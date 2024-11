Ser madre a partir de los 40: "Cada vez es más común por priorizar estabilidad económica, sentimental y laboral"

El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo públicos recientemente los datos sobre los nacimientos registrados en España en lo que va de 2024. De los 212.011, cerca del 40% (39,9%) de los niños fueron dados a luz por madres de 40 o más años. Este porcentaje representa una práctica cada vez más extendida debido a las circunstancias de la sociedad, que ha experimentado diversos cambios. Carmen, Aurelia y Ángela, tres mujeres granadinas que afrontaron la maternidad en este rango de edad, relatan su experiencia, ventajas y desventajas de criar a hijos en una etapa más tardía de la vida. Todas coinciden en que la estabilidad, ya sea económica o sentimental, es un aspecto clave para tomar esta decisión.

"Dependía exclusivamente de nuestro tiempo y de nosotras"

Carmen Díaz fue madre a los 40 años a través de un "acto de amor" que llegó motivado por "las ganas de construir un proyecto en común". "Mi pareja quería ser madre pero no quería estar embarazada, así que decidimos hacer el método ROPA. La que se quedó embarazada fui yo en una decisión más que consensuada , planificada y con muchas ganas", detalla. El método ROPA consiste en que una mujer gesta a partir de un óvulo fecundado de su pareja. En su caso, llegaron dos mellizos que ya han cumplido 7 años.

En los planes de Carmen y su pareja la decisión de ser madres llegó "en el momento que decidimos" y no de forma previa por motivos como la "proyección laboral o viajar". Asimismo, explica que tampoco fue una cuestión de solvencia económica, aunque reconoce que "en nuestro caso era un factor importante, ya que los tratamientos son privados y no baratos".

"Había muchos elementos en contra, ya que no teníamos logística familiar y dependíamos sólo y exclusivamente de nuestro tiempo y de nosotras mismas. Fuimos madres de una manera muy consciente", ahonda Carmen. La granadina entiende que "la calma y serenidad que te da la experiencia de la vida" es una ventaja para criar a sus hijos, aunque también expresa "el miedo a pensar que eres una mamá que no podrá disfrutar de la plenitud de vida de sus hijos". Con todo lo que ya sabe, asegura que "por supuesto" que habrá muchas más mujeres que tomarán su determinación. "Que viva el amor", concluye con una sonrisa.

"Es un punto al que se llega con la evolución de la relación"

Aurelia Cano tuvo a su hijo, que tiene 5 años, con "los 44 recién cumplidos". La montefrieña afirma que "es un punto al que se llega con la evolución de la relación. Además, los dos queríamos ser padres". En su proyecto familiar, el primer obstáculo fue lo laboral y posteriormente la edad, pues declara que "no es tan fácil concebir" cuando se tiene una edad más avanzada y que llegó a sufrir un aborto.

La mujer lamenta "los comentarios que nos hacen por ser madre mayores, durante y después del embarazo". Asimismo, destaca como ventajas para la crianza la "dedicación y la experiencia que se adquiere con la edad". En el otro lado de la balanza, pone la "energía". Aurelia cree que la maternidad tardía va a permanecer como una apuesta, especialmente "en mujeres que estudian" e inician su desarrollo familiar posteriormente.

"Mi caso ocurrió cuando no era tan frecuente"

María Isabel Román fue una adelantada a su tiempo. Dio a luz a los 41 años en 2005, cuando, como ella misma señala, "no era tan frecuente". "No fue realmente una decisión planificada. Después de tantos años, no esperábamos que me quedaría embarazada tan rápido. Ya teníamos una hija que estaba por cumplir 12 años", manifiesta María Isabel. Respecto a su contexto personal, expone que el trabajo y la ausencia de un planteamiento "en ese momento de nuestras vidas" son los factores que le marcaron.

A diferencia de Carmen y Aurelia, su hija ya es mayor de edad, por lo que María Isabel ya ha vivido periodos como su adolescencia. "Mi hija mayor había pasado por su adolescencia doce años antes y el contexto era completamente distinto sin tanto impacto de móviles y redes sociales. Ambas experiencias fueron muy diferentes", desgrana. A pesar de tener que afrontar esta vivencia con algo menos de energía, apunta que se ha mantenido "activa y en constante movimiento al tener que estar atenta a su crecimiento y desarrollo".

Con la buena perspectiva que da el poso del tiempo, esta mujer tiene claro que "cada vez es más común que las mujeres sean madres a partir de los 40 años, ya que suelen priorizar alcanzar estabilidad económica, sentimental y laboral". "Muchas mujeres optan por terminar sus estudios, viajar, conseguir un empleo estable y una pareja antes de pensar en formar una familia, lo que hace que la maternidad se retrase un poco", razona María Isabel.

Su historia y las de Aurelia y Carmen son bien distintas, pero reflejan bien un cambio de paradigma en la concepción de las familias en un país cuya natalidad ha descendido un 25% en la última década. En los ocho primeros meses de 2014, nacieron 281.406 bebés, 69.395 más que en el mismo periodo de este año.