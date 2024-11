Chema García, ilustrador editorial y creativo publicitario, ofrece una pequeña muestra de Granada Noir antes de tiempo. Este festival, que celebra su décimo aniversario, empezará el próximo viernes 8 de noviembre y terminará el domingo 17 del mismo mes. Sin embargo, el Palacio del Almirante acogerá los dibujos de Chema García desde un día antes, el 7 de noviembre a las 19:00 horas, con una exposición que expone toda su esencia. 'Basados en hechos de bares' es una presentación de historietas que, a pesar de lo que indica su nombre, no suceden exactamente en este lugar, sino que "los bares son el motivo de comienzo o de finalización de la historia", explica Chema García a GranadaDigital. Además de la presentación, el patio del palacio estará decorado con un ambiente de bar, pero "fantasioso", comenta el ilustrador.

Esta exposición da lugar a las series que ha publicado el autor en la revista 'La resistencia'. 10 publicaciones que son 10 historias personales en las que el dibujante confía sus "aficiones, preocupaciones y cosas personales" en diferentes ciudades. ¿El punto en común? Los bares. Con esta serie, el autor pretende rendir "homenaje a los bares, como punto de encuentro", indica Chema García.

En esta exposición se descubren tres ciudades: Granada, Almería y Madrid, mediante historias. Estos lugares han sido para García puntos de vivencias y aprendizajes que ha reflejado en sus series animadas, aunque no son los únicos. Tiene historias también en "Mérida, Málaga, Sevilla, Nápoles o Palermo", continúa el ilustrador. No considera estas series dentro de un género en particular, sino que se trata de historias que serían "100% Chema, no hay otro género, inclasificable", asegura el autor, aunque sostiene que las está intentando clasificar.

La exposición de Chema García 'Basado en hechos de bares' en el Palacio del Almirante se podrá visitar de lunes a viernes en horario de 9:00 a 21:00 horas. Este jueves, día de la inauguración, prevista para las 19:00 horas, habrá una Conversación con Chema García, conducida por Enrique Bonet y Jesús Lens, a partir de las 19:30 horas.

Granada Noir no se pierde los Goya y hace referencia al mundo del cine y a su dimensión más literaria a través de sus exposiciones. La película en la que participó el dibujante granadino 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' fue galardona con un Goya en 2020. En la presentación también habrá un panel que mostrará el recorrido del autor en estos más de 30 años de experiencia que lleva en el mundo de la animación. Charlas y buen humor serán los principales invitados de este festival en el que, según confiesa entre risas el ilustrador, espera que haya "al menos una cervecita o algo".