La lluvia amenaza el Domingo de Resurrección en Granada

Granada amanece este Domingo de Resurrección con el temor de no poder poner el mejor broche posible a su Semana Santa. El transcurso de la misma no han sido tan desolador como en 2024, pero es cierto que la previsión meteorológica no ha sido todo lo halagüeña como la ciudad y las hermandades desean cada año. Facundillos, Resurrección y Resucitado son las cofradías encargadas de cerrar la Semana Santa, pero para hacerlo necesitan que el tiempo les brinde una tregua.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta en su pronóstico un duro 100% de probabilidad de precipitaciones en los tramos comprendidos de 06:00 a 12:00 y 12:00 a 18:00 horas. La lluvia ya fue benévola este sábado con Santa María de la Alhambra, pero para este domingo parece que es necesario un punto más de suerte para que los granadinos puedan disfrutar de los cinco titulares llamados a desfilar por sus calles. Estos son Dulce Nombre de Jesús, Señor de la Resurrección, Santa María del Triunfo, Cristo Resucitado y Virgen de la Alegría.

Itinerario de las tres procesiones del Domingo de Resurrección

Los Facundillos: Salida de la Iglesia de Santo Domingo (10:15 horas), Plaza Santo Domingo, Padre Maestro Luis de Granada, callejón de Santo Domingo, plaza de los Campos, Cuesta de Aixa (10:40 h.), Ancha de la Virgen, Carrera de la Virgen (lateral) (11:10 horas), Carrera de la Virgen (paseo central), Plaza del Campillo, Plaza Mariana Pineda, Ángel Ganivet (11:40 horas), Mesones, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas (12:20 horas), S.I Catedral, Cárcel Baja, pasaje Diego de Siloé, Gran Vía, Almireceros, Elvira, plaza Nueva, Reyes Católicos, Colcha (14:15 horas), Pavaneras, Santa Escolástica, Plaza de los Girones, Ancha de Santo Domingo, Plaza Santo Domingo, a su templo (14:45 horas).

Resurrección y Triunfo: Salida de la Parroquia de San Miguel Arcángel (11:00 horas), Andrés Segovia, Poeta Manuel de Góngora, Puente Romano (12:05 horas), plaza del Humilladero, Carrera de la Virgen (12:30 horas), plaza del Campillo, plaza Mariana Pineda, Ángel Ganivet (13:15 horas), Puerta Real de España, Mesones, Marqués de Gerona, plaza de las Pasiegas (14:00 horas), S.I. Catedral, Cárcel Baja, San Jerónimo, plaza de la Romanilla, Capuchinas, plaza de la Trinidad, Alhóndiga, Recogidas, San Antón, Puente de Castañeda, Acera del Darro, Carrera de la Virgen, plaza del Humilladero, Puente Romano (16:25 horas), Poeta Manuel de Góngora, Bruselas, Ilíbiris, Virgen de Loreto, Primavera, a su Templo (17:30 horas).

Resucitado y alegría: Salida desde la Iglesia del Sagrario (11:10 horas), Plaza Alonso Cano, plaza de las Pasiegas, Marqués de Gerona, Mesones, Jáudenes, Alhóndiga (11:40 horas), Recogidas, San Antón (12:00 horas), Verónica de la Virgen, Acera del Darro, Puente de la Virgen, Carrera de la Virgen (13:00 horas), plaza del Campillo, plaza Mariana Pineda, Ángel Ganivet (13:25 horas), Puerta Real de España, Mesones, Marqués de Gerona, plaza de las Pasiegas (14:20 horas), S.I. Catedral, salida por Puerta de la Encarnación, plaza Alonso Cano, a su Templo (15:05 horas).