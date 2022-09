Salud a Todo Twitch regresa de vacaciones con la pediatra Lucía Galán

Salud a Todo Twitch ha iniciado este miércoles su segunda temporada. El programa dirigido por Joan Carles March, emitido en YouTube, Facebook y Twitch, ha tenido como protagonista del espacio a la pediatra Lucía Galán, autora de varios libros didácticos y divulgadora en redes sociales. El contenido también ha contado con la participación de la viróloga Margarita del Val.

Margarita del Val ha realizado un pequeño repaso de la actualidad, que mira de forma directa al regreso a las aulas, donde la convivencia con el Covid-19 volverá a ser una realidad. La inmunóloga ha recalcado la importancia del camino avanzado, pero también ha pedido precaución a la ciudadanía, pues considera que pequeños gestos pueden ser importantes.

El segundo tramo del programa ha dado entrada a Lucía Galán, quien ha hablado de sus inicios en la experiencia de la maternidad, un punto fundamental en su perfil de divulgadora. La pediatra, quien se define como una madre "maravillosamente imperfecta", ha defendido que los padres aprenden cada día en un "continuo cambio" que requiere de empatía, capacidad de escuchar a los demás y otros aspectos.

Joan Carles March ha incidido en la apuesta que hace la profesional por el apartado emocional, pues en su consulta trata a diario con padres que repreguntan. Lucía también ha hablado acerca de su nuevo libro, 'La vida va de esto', con el cual sumó horas de felicidad. "Tengo millones de momentos", ha relatado la pediatra, que ha detallado que muchos de ellos van trasladados desde su infancia hasta la de sus propios hijos. Una de sus convicciones es generar esos recuerdos en sus descendientes para que en un futuro ellos puedan vivir las mismas sensaciones de alegría. "Apuntadlo todo en una libretita", ha aconsejado a los progenitores.

La profesional también ha confesado que hay momentos más duros, como su divorcio. "He pasado por momentos difíciles que me marcaron y forman parte de la persona que soy. Precisamente esos me dan más luz cuando llegan los buenos", ha resaltado. La joven sanitaria utiliza sus libros para expresar sentimientos que ha vivido en etapas como la adolescencia de uno de sus hijos u otras situaciones que ocurren en cualquier familia.

Lucía Galán ha conversado con Joan Carles March sobre salud mental, uno de los aspectos que más han sobresalido a raíz de la pandemia del coronavirus. La profesional ha señalado que "la figura del psiquiatra sigue muy estigmatizada", algo que espera que quede atrás lo antes posible. Los dos interlocutores han dado también el paso de hablar sobre la muerte, un término que casi nunca emplean los padres con sus hijos. La pediatra tuvo que dar ese paso con sus hijos con la pérdida de su suegra. "A los niños hay que hablarles de muerte", ha aseverado.

Las redes sociales son una de las herramientas más utilizadas por los jóvenes. Lucía, que lleva una década haciendo uso de ellas, ha explicado cual es el uso correcto de ellas para que generen beneficios en sus usuarios. La sanitaria ha respondido algunas preguntas de espectadores de Salud a Todo Twitch durante el tramo final del espacio y ha realizado una pequeña reflexión sobre la pandemia y la transmisión de tranquilidad que debe existir hacia los más pequeños.