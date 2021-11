¿Sabías qué puedes asegurar tus apuestas de lotería para poder llevarte el 100% del premio?

En unas semanas se acercan los días especiales del año. No sabemos que tiene la Navidad que atrapa a todos y que nos hace soñar durante las semanas que dura y las semanas anteriores mientras preparamos todo para que esté a punto. En esta fecha se compran regalos, se compra comida rica para disfrutar en familia y, como no, se compra lotería. La lotería de Navidad es todo un clásico que no puede faltar. El sorteo significa el comienzo de días de fiesta y de celebración. Aunque la lotería de Navidad es conocida por todos, la lotería está presente todo el año con sorteos ordinarios y sorteos especiales. Si eres una de las personas que suele jugar a la lotería o que compra lotería por Navidad y tienes la suerte de que te toque algún premio, debes saber que puedes asegurar tus apuestas de lotería. Te contamos cómo en este post. ¡Toma nota!

¿Cómo asegurar una apuesta de lotería?

Ya sabemos que si nos toca la lotería puede ser una de las alegrías más grandes que tengamos en nuestra vida, pero otra parte que no todo el mundo sabe es cuando llega Hacienda y se lleva el 20% del importe del premio, siempre que este supere cierta cantidad (40.000 euros). Es por ello que, con el paso de los años, han llegado nuevas formas de asegurar el dinero íntegro que se gane de un premio. Hoy en día ya contamos con empresas que se dedican a estas gestiones. Es el caso de Laguinda, esta empresa se encarga de pagar la parte proporcional del premio que normalmente retiene Hacienda.

Funciona de manera muy sencilla. Solo tienes que descargar la app Laguinda en tu móvil, desde ella podrás comprar directamente los juegos de la lotería y asegurar tus apuestas en un simple paso. Además, la aplicación te permite escanear tus boletos físicos o digitales que hayas adquirido previamente desde otra plataforma. Los precios del seguro son los siguientes: 0,15 euros para la Bonoloto, 0,25 euros para La Primitiva, 0,40 euros para el Gordo de La Primitiva ,0.50 euros para Euromillones, y 3 euros para el Gordo de Navidad.

Los premios los tendréis asegurados en todo momento con la compañía AXA. Lo mejor de este método de seguro de premios de lotería es que se pueden asegurar todos los premios que sean susceptibles de tener retención. La aplicación da tantas posibilidades que incluso podrás canjear tu premio, si es por un importe inferior a 2000 euros directamente desde la aplicación. El método de pago de estos premios se hace a través de tarjeta, ya que es el único método que existe.

Descubre esta nueva forma de asegurar tu boleto premiado y si tienes la suerte de que te toque la lotería, cóbrala íntegramente sin problemas y con todas las garantías de contar con un sistema seguro y de calidad. Asegura tu suerte y llévate a casa el 100% del premio.