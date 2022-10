La Diputación, sede desde este sábado del II Congreso Andaluz de Mujeres Abolicionistas.

La sede de la Diputación de Granada acoge este fin de semana el II Congreso organizado por la Plataforma Andaluza de Mujeres Abolicionistas (PAMA), un evento que intenta reivindicar el papel de las mujeres en todos los ámbitos de participación social y ayudar a formular propuestas de actuación para las administraciones públicas, a la vez que busca acercar los viejos problemas y los debates emergentes que obligan a revisar las prioridades de la agenda política.

El congreso ha sido inaugurado esta mañana por la diputada de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica, Mercedes Garzón, junto a la representante de la Plataforma Andaluza de Mujeres Abolicionistas Mayca Romero, según recoge un comunicado de la Diputación.

En la jornada de apertura, la diputada ha comentado que "legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario". Por tanto, "al integrar la prostitución en la economía de mercado estamos diciendo que no es necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a ser prostituidas. Y eso no es justo", ha añadido.

En este sentido, ha resaltado que desde la Diputación de Granada se impulsan políticas para la plena integración de mujeres y hombres en la vida política, social y económica, "pues entendemos que las instituciones son las encargadas de hacer llegar a todos los rincones de nuestra geografía la igualdad real".

Esta integración hay que hacerla a través de la normativa, de leyes justas, pero también, en el caso de las administraciones locales, "poniendo en marcha actuaciones concretas como son campañas informativas sobre trata y explotación sexual, invertir en formación para trabajar con nuestra juventud la igualdad, o promocionar una educación afectivo sexual sana, libre de estereotipos y modelos patriarcales. Porque como todo negocio, la industria del sexo se encuentra supeditada a la demanda", ha precisado Garzón.

Por último, Garzón ha destacado que "este mundo puede ser cambiado, confiando en que la política, las instituciones y los movimientos ciudadanos consigan, trabajando en colaboración, mejorar la vida de las personas y dignificarlas, protegiéndolas frente a situaciones violentas, ofensivas, de riesgo, extenuantes o de explotación. Precisamente, el Congreso Andaluz de Mujeres Abolicionistas "va en este camino para conseguir una sociedad mucho más justa e igualitaria".

El programa del evento está integrado por una ponencia y cinco mesas de trabajo donde se debate sobre la trascendencia del feminismo en la sociedad actual, la geopolítica y su impacto sobre las mujeres, la opresión de las mujeres en el contexto islámico, y la comunicación, literatura feminista, divulgación y activismo.