Sergio González, gerente de Citai: "Somos más que el acelerador de partículas"

Lo que en su día partió como una gran inmensidad con grandes aspiraciones ya es una realidad. La Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (Citai) ha puesto a Escúzar en todos los mapas por el acelerador de partículas IFMIF-Dones, pero es mucho más. En su suelo operan ya empresas de renombre como Amazon, Lidl, Rovi o Cuerva, pero el margen de crecimiento todavía es notable. Sergio González, gerente de Citai, repasa algunas de las líneas maestras de su estrategia y hace hincapié en que "Citai es más que el acelerador de partículas".

El crecimiento del lugar ha traído consigo necesidades. Una encuesta de movilidad para la implantación de una línea de autobús directa desde Granada reveló que 1.785 personas acuden ya a trabajar a Citai, una cifra que incluso sorprendió a Sergio González, cuya estimación se encontraba "en torno a 1.300". Los resultados obtenidos señalan que la hora de entrada de la mayoría de los encuestados oscila entre las 06:00 y las 08:00 horas, mientras que su hora de salida se encuentra entre las 14:00 y las 17:00 horas.

Otro aspecto fundamental para la rutina es contar con un servicio de restauración. Sergio González explica que en el plan estratégico de Citai elaborado hace dos años marcó el objetivo de "en cinco años tener ese servicio funcionando". Para esta tarea, se cambió el uso de una parcela en la rotonda central de la ciudad para contar con 6.000 metros de suelo para dicha actividad. "Ya tenemos a una empresa interesada y está muy cercano un acuerdo para que construya la gasolinera, restaurante con tienda, cafetería y un pequeño hotel modulable destinado a trabajadores, a gente que venga a trabajar aquí o gente que venga por la universidad, el acelerador, etcétera", agrega el gerente de Citai.

Cerca de dos millones de metros de suelo disponible

Citai cuenta con 2.800.000 metros de suelo, cuya ocupación se encuentra en el millón. Sergio González expresa que esto representa el 32% del espacio, lo que indica la gran cantidad de suelo disponible todavía para un futuro crecimiento. A pesar de esta circunstancia, buena parte de esta cantidad pertenece "a las empresas que eran socias del parque inicialmente", pero que deben decidir todavía si se instalan en Escúzar o se dejan tentar por una oferta para vender su parcela.

La gerencia del Citai cuenta con "suelo de todos los tamaños" para sentarse con compañías, aunque si hay ya mayores dificultades para extensiones de "más de 100.000 metros" como las que tienen empresas como Lidl. Sergio González incide en la disponibilidad de espacios de "50.000, 70.000 o 100.000 metros" y detalla que "ha cambiado la escala y también el mercado", pues en el antiguo parque las empresas acostumbraban a ocupar parcelas de entre 10.000 y 15.000 metros.

En el presente, la llegada de nombres como Amazon, HSN o Roby han modificado "la concepción del proyecto", motivo por el que su nombre es el de Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación y no un parque tecnológico como en otras provincias. En esta definición juega un papel protagonista el desarrollo de proyectos que van más allá de lo puramente industrial. Este es el caso del acelerador de partículas o la Universidad de Granada.

"Esas empresas estaban antes que el acelerador"

Sergio González reconoce abiertamente que el IFMIF-Dones "nos ha puesto en el mapa del mundo", pero hace hincapié en que "Citai es más que el acelerador de partículas". "Mucha gente te dice que 'el acelerador ha ayudado muchísimo a que venga esta empresa' y yo digo que no porque esas empresas estaban antes que el acelerador. Esas empresas de logística, industriales o fábricas no han venido por el acelerador. Han venido por lo que yo creo que ofrecíamos, que es un suelo dotado de las mejores infraestructuras y servicios de tamaño grande, que hay poco en Andalucía y poco en España, y con disponibilidad inmediata para construir", argumenta el responsable.

Consciente del peso del acelerador, Citai participa en el plan directorio de desarrollo adicional del acelerador de partículas y está presente en una de las comisiones de trabajo, donde se abordan aspectos como la importancia de mejorar "la infraestructura de acceso". "Se ha arreglado recientemente la carretera, pero necesitamos para dinamizar y para que vengan más empresas que se nos comunique con la segunda circunvalación", asegura Sergio González.

"Pelos de punta" con el prototipo del acelerador

Asimismo, destaca la "colaboración mutua y constante" con el equipo del IFMIF-Dones, que ha celebrado recientemente su segundo comité de dirección, al que asistieron "todas las empresas participantes de Europa". En dicha cita, se realizó una visita al edificio UGR-Dones, donde se encuentra ya un prototipo del acelerador de partículas. "El edificio es una maravilla con un diseño precioso por dentro y por fuera. Lo que más me impactó fue ver el prototipo del acelerador. Después de tantos años de trabajo se te ponen los pelos de punta", reconoce el representante de Citai. Además, declara que la ciudad tiene reservadas grandes parcelas frente al acelerador para prevenir de forma correcta lo que depare el futuro y el desarrollo de la infraestructura. "En este tipo de suelo estamos siendo muy selectivos. Estamos en una situación ahora que no necesitamos vender el suelo a corto plazo porque económicamente la sociedad está saneada. Han pasado momentos muy difíciles después de la crisis de construcción, pero estamos en una condición que no tenemos prisa. Entonces, para este suelo tecnológico somos muy selectivos", desgrana el gerente.

La envergadura que representa Citai y su futuro inmediato empujan a sus administradores a tener una visión más allá de lo económico, pero Sergio González apunta que el precio del suelo todavía no se encuentra "no ha llegado al nivel al que debe venderse". Por otro lado, señala que uno de los objetivos planteados en el corto plazo "es que se sigan consolidando" las empresas que aterrizan en Citai y que el crecimiento sea "ordenado y sostenible". A falta de la llegada del acelerador de partículas, el motor de la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación es la ilusión por un futuro muy prometedor.