “que no quiere bajo ningún concepto que sea así”. Cantalejo apunta y lamenta que en cualquier empresa “cuando agreden de oficio, los responsables se presentan a defender a sus trabajadores, pero aquí no".