Granada acaba fuerte esta semana con una agenda cultural repleta de una gran variedad de conciertos para todos los gustos. Entre los diferentes espectáculos, cabe resaltar una especial atención al flamenco, ya que el sábado 16 de noviembre se celebra el día internacional de este arte, reconocido por la UNESCO hace catorce años como 'Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad'. Granada acogerá tanto representaciones más tradicionales como las más modernas, y se podrá ver mucho más este fin de semana en la ciudad.

Sergio Dalma, para en Granada en su 'Dalma Tour'

Sergio Dalma aparecerá este sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones a las 21:30 horas. La entrada tendrá un coste entre 38,50 y 71,50 euros. El artista estará presente en Granada tras haber realizado un concierto el día anterior en Sevilla. El cantante se adentra en una gira por numerosas ciudades españolas y acaba a lo grande, en Buenos Aires, Argentina. En estos espectáculos, el músico presentará una selección de su nuevo álbum 'Sonríe porque estás en la foto', una obra grabada íntegramente en España y producida por Pablo Cebrián. Además, Dalma interpretará también los hits más emblemáticos de su carrera.

Niños Mutantes se despide de Granada

El grupo indie y pop, Niños Mutantes, se despide de su ciudad natal con unos últimos conciertos, uno de ellos es este sábado a las 21:00 horas en el Teatro CajaGranada. La noticia de su despedida causó una gran expectación ya que las entradas están agotadas. De su largo recorrido musical, destacan entre los más recientes el disco 'Cuchillos y diamantes' que reconocen que es un álbum menos festivo aunque el más trabajado. Describen esta obra en su página web como "una luz al final del túnel, como un abrazo de los que abrigan y reparan almas dañadas, empezando por las suyas, para que empiecen a sanar", mientras comentan que se podría deber a la "mala resaca después de la pandemia". Esta obra les ha llevado a hacer un tour por todos los escenarios del país.

Nil Moliner en Aliatar

La sala Aliatar acoge este sábado a las 21:00 horas a Nil Moliner, antiguo cantante y guitarrista de la banda de pop-rock catalán Cybee. El artista ha agotado las entradas de la sala al igual que las de otras ciudades como Sevilla, Madrid o Pamplona. El artista no tan solo tocó para ese grupo, con tan solo 15 años se adentró en el mundo del espectáculo y propuso versiones de otros artistas por bares y salas de todo el país. Estas versiones, que también las publicaba en YouTube, encontraron un gran éxito ya que llegó a colaborar con artistas de renombre como Rosana o La Pegatina. El cantautor continuó a darse a conocer gracias a su pasaje por Operación Triunfo y remodeló en verano del 2018 su primer single, 'Sale el sol'. Su último single 'Mi bandera (feat. Sexy Zebras)' está disponible en plataformas desde principios de noviembre.

Mucho rock y variedad en Planta Baja esta semana

Nievla es una banda granadina que encuentra sus principios a mediados de 2018. Los cinco artistas difundieron su primer EP 'Septiembre' un año después, en 2019. Estarán presentes este jueves en Planta Baja a las 21:00 horas. El precio de la entrada es de diez euros. Los artistas muestran su lado más optimista con el tema 'Poco a poco', que se puede apreciar en el videoclip que grabaron en casa durante el confinamiento.

Al día siguiente, el viernes a las 21:30 horas, Maruja Limón estará presente en esta sala. La entrada costará quince euros. Este quinteto femenino ha sacado a la luz recientemente su álbum 'Te como la cara', disponible en plataformas digitales desde el pasado 10 de octubre. En esta pieza se recorre la rumba catalana, flamenca, quinqui, mestiza y latina con, a su vez, sonidos experimentales o electrónicos. En sus letras, abordan temas personales y sociales utilizando la sensibilidad y la ironía.

El rock vuelve a Planta Baja con rock aún más duro acogiendo a Sex Museum, que tocará este sábado a las 21:00 horas. La entrada rondará entre los 16,50 euros hasta los 20 euros. Desde sus principios en 1985, la banda rockera ha publicado quince álbumes, ha realizado decenas de giras, dos discos en directo y once singles, entre muchos otros logros. Desde su último disco, 'Musseexum', han publicado dos temas más, 'Bailaré sobre tu tumba' y 'Have love will travel'.

Planta Baja acaba esta semana de una manera solidaria, con Som València. Se trata de un evento benéfico que reúne diferentes conciertos en diferentes días y salas por todo el país, el precio de la entrada es de 10 euros que servirá para recaudar fondos para las personas más afectadas por el terrible paso de la DANA por Valencia. Se podrá presenciar este domingo a las 17:00 horas. El dinero recaudado será íntegramente destinado a esta causa a través de una red de organizaciones locales y la Fundación Horta Sud se encargará de la distribución equitativa de los fondos. Entre los invitados se encuentran los siguientes artistas: Burrianca, D'Baldomeros, El extraño caso de Carmen Dorado, Ganzer, La Cuchilla, Nestior, Pablo G y Jesús Coca, Santa Catalina, Sosoritnem, Verona, Yo estoy bien el mundo está mal, Apartamentos Acapulco y Enrique Octavo. De esta larga lista, se destaca mucha música rock y pop.

Agenda musical en Granada

Jueves 14 de noviembre

17:00 horas: Espectáculo flamenco. Teatro flamenco Granada. (18 euros)

17:30 horas: Espectáculo flamenco. Jardines de Zoraya. (25/60 euros)

17:30 horas: Espectáculo flamenco. Casa Ana. (20 euros)

19:00 horas: Espectáculo flamenco. Palacio flamenco. (22 euros)

19:00 horas: Espectáculo flamenco. Cueva los Tarantos. (27/55 euros)

20:00 horas: Espectáculo flamenco. Jardines de Zoraya. (25/60 euros)

20:00 horas: Harry Potter Sinfónico. Orquesta tributo. Palacio de congresos y exposiciones

20:00 horas: Trinidad Jimenez Trío. Sala máxima de la UGR

20:30 horas: Espectáculo flamenco. Palacio flamenco. (22 euros)

20:30 horas: Espectáculo flamenco. La soleá. (30/65 euros)

21:00 horas: Nievla + Calma Fira. Planta Baja. (10 euros)

21:15 horas: Ermanno Panta. JJ Taberna. (9 euros)

21:30 horas: Guitarmageddon. Lemon Rock. (5 euros)

22:00 horas: Jam Session Jazz. Ool Ya Koo. (5 euros)

22:00 horas: Lady Oro. Liberia Café Pub

22:00 horas: La Jam de Lucho. Rocknrolla. (5 euros con consumición)

22:30 horas: Tessa. Sala Víbora. (5/6 euros con cerveza)

23:00 horas: Befunkbop. Eshavita. (10 euros)

Viernes 15 de noviembre

17:00 horas: Espectáculo flamenco. Teatro flamenco Granada. (18 euros)

17:30 horas: Espectáculo flamenco. Jardines de Zoraya. (25/60 euros)

17:30 horas: Espectáculo flamenco. Casa Ana. (20 euros)

18:00 horas: Ginger Mate. Lemon Rock. (3 euros)

19:00 horas: Espectáculo flamenco. Palacio flamenco. (22 euros)

19:00 horas: Espectáculo flamenco. Cueva los Tarantos. (27/55 euros)

19:30 horas: Las cuatro estaciones de Vivaldi Candlelight. Basílica de San Juan de Dios. (20/39 euros)

20:00 horas: Espectáculo flamenco. Jardines de Zoraya. (25/60 euros)

20:00 horas: Dubstral Sound System. Sala Riff, Armilla. (10 euros con cena y cerveza)

20:30 horas: Espectáculo flamenco. Palacio flamenco. (22 euros)

20:30 horas: Espectáculo flamenco. La soleá. (30/65 euros)

21:00 horas: Cocco Lexa. El Tren. (16.50 euros)

21:00 horas: Chiki Lora. JJ Taberna. (15 euros)

21:30 horas: Miguel Poveda. Palacio de Congresos y Exposiciones. (33/71.50 euros)

21:30 horas: Las cuatro estaciones de Vivaldi Candlelight. Basílica de San Juan de Dios. (20/39 euros)

21:30 horas: Maruja Limón. Planta Baja. (15 euros)

22:00 horas: Espectáculo flamenco. Palacio flamenco. (22 euros)

22:00 horas: Hot Jazz Jam. Ool Ya Koo. (5 euros)

22:00 horas: Álvaro Ruiz. Sala Víbora. (12.96-15 euros)

22:00 horas: Virginia S + Marrón Rosé. Rocknrolla. (10 euros)

22:00 horas: Rodríguez Celtic Band. Hannigan & Sons

22:00 horas: Dave & The Hollies. New Biker Rock, Las Gabias. (Entrada libre)

22:00 horas: Manolo de la Rosa. El Acorde. (Entrada libre)

22:30 horas: Espectáculo flamenco. Jardines de Zoraya. (25/60 euros)

22:30 horas: Tommy More. Carlota Braun. (Entrada libre)

23:00 horas: Rubem Dantas + David de Jacoba. Eshavira. (15 euros)

Sábado 16 de noviembre

17:00 horas: Espectáculo flamenco. Teatro flamenco. (18 euros)

17:30 horas: Espectáculo flamenco. Jardines de Zoraya. (25/60 euros)

17:30 horas: Espectáculo flamenco. Casa Ana. (20 euros)

18:00 horas: II Blood Covenant Fest. Sala Riff, Armilla. (30/40 euros)

18:00 horas: Radio Crooner. Lemon Rock. (3 euros)

19:00 horas: Espectáculo flamenco. Palacio flamenco. (22 euros)

19:00 horas: Espectáculo flamenco. Cueva los Tarantos. (27/55 euros)

20:00 horas: Espectáculo flamenco. Jardines de Zoraya. (25/60 euros)

20:30 horas: Espectáculo flamenco. Palacio flamenco. (22 euros)

20:30 horas: Espectáculo flamenco. La soleá. (30/65 euros)

21:00 horas: Niños Mutantes. Teatro CajaGranada. (Entradas agotadas)

21:00 horas: Nil Moliner. Aliatar. (33.10 euros)

21:00 horas: Sex Museum. Planta Baja. (16.50/20 euros)

21:00 horas: Antony Z. Industrial Copera Revert, La Zubia. (18 euros)

21:00 horas: La Promesa de Pokhara. Tributo a héroes del silencio. Sala Víbora. (10.31 euros)

21:30 horas: Sergio Dalma. Palacio de Congresos y Exposiciones. (38.50/71.50 euros)

21:30 horas: Fran Mariscal. JJ Taberna. (12 euros)

22:00 horas: Espectáculo flamenco. Palacio flamenco. (22 euros)

22:00 horas: Mario Díaz. Rocknrolla

22:00 horas: ¡La Vin! Band. Ool Ya Koo. (10 euros)

22:00 horas: The Gold Diggers + The Catrina Bandits. El Acorde. (Entrada libre)

22:30 horas: Espectáculo flamenco. Jardines de Zoraya. (25/60 euros)

23:00 horas: Rubem Dantas + David de Jacoba. Eshavira. (15 euros)

Domingo 17 de noviembre