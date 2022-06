'Salud a todo Twitch' aborda la importancia de la protección solar para evitar el cáncer de piel

‘Salud a todo Twitch’ ha tratado este miércoles sobre la importancia de la protección solar para evitar el cáncer de piel. El programa, presentado por Joan Carles March, ha sido el último de la temporada después de nueve meses de emisión y volverá en septiembre. En el espacio han participado varios profesionales sanitarios y expertos en deporte y nutrición para hablar del proyecto ‘Soludable’, de las radiaciones ultravioletas y su efecto en la salud. El contenido íntegro del programa puede volver a verse en el canal de YouTube de Granada Digital, en Facebook y en el Twitch de GranadaDigital.

Magdalena de Troya, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Costa del Sol de Málaga, que desarrolla el proyecto ‘Soludable’, ha sido la primera en intervenir en ‘Salud a todo Twitch’ para contar cómo se puso en marcha. El de la Costa del Sol es un hospital donde todos los días ven casos de cáncer de piel, “sobre todo de personas que se exponen más al sol”, como son los turistas de sol y playa, los deportistas o los trabajadores que están al aire libre. “Nos llega a preocupar porque el cáncer de piel absorbe el servicio asistencial de Dermatología. Debíamos hacer algo proactivo y es el origen del proyecto, el intentar dar solución a un problema que en la Costa del Sol se da porque hay mucha exposición a la radiación ultravioleta. Empezamos en 2009 y luego va tomando más nivel y envergadura. Las investigaciones van teniendo resultados muy positivos, van teniendo eco en foros. En la provincia de Málaga se van moviendo algunas de las iniciativas”, cuenta Magdalena de Troya.

La dermatóloga ha contado que Andalucía es “una de las regiones más soleadas”, “referencia de un estilo de vida relajado, con actividades el aire libre” y quieren que “así siga siendo” y “promocionar unos hábitos saludables de exposición solar” para que sea una comunidad “maravillosa y foto inteligente”. “Que sepamos también evitar los riesgos que tiene el sol en Andalucía”, ha dicho.

De Troya ha comentado que el exceso de radiaciones ultravioleta del sol tiene un mayor impacto en la salud de las personas y puede producir “daños importantes y, en algunos casos, irreversibles”.

“La piel es el órgano más extenso y recibe las consecuencias más inmediatas. Primero se quema, luego si se expone mucho al sol acaba arrugándose antes”, ha explicado antes de mencionar los tres tipos de cánceres de piel más comunes, que se relacionan directamente con la exposición a las radiaciones ultravioleta. “La piel se ve más afectada, pero también los ojos sufren. Se puede dar ceguera transitoria. A medio o largo plazo se puede producir cataratas o cáncer ocular”, ha detallado. “También puede suponer inmunosupresión, bajadas de defensas. Cada día, debido a los efectos del cambio climático, son más frecuentes los problemas de alergia solar”, ha añadido.

Después, de Troya ha explicado las medidas para evitar el exceso de exposición al sol. La primera de ellas es “evitar las horas centrales del día, en las que hay más irradiación ultravioleta”. “Desde abril a septiembre al mediodía fundamentalmente”, ha indicado. En el caso de los trabajadores o los deportistas, éstos no pueden evitar exponerse al sol en esas franjas horariass y lo que les aconseja es “usar otras medidas de fotoprotección”. “El siguiente es intentar resguardarnos a la sombra. Es una de las medidas más eficaces de fotoprotección, pero si es que las hay, porque hay pocos espacios de sombra en las ciudades. A veces tenemos que recurrir a portar nuestra propia sombrilla, tanto en la playa como sombrillas de calle”, ha señalado.

De Troya ha hablado también sobre otras medidas físicas que “funcionan bastante bien como son el atuendo”. “Si usamos sombreros que cubran la cara, camisetas o pantalón largo, vamos a estar bien fotoprotegidos. En la cara y manos debemos usar crema fotoprotectora”, ha indicado. También ha comentado que es importante “una buena alimentación, con alimentos ricos en antioxidantes, que son capaces de frenar el efecto de foto oxidación que tiene la radiación ultravioleta en nuestro organismo”. “Pueden frenar el daño que el sol hace en las células de nuestro cuerpo”, ha subrayado. “Estas medidas nos puedes hacer disfrutar del sol sin tener consecuencias para nuestra salud”, ha agregado.

La dermatóloga de la Universidad de Málaga Mariví Gálvez ha intervenido después para hablar sobre los fotoprotectores y los grandes problemas derivados de las fotoalergias. Joan Carles le ha preguntado cómo se puede elegir un buen fotoprotector y Mariví Gálvez ha indicado que el índice de protección solar que aparece en un etiquetado “quiere decir que ha superado ese proceso” y que “con esa garantía” recomienda “utilizar un fotoprotector que sea de 30 o más. “Es algo básico para todo el mundo”, ha dicho. También ha señalado que es importante que en el etiquetado ponga “que protege a la radiación ultravioleta, porque no todos lo tienen”.

Sobre la eficacia de un fotoprotector, Mariví Gálvez ha explicado que se puede hacer un protección en vivo si se aplica en la espalda de un voluntario y se mide cuándo aparece la quemadura con el fotoprotector o sin él. “Una de las recomendaciones de la Comisión Europea es que no se incluya protección total o vale para todo el día. Porque cuando estamos en la playa, con arena y agua, el efecto se pierde. Y hay que volver a aplicarlo”, ha recordado.

Respecto a si se puede utilizar el protector solar de un año para otro, Mariví Gálvez ha comentado que si no está abierto, se puede guardar, pero que si está abierto, puede perder la garantía. “En el etiquetado pone si dura 12 meses o no. Ya es riego que asume la persona, aunque no lo indique el fabricante”, ha apuntado.

Joan Carles March también le ha preguntado por si es mejor la crema o el spray de los protectores solares. Mariví González considera que en los niños interesan “las texturas que van a estar más tiempo adheridas al cuerpo” y que “para deportistas, que sudan, un fotoprotector en spray”. “Pero eso depende de la actividad, la edad y la zona del cuerpo”, ha detallado. Esta dermatóloga ha comentado también que se pueden producir fotoalergias, pero que “son pocas las reacciones, aunque se pueden dar”.

En el programa ha participado también el ecólogo Félix López, que ha hablado sobre la actual situación de los fotoprotectores y su toxicidad para el medio ambiente, así como la llegada al mercado de los nuevos productos derivados, por ejemplo, de las algas. “Hay alternativas e investigaciones activas buscando la aplicación de filtros de origen natural que eviten esto”, ha señalado.

Carmen Vaz, médica del deporte en Cádiz y primera andaluza en competir en unos Juegos Olímpicos en la modalidad de tabla a vela, ha abordado los problemas a los que se enfrentan los deportistas cuando entrenan al aire libre con el sol y también compiten. “Los deportistas están muy expuestos y no se respetan los horarios, no buscan la sombra. Entrenan cuando es el horario de su competición. Yo hacía windsurf y comentaba que nadie nos avisaba para ponernos crema y en los Juegos de Tokio sí que protegíamos al equipo con licra de manga larga, poniéndose crema varias veces, aunque siguen pasando muchas horas al sol. Es complicado en pruebas que duran muchas horas y en el mar no se vuelven a aplicar la crema”, ha señalado.

Vaz ha comentado que poco a poco la gente “se va concienciando de que el cáncer de piel es frecuente”. “Yo, en mi día a día con los deportistas, veo que no relacionan el cáncer de piel, un melanoma, con el cáncer. Nos queda un camino enorme por recorrer para concienciar a los deportistas de lo importante que son las medidas, de autochequearse o de que les chequee un dermatólogo”, ha subrayado.

Después ha sido el turno para el fotobiólogo Pepe Aguilera, que ha hablado sobre las nuevas tecnologías y sus aplicaciones para “tomar conciencia” de la importancia de protegerse del sol. “Ahora, por ejemplo, veo la temperatura en el ordenador. Las nuevas tecnologías poco a poco permiten que te vayan entrando los mensajes. Hay también pantallas informativas en el Metro con datos del índice ultravioleta con mensajes que te van metiendo información”, ha apuntado. “Los objetivos de la nuevas tecnologías son que te lleguen chispazos de información y que tomemos conciencia”, ha añadido.

La app que Pepe Aguilera recomienda, además de la que está desarrollando el grupo ‘Soludable’, es la app Uv-derma, “que da información meteorológica por geolocalización, te da información de radiación ultravioleta, según los minutos que estáss expuesto, etc. Te llegan avisos y vas aprendiendo”, ha indicado.

En la charla con todos los participantes, Magdalena de Troya ha destacado que la gente “sabe los riesgos que tiene para la salud, pero el problema está a la hora de implementar las medidas”. Y ha resaltado que los gobiernos “también se tienen que involucrar porque es imposible que el ciudadano solo pueda llevar a cabo las buenas prácticas”. Considera que hay que “adaptar los entornos normativos que garanticen la fotoprotección”, tanto en el ámbito laboral como en el educativo. “Los patios de los colegios no tienen sombras”, ha denunciado. También ha lamentado que haya campañas en países como Dinamarca en las que hablan del turismo en España “como productor de cáncer”. Carmen Vaz también ha resaltado que los deportistas “tienen que concienciarse, pero ellos solo no pueden hacerlo” y que cada Federación debe “valorar los riesgos e implementar medidas”.

En la última parte de ‘Salud a todo Twitch’ ha intervenido el chef de la Selección Española Dani García, quien ha destacado que “cuidar el cuerpo y tomar antioxidantes” es muy importante. “Creando un menú saludable con alimentos que si te expones a radiación solar sirvan para paliar el efecto. Hay que aprovechar alimentos de temporada. Tener un menú saludable desde el desayuno, con productos como el virgen extra, el té verde, la fruta, la verdura…”, ha señalado. Los profesionales han charlado con Dani García de la importancia de tomar antioxidantes cada día y éste se ha comprometido a realizar un libro de recetas ‘soludables’.

Joan Carles March ha despedido ‘Salud a todo Twitch’ este miércoles recordando el primer premio que ha recibido este programa en los Premios Afectivo Efectivo de Janssen y Cátedras en Red y deseando “un buen verano y que tiren por la sombra” a los espectadores de este espacio que regresará en el mes de septiembre al canal de Twitch de GranadaDigital.