‘Salud a todo Twitch’ debate sobre "el colapso" en la sanidad pública

‘Salud a todo Twitch’ ha tratado este miércoles sobre la situación de la sanidad pública en un debate moderado por Joan Carles March en el que han participado representantes de partidos políticos, sindicatos y asociaciones, quienes han dado su punto de vista. Por parte del PP ha participado la directora del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, Leticia Soriano, por el PSOE lo ha hecho María Ángeles Prieto, responsable de Sanidad de la Ejecutiva socialista de Granada capital y directora de la Escuela de Paciente de la EASP, mientras que por Ciudadanos ha sido el portavoz local en Salobreña, Plácido Leyva. El parlamentario andaluz Chus Fernández ha sido el encargado de participar en representación de Por Andalucía en este debate. El contenido íntegro del programa puede volver a verse en el canal de YouTube de Granada Digital, en Facebook y en el Twitch de GranadaDigital.

En el primer bloque del programa, los participantes han analizado la situación de la sanidad pública. La popular Leticia Soriano ha destacado la política sanitaria de su partido y el trabajo realizado en las epidemias que han pasado por Andalucía desde que gobiernan, hace ya tres años y medio. Primero fue la listeria, después el virus del Nilo y luego el Covid-19. Soriano ha resaltado que crearon el comité de expertos, “que ha llegado para quedarse”, y que la Atención Primaria empezó a “trabajar intensamente para atender a los andaluces ante esta emergencia”. En Granada “se abrió en Oloriz el autocovid y se arreglaron UCI para atender a las personas que lo necesitaron”. También ha señalado que desde la Delegación de Salud se han hecho “políticas para trabajar con las residencias”, que fueron “un punto importante en la pandemia” y muchas de ellas fueron “medicalizadas”. Además, ha resaltado que en Andalucía se han puesto 17 millones de vacunas contra el Covid-19, cinco millones en Granada, donde se montaron rápidamente infraestructuras para vacunar en Fermasa o en el Parque de Bomberos.

La socialista María Ángeles Prieto, por su parte, ha señalado que la sanidad pública está “colapsada” y ha pasado de “estar a la cabeza en servicios sanitarios a estar en 2021 en el puesto 16 de las 17 comunidades autónomas”. “Están satisfechos con la gestión en sanidad porque han cumplido, pero tenemos la experiencia de una sanidad colapsada, con demoras nunca vistas. Casi 900.0000 personas están en lista de espera y las que no sabemos porque han suprimido los plazos de garantía. Han despedido a 8.000 profesionales que se han ido a otras comunidades y ahora no encuentran profesionales. Andalucía ha recibido del Gobierno socialista de Sánchez más de 2.000 millones de euros extras para la situación por el Covid-19 y dónde está ese dinero”, ha señalado. “Hemos pasado de ser una de las comunidades con menos privatización a estar a la cabeza. La gente no puede acceder a su médico y los seguros privados están creciendo.Y ante esta situación, el PP dice que está satisfecho. Quien no se preocupa, no se ocupa y tendrían que estar muy preocupados pensando como lo van a solucionar”, ha añadido.

El representante de Por Andalucía, Chus Fernández, ha criticado las políticas de sanidad del PP, porque considera que lo que ha hecho ha sido “destrozar la sanidad pública”, que se ha debilitado “para favorecer la sanidad privada”. “Han conseguido el objetivo que tenían cuando llegaron a San Telmo. Han hecho hacer negocio a la sanidad privada. Ciudadanos, bajo el amparo de Vox, ha cronificado los problemas. Los pacientes esperan más de 14 días para que les atendiera el médico de cabecera, los teléfonos colapsados, colas interminables con lluvia, frío y calor y a la Junta las criticas le entraban por un oído y le salían por otro. No se cumple el tiempo mínimo de un facultativo atendiendo a un paciente. También ha sido caldo de cultivo para que aumenten las agresiones a sanitarios. Han estado totalmente desbordados, atendiendo colas y con los teléfonos colapsados”, ha apuntado. Para Chus Fernández, que Granada tuviera un solo punto autocovid era “una vergüenza para la provincia” y ha lamentado también que la Junta “haya dejado sin gastar 1.700 millones de euros”. “La de médicos que se podían haber contratado o hacer infraestructuras”, ha indicado. “Una síntesis de la situación en la sanidad pública andaluza es que viven en el cuento del Traje del emperador, que se creen bien vestidos y van desnudos. Han dejado desamparada a la sanidad andaluza”, ha agregado.

Plácido Leyva, el portavoz de Ciudadanos en Salobreña, ha comentado que la situación de la sanidad pública era “caótica” porque el PSOE había “abanderado la sanidad pública”, pero en Granada “querían quitar los hospitales y si no es por un movimiento ciudadano, abanderado por un médico- Candel- que hizo paralizar el mayor atraco que se iba a hacer a la sanidad granadina, no tendríamos los hospitales funcionando”. Leyva ha hecho hincapié en que los andaluces se merecen “una sanidad pública de calidad” y que su partido puede “mirar a los ciudadanos y decirles que si tienen el mismo dinero y mejores condiciones laborales que hace años y ha sido por la estabilidad que ha dado Ciudadanos al Gobierno y por el diálogo que ha tenido con los representantes”.

Joan Carles ha preguntado a los participantes en el debate en ‘Salud a todo Twitch’ por las propuestas que plantean para mejorar la Atención Primaria. Plácido Leyva ha señalado que Ciudadanos presenta un “incremento en la inversión”. “Sumaríamos 1.200 nuevas plazas de MIR en la próxima legislatura. La Atención Primaria ha servido en la pandemia para quitar la carga de los hospitales. Estamos en una sociedad cada vez más envejecida, se encuentran más a gusto con su médico de cabecera”, ha apuntado.

La popular Leticia Soriano ha explicado que su partido propone “una transformación de la Atención Primaria”, que tiene como problema “la falta de médicos”. “Se va a reestructurar para que el médico siga siendo la puerta de entrada al sistema”, ha indicado. También que la atención al usuario en mostrador tendrá “una subida” y “formación para que los auxiliares administrativos puedan tener especialidad de sanitarios”. Además, proponen algo que ya está funcionando, “la consulta de acogida”, para que desde Enfermería deriven a las personas que no pueden ser vistas por su médico. En esta consulta, “El personal sanitario determina qué prestación sanitaria va a necesitar el paciente”. La ideal del PP es también “potenciar los trabajadores sociales” y “las enfermeras escolares, que van a estar en los centros educativos detectando los acosos, problemas mentales, etc”. También “la enfermera gestora de casos que está en relación directa con las residencias”.

Las propuesta de Por Andalucía han sido desgranadas por Chus Fernández, quien considera que todas las mejoras se tienen que hacer “junto a los trabajadores y de forma dialogada con los agentes sociales”. “Las personas afectadas por problemas de salud tienen que tener tranquilidad y la administración tiene que garantizar esas políticas. La EASP hace una labor encomiable, pero se tiene que dedicar a seguir investigando y no a salir a la calle para pedir más derechos”, ha manifestado. También ha abogado por “una mejora de las infraestructuras” y por “aumentar servicios públicos como la odontología o la óptica, especialmente para la población más vulnerable”. Además, ha apuntado que es también importante “realizar una mejor del transporte público” para que conecte bien con los hospitales, especialmente, los autobuses de la zona sur metropolitana con el PTS.

Mari Ángeles Prieto ha indicado que el PSOE va a “garantizar que la cita en Atención Primaria se dé en 48 horas para atención normal y en el momento para algo urgente”. También ha señalado que es necesario “mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales, más enfermeras comunitarias y otros perfiles profesionales”. “La propuesta del PSOE para la Atención Primaria es incorporar perfiles como psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, etc., que van a responder a las necesidades que tienen los ciudadanos”, ha explicado. “Tenemos que sentarnos, revisar y hacer una planificación de necesidades, porque han cambiado y también los perfiles de pacientes y ver dónde se necesitan centros nuevos, reformas, etc. Los centros de salud hay que dotarlos de tecnología, hay que digitalizar los centros de salud. Ahora va a haber dinero para hacerlo con fondos europeos para la transformación digital y es una pena que no se utilicen bien. La hoja ruta del PP es privatizar la sanidad pública. Pero si la sanidad pública es fuerte y robusta, va a costar privatizarla”, ha agregado.

En el siguiente bloque, Joan Carles March les ha preguntado por las propuestas para mejorar la atención hospitalaria. Leticia Soriano ha insistido en que “la falta de médicos es lo que colapsa el sistema” y esto es “un problema estructural”. La popular ha comentado que ha intentado pedir citar con la ministra para que tenga “conciencia de cómo se soluciona el problema de la falta de médicos”. Chus Fernández, por su parte, ha propuesto “aumentar los horarios de las instalaciones hospitalarias y más personal”. También ha indicado que el servicio de ortoprótesis, que es referente a nivel andaluz, “sería indispensable que se extendiera a otros hospitales de Andalucía”, también que “aumenten los recursos para la eutanasia” y que “el parking de los hospitales deje de ser de amiguitos de y sea gratuito, porque es inconcebible que se vaya a un parking del hospital y al dolor se suma un disgusto, porque al hospital no vas por diversión, vas por necesidad y el parking debe ser público y gratuito”.

La socialista Mari Ángeles Prieto ha insistido en que el problema “más serio” es “la intención de privatizar la sanidad pública” y esto hace que “haya menos dinero para la inversión en hospitales públicos y los equipos y tecnologías no se puedan renovar como se necesitan” y “los hospitales privados sí estén a la cabeza de la tecnológica, porque les están dando el dinero”. También ha indicado que es importante “rescatar a los 900.000 andaluces que están en lista de espera, algunos con patologías muy serias” y “volver a poner en marcha el decreto del plazo de garantía, que se ha olvidado”.

Para “descongestionar los hospitales”, Plácido Leyva ha propuesto “la consulta única” y también ha dicho que es importante que los hospitales tengan la actividad que tenían antes de la pandemia, “aun siendo cautos”.

En el siguiente bloque han participado los representantes de los sindicatos, quienes han valorado la situación de la sanidad pública y han preguntado “cuándo se va a dejar de subvencionar a la sanidad privada”. Félix Alonso, de CCOO, ha lamentado que Andalucía sea “la segunda peor comunidad, solo superada por Murcia” y que los profesionales sanitarios en Andalucía sean de “los peor pagados”. Carmen Serrano, del Sindicato Médico ha preguntado si los partidos políticos estarían dispuestos a hacer un pacto por la sanidad, algo a lo que los representantes políticos han dicho que sí. “Gobierne quien gobierno, la sanidad se defiende”, ha resaltado Plácido Leyva, aunque Chus Fernández ha dicho que es “imposible llegar a acuerdos” cuando se apuesta por una sanidad pública y hay partidos que apuestan por la privada. “Con esas mimbres es imposible hacer un pacto. Que sean fuertes y eso pasa por eliminar los conciertos”, ha apuntado.

Luis Miguel Gutiérrez, en representación de UGT, ha lamentado “las listas de espera disparatadas” y que la solución “se está encontrando en el concierto y en lo privado” y ha preguntado a los representantes políticos por las soluciones para eliminar las listas de espera quirúrgicas. Pepe Sánchez, representante de Satse, ha pedido a los partidos “que se sienten y consensuen una financiación acorde”.

En la última parte del programa han intervenido Caridad Peregrín, presidenta de la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple, y María Angustias, presidenta de la Asociación de Parkinson. Ambas han hablado de la situación que atraviesan los pacientes que sufren estas enfermedades y la importancia de que la sanidad pública esté dotada de los mejores médicos para poder atenderles. Los representantes políticos han destacado su labor y han destacado la importancia de que las administraciones les garanticen los recursos.

En un minuto de oro, Joan Carles March ha permitido a los participantes que expusieran una última reflexión sobre lo que su partido propondrá para defender la sanidad pública en su programa electoral. Para finalizar, ha podido intervenir en el debate Jesús Martínez Tapias, representante de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, quien ha señalado que el sistema sanitario tiene que ser “público, gratuito y de calidad” y para ello “se necesitan recursos y una buena gestión”. Y destacado el lema que ha escuchado durante la charla y es que ”gobierne quien gobierne, la sanidad pública se defiende”.