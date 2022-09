Roger Federer anuncia su retirada

El tenista suizo Roger Federer ha anunciado este jueves su retirada del circuito una vez disputada la Laver Cup, que será así su último torneo de la ATP y se disputará próxima semana en Londres, con lo que pondrá fin a su carrera profesional a los 41 años y con 20 'grandes' en su palmarés.

"La Laver Cup será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en 'Grand Slams' o en la gira", informó Federer en sus redes sociales, tras más de 1.500 partidos en dos décadas y media en el Circuito, donde se ha proclamado 20 veces campeón de un 'Grand Slam'.

Roger Federer, que no competía desde Wimbledon en 2021, donde alcanzó los cuartos de final, culmina así una carrera en la que logró seis triunfos en el Abierto de Australia, uno en Roland Garros, ocho en Wimbledon y cinco en el Abierto de Estados Unidos. También ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, y la Copa Davis en 2014. Una carrera de ensueño donde el suizo forjó su leyenda durante 24 años en las pistas. Desde su debut en 1998 en el circuito ATP, Federer no ha parado de cosechar éxitos por todo el planeta. Un total de 103 títulos que le han alzado entre los mejores tenistas y deportistas de todos los tiempos. Victorioso por donde ha pasado, ha ganado cada uno de los torneos disputados, excepto los Juegos Olímpicos, donde se le resistió el oro individual pese a conseguir el de dobles en Pekín, junto a Stanislas Wawrinka.

Sobre su hegemonía como número uno, disputada con el serbio Novak Djokovic y el español Rafa Nadal, el suizo posee el récord de mayor número de semanas consecutivas en lo alto del ranking ATP (237). Un hito que le llevó a ser el líder absoluto durante 310 semanas, cifra sólo superada por el serbio.

Precisamente, la eterna lucha entre los tres tenistas dejó para el recuerdo uno de los enfrentamientos más longevos y apasionantes que se recuerdan. Así, entre sus récords en 'Grand Slam', en el que se sitúa como el tercer jugador con más 'grandes', Federer es el que más rondas eliminatorias ha disputado y el que más victorias ha conseguido (369).

En cuanto a su torneo fetiche, Wimbledon ha sido el 'grande' por excelencia para Federer. El suizo logró ocho títulos y es el tenista que más veces se ha coronado en el All England Club. No obstante, su último título de 'Grand Slam' lo levantó en Australia en 2018 ante Marian Cilic. Su postrera gran hazaña antes de pasar un quebradero de cabeza con las lesiones, que le han impedido prolongar su dilatada y pletórica carrera.

"Los últimos tres años me han supuesto un reto en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro", explicó en su comunicado de despedida de las pistas a partir del 25 de septiembre.

El último partido lo disputó el 7 de julio de 2021 tras caer derrotado ante Hubert Hurkacz por 6-3, 7-6(4) y 6-0. Un recuerdo amargo de su última vez en las pistas, que acabó con una sonora ovación y todo el público en pie, consciente de que podía ser la última vez que vieran al exnúmero 1 de la ATP en el torneo tras sus problemas en el menisco y cartílago. Pero el mundo del tenis sí que tendrá oportunidad de despedirse y tendrá un último recuerdo del glorioso tenista a finales de septiembre.

La Laver Cup acogerá su último baile. Y lo hará en un torneo con seleccionados de Europa y del resto del mundo. Entre ellos Rafa Nadal, quien formará parte del equipo continental junto al suizo en su adiós, donde el mundo homenajeará a la figura de uno de los tenistas más laureados de la historia.

"Es una decisión agridulce porque echaré de menos todo lo que me ha dado el circuito. Pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas del mundo. Se me concedió un talento especial para jugar al tenis, y lo hice a un nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo del que jamás creí posible", concluyó en su comunicado.