'Salud a todo Twitch' profundiza sobre la gestación subrogada

'Salud a todo Twitch' ha vuelto a abordar este miércoles la gestación subrogada. El programa emitido en el canal de Twitch de GranadaDigital y presentado por Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha contado con la participación de varios profesionales, que han hablado sobre esta práctica, que ha generado mucho debate en las últimas semanas tras conocerse que Ana Obregón recurrió a ella en Miami.

Joan Carles March ha charlado primero con Leonor Ruiz, psiquiatra y presidenta del comité de bioética de España, que trabaja en el Hospital Virgen de la Victoria. Leonor Ruiz ha señalado que el análisis ético de esta cuestión es “complejo” porque “los valores están relacionados con creencias personales y posicionamientos políticos”. Esta profesional ha hecho hincapié en que durante la gestación “hay fenómenos que influyen” y es “innegable el vínculo afectivo entre el gestante y el feto”. También ha incidido en que la gestación subrogada “no debe considerarse como una técnica de reproducción asistida más” y que “conviene analizar los elementos y valores que entran en juego”, como los de “los padres que optan por este proceso, en el ejercicio de su autonomía, es un derecho y un deseo que tienen”. Leonor Ruiz ha recordado que muchas parejas “abogan por la técnica por razones médicas, estructurales o incluso estéticas por diversos motivos”. También ha abordado “la autonomía de la mujer gestante” y “las motivaciones de altruismo puro o de mercantilismo puro”. Y ha destacado que hay que “hacerse preguntas antes de emitir juicios”.

José María Rodríguez, presidente del Comité deontológico del Consejo general de Colegios de Médicos también ha participado en ‘Salud a todo Twitch’ y ha incidido en que hay que “evaluar la libertad de la mujer que gesta y todo tiene que estar supervisado por la Comisión nacional de reproducción asistida, si la gestación es aceptable deontológicamente”. José María Rodríguez también ha abordado el aspecto altruista y comercial de esta práctica y ha comentado que en España lo ve bien porque “no hay ningún tipo de retribución”.

Joan Carles March ha hablado también con Nicolás Mendoza, ginecólogo y docente de la Universidad de Granada, que ha señalado que su opinión sobre la gestación subrogada “es contraria a que se permita”. “La reproducción por sustitución está totalmente prohibida en España”, ha resaltado, porque considera que “no deja de ser una mercantilización del cuerpo de la mujer”. Mendoza ha recordado que entre las opciones de fertilidad está la adopción y que las mujeres no deben “sentir esa coacción ni presión social de ser madres”. “La opción no madre también puede ser opción. Hay datos de encuestas de que la mitad de las mujeres no quieren ser madres. La otra mitad que sí, cuando no existe otra alternativa, la adopción puede ser una opción”, ha incidido.

Araceli Ortega, psicóloga emergencista acreditada, experta en duelo e integrante de la consulta en la clínica Gutenberg de fertilidad, ha ahondado en que hay “un debate político, social, psicológico en torno a la idoneidad y de lo que es moral o no”. Ortega ha recordado que hay mujeres gestantes “para ayudar a matrimonios con problemas de fertilidad”, pero que “poco a poco es altruismo inicial pasó a asumirse parte de los gastos, luego ser vio que podía ser remunerado y se empezó a hablar de vientre de alquiler”. “Psicológicamente, los profesionales tenemos mucho que hablar, el debate psicológico es lo que consideran como madre. Ser madre es mas allá que generar unos genes. Hay que tener en cuenta los valores ambientales”, ha señalado. También ha comentado que el hecho de “engendrar para luego darlo a otro es un proceso que varios estudios han contrastado que es positivo” y que “es altruista”, pero “puede haber de base una necesidad económica”. Además, ha tratado la importancia de que el niño sepa “cómo se ha engendrado y cómo ha nacido” ya que si lo conoce “por accidente o con adolescencia tardía puede no digerirlo emocionalmente bien”.

La responsable de Igualdad del PSOE, Mercedes Gámez, ha asegurado que su partido está en contra de la gestación subrogada porque “es alquilar el cuerpo de una persona” y “también se están vulnerando los derechos de los menores que nacen de esta manera”. Ha incidido en que en la fertilización in vitro no se está “vulnerando los derechos de la madre ni del padre y no puede ser equiparable a la gestación subrogada, porque ahí se mete a otras personas que renuncian a todos sus derechos a cambio de qué”. Para Gámez, “la gestación subrogada es una explotación reproductiva de la mujer la que utilizan de incubadora”. Y ha lamentado que en muchos países se permita y se “trafique con el cuerpo de las mujeres en ese sentido”.

Diana Marre, antropóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, también ha dado su visión sobre la gestación subrogada, una técnica “que no es nueva” y que se ha incrementado después del “gran boom de la adopción”. Marre ha sugerido que se deben “modificar los sistemas de adopciones” porque algunas solicitudes son satisfechas “ocho años después”. Y ha incidido en que el deseo de tener un hijo “es muy alto” y por eso “la gente hace lo que puede por tenerlo”.

Pedro Fuentes, padre por gestación subrogada, activista LGTBI y ginecólogo, que se define como humanista gay, ha hablado de su experiencia y de que las parejas homoparentales son “visibles” y han empezado a reclamar derechos, los mismo que tienen las parejas heterosexuales, porque sus hijos “se quedan en un limbo legal”. Como ginécologo ha contado que le han llegado muchas mujeres que tenían una hermana que quería ayudarle a gestar, pero que no está permitido en España. Y ha destacado que quien más apoya la gestación subrogada son las mujeres, que son “las activistas”. También ha hablado sobre su hijo, que se siente “ofendido” por comentarios que recibe. “Conoce su historia. Mantiene relación con la mujer que lo trajo al mundo y sabe que tiene hermanas de útero. Cuando oye comentarios, se indigna”, ha señalado.

Por último, Carlos Romeo, miembro del Comité de Bioética del Consejo de Europa, ha abordado la situación jurídica de los niños que nacen por gestación subrogada y los problemas que tienen las parejas homosexuales con los hijos que nacen por esta técnica. También ha tratado el altruismo en esta práctica, que “sería lo ideal, pero no es fácil de conseguir”, y “la compensación económica e incluso retribución que se hace”. “La mayoría de los casos en nuestro país es que no es compra-venta de niños. Es una pareja que tiene problemas de reproducción o parejas homosexuales que recurren a esto”, ha apuntado.