Escribá: "El partido en Castellón es una prueba de fuego muy importante"

El entrenador del Granada, Fran Escribá, ha subrayado en rueda de prensa la relevancia que tiene la cita de este martes en Castellón en la evolución de su escuadra, en especial a nivel de protección. "Si nuestro objetivo es mejorar defensivamente y no encajar, mañana es una prueba de fuego muy importante, porque estamos ante uno de los equipos que más genera y más goles hace", ha advertido el técnico rojiblanco, quien ha avanzado rotaciones en los próximos encuentros. "Raro será que en estos cuatro partidos repitan once jugadores", ha avanzado, si bien sostiene que "las dos únicas bajas son Carlos Neva y Pablo Insua".

Esta afirmación desvela la recuperación de Giorgi Tsitaishvili, que frente al Tenerife no entró en la convocatoria por unas molestias musculares. "Está bien, ayer completó un entrenamiento con los que menos habían jugado. El resto está bien, hay alguno cansado de más", ha asegurado, antes de presumir "de plantilla, no de once". Habrá rotaciones, que presumiblemente llegarán incluso a la parcela ofensiva, a pesar del doble doblete que rubricaron Uzuni y Lucas Boyé este sábado. "Si el partido es una semana normal y no hay ningún accidente, soy partidario de darles continuidad. No solo a los delanteros, sino a la gente que está bien. Pasó con Shon, que marcó y fue titular al partido siguiente. Hay que aprovechar esas rachas, pero cuando solo pasan tres días, con poco descanso y cómo se va a jugar, tanto en esas posiciones como en otras, tenemos que pensar bien qué jugador poner", se ha encogido el entrenador del Granada.

"Nosotros tenemos toda la información, si hay jugadores que arrastran algo de cansancio o algún golpe. No es necesario darla, porque no es importante y están disponibles, pero uno tiene que ver eso. En cualquier posición, habrá casos que será por decisión técnica y otros en los que será porque está algo cansado o cargado", ha ahondado a este respecto, condicionado por una jornada intersemanal que reduce su margen de preparación al mínimo. "No estamos acostumbrados, pero nos ha pasado otras temporadas. Sabes que hay semanas en las que prácticamente no tienes tiempo para trabajar. Jugamos contra un equipo que por sistema y propuesta de juego es diferente a la mayoría de los que nos hemos enfrentado. Nos hubiera gustado tener una semana más limpia para trabajar el tipo de sistema que nos vamos a encontrar, pero los jugadores se adaptan a ese tipo de cosas. Solamente tenemos una sesión específica que es hoy, porque la de ayer fue de recuperación para unos y compensación para otros. Vamos a aprovecharla al máximo para que sepamos el tipo de partido que nos vamos a encontrar", ha expuesto.

El preparador ha incidido en que "va a haber que adaptarse" al contexto. "La obligación que siempre nos hemos puesto es ir a ganar todos los partidos. Ahora, con más motivo. Viene un calendario complicado a nivel de preparación. Nos enfrentamos en varias semanas a rivales importantes", ha acentuado, antes de afirmar que el equipo se encuentra "bien, fuerte, con independencia de que cada partido en esta categoría es una guerra distinta". "Es un encuentro muy complicado por el tipo de rival, por los partidos que propone, lo que en principio no casa mucho con el tipo de duelo que proponemos nosotros. Habrá que adaptarse, pero al mismo tiempo, tratar de imponer nuestro estilo. Hace partidos muy abiertos, que en principio no es donde a nosotros nos gusta defender", ha descrito.

En relación a la evolución de sus futbolistas, ha destacado que "uno busca la mejora colectiva, pero es difícil que la haya si no hay una mejora individual de cada jugador". "De nada te sirve que juegues mejor si los delanteros no te dan nada", ha ejemplificado, antes de ahondar más en el rival rojiblanco de este martes. "El Castellón es un equipo que genera mucho. Se encuentra cómodo en ese tipo de escenarios. Ya el año pasado, con el ascenso, fue un conjunto ofensivo en todos los niveles. Ataca con mucha gente, expone mucho en campo contrario y por eso también a veces les pillan en transiciones. Es muy peligroso", ha analizado.

Por último, con vistas al encuentro de Copa del Rey, Escribá ha reconocido haber pensado en reforzar al plantel con "los chicos del filial". "No solo en el lateral izquierdo, sino en otras posiciones", ha puntualizado, aunque inmediatamente después ha resaltado que "Brau está bien". "El día que contra el Córdoba a Brau se le abre una brecha en la cabeza, puse a Rubén (Sánchez) a calentar, porque la idea hubiera sido que saliera. Tenemos alternativas, por supuesto la de Loïc, por su físico, por ser zurdo y por su velocidad, es el único que se puede adaptar ahí", ha aclarado, en ausencia de un Carlos Neva con quien es optimista. "Es un tema de servicios médicos, justo ahora lleva un mes desde la operación. En su día se marcó un plazo, como para el 1 de febrero. Estamos convencidos de que acortará plazos, por eso confiamos en que a lo largo del mes de enero esté disponible. Tiene que respetar los plazos. En principio pensamos que el plazo es el que nos dieron", ha detallado.