Rocío Díaz denuncia que con la forma de hacer política de Óscar Puente "no podemos funcionar"

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha denunciado este viernes, con motivo de la visita del ministro Óscar Puente a Granada, que con su forma de hacer política “no podemos funcionar”. Díaz ha criticado que el ministro haya acudido a Granada “a hacer un anuncio sin contar con la administración local, que es la competente, ni con la autonómica”. “Que venga el ministro a Andalucía, como ha venido, y que no tenga a bien reunirse con las instituciones, con las administraciones, ni locales ni regionales, yo creo que está diciendo bastante de la forma de hacer política, de la forma de gestionar que tiene el ministro Óscar Puente. Y creo que así no podemos funcionar”, ha señalado.

Para Rocío Díaz, “el Gobierno de España lleva seis años sin mirar a Andalucía y el deterioro de las infraestructuras es evidente y también la escasa respuesta del Gobierno”. La consejera de Fomento ha indicado que cree que también está causando “bastante daño a los andaluces” por “esa falta de diálogo y de consenso”.

Díaz ha recordado que desde la Consejería de Fomento tienden la mano “siempre para el diálogo” y “el ministro lo sabe bien”, porque se han sacado adelante “con ese diálogo y ese consenso proyectos importantes”. “Tengo que recordar y poner el ejemplo de esa petición de la ciudadanía, petición de alcaldes, de Diputación del Partido Popular en Málaga, para abordar una cuestión tan necesaria como el tren litoral. Nos sentamos, tuvimos la oportunidad todas las administraciones sentarnos y sacar adelante un compromiso para ir trabajando en beneficio de la movilidad de toda esta zona de Málaga e incluso del campo de Gibraltar, porque llegaría hasta Algeciras. Pues ese es un ejemplo”, ha indicado.

La consejera de Fomento ha insistido en que no se van a callar “porque parece que Pedro Sánchez el único interés que tiene es intentar torpedear a las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular y eso no puede ser”. “Nosotros, desde luego, no vamos a ir por ahí. Necesitamos y queremos los recursos que sí se le están dando a otras comunidades autónomas”, ha remarcado.

Díaz ha lamentado que lo que ha ocurrido este viernes en Granada “es algo que no había ocurrido antes”, que el ministro haya ido “a hacer un anuncio sin contar con las administraciones”, algo que “no tiene nada que ver con el consenso, con el diálogo ni con la lealtad institucional”. “Y creo que eso no es bueno para los andaluces”, ha destacado.

Por último, Díaz ha querido recomendar al ministro Óscar Puente “que se deje el traje en el Ministerio y que venga con bonos de trabajo” porque tienen “mucho por lo que trabajar en Andalucía para avanzar en el futuro de las infraestructuras, porque los andaluces se lo merecen”.