Sierra Nevada estrena su nuevo telecabina Al Ándalus

La estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, ha estrenado este viernes su nuevo telecabina Al Ándalus, de "última generación" y que se ha puesto en funcionamiento sustituyendo al anterior tras 33 años de servicio, "más cómodo y rápido" y "más eficiente desde el punto de vista energético".

Así lo han indicado a Europa Press desde Cetursa, empresa pública que gestiona el recinto invernal andaluz. Las obras del nuevo Al Ándalus, con una inversión de 16,7 millones cofinanciada con fondos europeos React-EU, es la mayor destinada a un medio mecánico de Sierra Nevada. Estos trabajos encaran su fase final, con la terminación de la obra civil de los ediciones inferior y superior. Las cabinas son 77 unidades con capacidad para diez personas cada una y con porta-esquís en el interior.

El telecabina Al Ándalus dispone de 19 torres, frente a las 25 del antiguo, y realiza un recorrido lineal de 2,5 kilómetros, entre la urbanización de Pradollano y el área esquiable de Borreguiles. Este trayecto se realiza a una velocidad de hasta seis metros por segundo, con un tiempo de recorrido de 8,5 minutos y una capacidad de transporte de 2.700 personas/hora.

Por otro lado, Sierra Nevada da comienzo estos días al programa para la Navidad 2023/2024 con actividades y eventos dirigidos principalmente a los niños y las familias que disfruten durante las dos semanas del periodo navideño de las instalaciones de la estación invernal granadina.

El programa navideño arranca este viernes, 22 de diciembre, con una sesión de música tecno en Borreguiles, de 12:30 a 15:00 horas, de los DJ,s Rober Peinado y Gabi Fresneda. Durante el fin de semana, 23 y 24 de diciembre, Papa Noel recorrerá las pistas saludando a los niños y repartiendo caramelos.

La programación continúa el 27 de diciembre con la sesión DJ en la terraza de Borreguiles de David DJ y Sr. Lobezno, el día 30 de diciembre será el turno de los DJs by Sun and Snow Gabi Fresneda, Rober Peinado, Way of Thinking y Tirana. Esta será la sesión más larga de las programadas; comenzará a las 12:00 horas y se prolongará hasta las 16:00. Ya para año nuevo, en concreto el día 3, se celebrará la última sesión DJ de Borreguiles con Rober Peinado y Gabi Fresneda

El acto central de las fiestas navideñas en la estación será, como cada año, el descenso de los Reyes Magos que bajarán esquiando por la pista de El Río, el día 5 de enero a las 19:00 horas, seguidos por un amplio séquito formados por las escuelas, clubes y equipos de esquí y snowboard de Sierra Nevada.

En cuanto al programa deportivo de estas fechas, Sierra Nevada tiene en su calendario dos pruebas de esquí de montaña: circuito de habilidades de Esquí de Montaña (29 de diciembre) y la III San Silvestre Skimo (31 de diciembre).