Samï Nair llega a Granada para hablar sobre el papel de la humanidad en los nuevos tiempos

El prestigioso filósofo, escritor y politólogo Samï Nair visita Granada invitado por Granada Ciudad de Literatura Unesco (Área de Cultura del Ayuntamiento de Granada) y el Aula de Literatura de la Universidad de Granada, para participar en el ciclo 'Futuro, humanidades'. El acto se celebrará en el Salón de Caballeros XXIV de la Madraza el viernes 25 de febrero a las 19:00 horas y tendrá el formato de conversación entre Samï Nair y el gestor cultural Patricio Hernández, director de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena.

El nuevo ciclo 'Futuro, humanidades' invita cada mes a destacados intelectuales a reflexionar sobre el papel de las humanidades, de la cultura, de la filosofía y la literatura en un contexto mundial marcado por la irrupción de la revolución tecnológica. Hacemos nuestras preguntas en un reciente foro realizado en Barcelona: "¿Cuál es el sentido y el valor de las humanidades en los inicios del siglo XXI? ¿Están estos estudios realmente en crisis? ¿Por qué la democracia necesita las humanidades? ¿Cómo facilitar y promover el gozo intelectual de las disciplinas humanísticas, en un mundo altamente tecnificado y utilitarista? o ¿Deberíamos rescatar la unidad del conocimiento e integrar ciencia, tecnología y humanidades?".

El ciclo ha invitado para la temporada 2021-2022 a personalidades como Carlos García Gual, Aurora Luque, Juan Antonio González Iglesias, Guillermo Busutil, Manuel Ángel Vázquez Medel y Sami Naïr. La participación de Sami Naïr en el ciclo 'Futuro, humanidades' se centrará en la pregunta que da título a su intervención: "¿Nueva ilustración o gran regresión?".

Para Sami Naïr, "atravesamos un momento de caos a escala planetaria. Todo el mundo percibe esta encrucijada. Nos hallamos entre una revolución tecnológica que no dominamos y una crisis de la ilustración entendida como mirada hacia el futuro. ¿Qué podemos hacer frente a la tecnología y qué nuevo contenido dar hoy a la palabra ilustración?".

Sami Naïr es consciente de los peligros a los que se enfrenta el planeta, como el peligro y la amenaza ecológica, la guerra abierta en el ámbito del comercio internacional, las incertidumbres y el vértigo de la revolución tecnológica, la crisis demográfica, los regresivos repliegues nacionales e identitarios, la tentación anti ilustrada o los nuevos fascismos. El futuro no está escrito y Sami Naïr no es apocalíptico, pues hay caminos que no llevan a ninguna parte, pero hay otros caminos. Hay que abrir caminos nuevos. Alejarnos de la gran regresión que muchos preconizan para ofrecer una nueva ilustración, unas nuevas humanidades que nos proporcionen una nueva idea emancipadora de libertad e igualdad. Asumir que la democracia es un sistema imperfecto, más fácil de construir en el ámbito nacional que a escala supranacional. Cuando el sistema está bloqueado, los reformistas deben hacer reformas. Hay que reformar. La gobernanza global del futuro será cooperativa o no será.