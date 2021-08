Rubén Rochina: “Siempre he tenido ese sentimiento de pertenencia hacia el Granada”

El nuevo jugador del Granada CF, Rubén Rochina, ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes, donde ya vistió de rojiblanco entre los años 2014 y 2016. El valenciano se incorpora a la disciplina nazarí por las próximas dos temporadas.

La rueda de prensa la comenzó el director deportivo del Granada CF, Pep Boada, que se mostró muy contento por tener a su quinto refuerzo a las órdenes de Robert Moreno y ha agradecido el esfuerzo y compromiso “mostrado desde el minuto cero por formar parte de este proyecto. Es un nombre que hemos tenido siempre en mente. El mercado marca la pauta y nosotros nos debemos a nuestras prioridades. Este enamoramiento mutuo ha hecho que la llama se mantenga viva. Muy feliz por reencontrarme con él desde hace 15 años en Barcelona”, ha afirmado el director deportivo, que a su vez, no dio pistas sobre las posible salidas que se puedan dar, ya que hasta el día 31 “estamos concienciados de que puede haber movimientos. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Mi opinión es que no sé si hay que alargar hasta el 31 de agosto para ver si hay que cambiar jugadores. Todo el mundo acaba haciendo los deberes tarde”, ha lamentado.

Una vez finalizadas sus declaraciones, llegaba el turno de palabra del protagonista del día. Rochina ha confesado que desde que se fue siempre ha seguido al club. “Siempre he tenido ese sentimiento de pertenencia. He querido esperar al club, aunque cualquier jugador tiene sus altibajos. Siempre tuve la esperanza de que se pudiese dar”.

El propio futbolista comentó en una entrevista con el club que llega siendo más maduro y mejor futbolista. “Si en algo he crecido como futbolista es por intercambiar posiciones. Mediapunta o de extremo, pero siempre hacia dentro. De interior también he jugado bastante con el Levante”. Rochina despegó de tierras nazaríes en 2016 y desde entonces su mayor cambio ha sido ese, el de crecer como futbolista, aunque no lo ha hecho solo, porque la evolución del club ha sido también impresionante”.

Sin embargo, el de Sagunto ha estado sin participar en disciplina deportiva de grupo mes y medio, y a pesar de haber estado trabajando junto a un entrenador personal, necesita tiempo para la adaptación. “Llego con muchas ganas de estar aquí y de adaptarme muy pronto. Si todo va bien, después del parón estaré listo”, ha subrayado

No obstante, no será tarea fácil para el bueno de ‘Rochi’, ya que hay mucha competencia en el equipo. “Llego para sumar y aportar todo lo máximo que tenga de mi. La competencia siempre es buena, he convivido por ganarme mi sitio. Aquí llego igual, para adaptarme y ayudar a los compañeros”. Además, está en una edad (30) que él mismo califica como óptima; “la pasada temporada es la que me encontré mejor. Cada vez todo es más profesional, nos cuidamos mucho más, soy un jugador más completo ahora que hace unos años atrás”.

El caso es que Rochina lleva desde tiempos atrás haciendo guiños a la entidad nazarí continuamente en las redes sociales. La afición le ha dejado durante esta etapa lejos de Granada cascadas y cascadas de elogios unidas al deseo de un regreso temprano. Y se ha cumplido. Sentir ese cariño de la gente hace que haya más sentimiento de pertenencia al club. Desde que me fui de aquí este es el único club que he sentido que tenía algo especial”, ha agradecido.