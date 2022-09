La sinceridad puede ser una crueldad sino la pasamos por el filtro de la empatía

Es importante decir que sinceridad y empatía han de ir unidas. La Sinceridad es una virtud humana que nos lleva a mostrarnos como somos y decir la verdad en toda ocasión. Y la Empatía es tener la capacidad de saber ponerse emocionalmente en la situación del otro.

Y ¿qué debería primar, la sinceridad o la empatía?. Una sinceridad positiva permite una sociedad donde es más fácil convivir y relacionarse. Y ser sincero NO significa tener que decir todo lo que se piensa con falta de educación, principios y tolerancia.

Lo que mejor podemos hacer es comunicar aquello que queremos decir, pero con sensibilidad, encontrando el momento y el contexto adecuado o buscando la mejor forma de hacerlo. Todo ello implica SENSIBILIDAD porque se sabe que ciertas verdades hay que trasmitirlas con la delicadeza. Otras verdades hay que guardarlas hasta que llegue el momento. Otras NO es bueno compartirlas porque no son de mayor interés. Y con otras hay que hacer una comunicación gradual, de manera que la persona tenga tiempo para asimilarla.

Sabemos que la sinceridad puede ser cruel y dañina. Y en la página cuerpo y mente se dice y estoy de acuerdo que la sinceridad sin empatía es pura crueldad, es puro egoísmo y soberbia. Y leía también que desconfiemos de quien o quienes manifiesten que yo digo siempre lo que pienso, porque la verdad debe contemplar siempre la valoración de su posible impacto en el otro.

Ser sincero sin ponerle empatía significa decir la verdad sin prudencia, sin límites y sin tener en cuenta a los demás, lo cual puede ser peligroso porque la sinceridad aplicada sin inteligencia emocional ni empatía termina ocasionando daños innecesarios.

Las personas con perfil de sinceridad sin empatía caen, a veces sin darse cuenta, en el error de pensar que existe una verdad absoluta y universal y que ellos están en posesión de esa verdad, que creen que su opinión es la única válida y toman como base su realidad y no la de las otras personas, que consideran que solo ellas tienen la razón y creen que su apego a la verdad les permite pasar por encima de cualquier tipo de norma social.

La sinceridad sirve para construir si le ponemos empatía. Son los ingredientes fundamentales, ya que es básico no herir a la otra persona.

Y cómo dice Oscar Wilde, “Un poco de sinceridad es algo peligroso pero demasiada sinceridad es absolutamente fatal”.

Y ¿ cómo se puede ser sincero sin herir a otra persona?

⁃ Pensar que nos escucha una persona

⁃ Pensar que estamos hablando con una persona que tiene sentimientos, que no son un objeto que ni sienten ni padecen.

⁃ Tener en cuenta la sensibilidad de la otra persona.

⁃ Encontrar puntos positivos en el discurso para que el otro no se sienta atacado o poco valorado.

⁃ Evitar regodearnos en un mismo tema

⁃ Tener un discurso sencillo y breve para que la otra persona pueda asimilar cuanto antes la información.

⁃ Buscar un buen lugar para hablar

⁃ Cuidar el tono

⁃ Evitar las críticas destructivas.

⁃ No dudemos en disculparnos por nuestros errores

Y en redes sociales, sinceridad, brevedad y empatía son tres claves para afrontar los comentarios negativos.

En realidad, la verdadera empatía no es aquella que surge de tratar al otro como nos gustaría ser tratados sino de dirigirnos a la otra persona entendiendo cuáles son sus necesidades ya que son distintas a las nuestras.