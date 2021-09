Robe Iniesta: “Lo único que cuenta para mí es que me emocione lo que estoy haciendo, lo demás me da igual”

Robe Iniesta, como dice él mismo, desacostumbrado a las entrevistas a causa de los turbulentos tiempos del Covid-19 y a sus años alejado de los medios de comunicación, atiende la llamada de GranadaDigital apenas dos días antes del primer concierto de su gira ‘Ahora es el momento’, con el que presenta su último trabajo, ‘Mayéutica’. Tras admitir que está nervioso con el inicio de la misma y que le costará volver a esta dinámica de medios, viajes y preguntas, también asegura que volver a Granada, donde vivió hace unos años (en La Zubia) le hace ilusión a pesar de que estará “poquito tiempo”.

La ciudad de La Alhambra ha sido la elegida como pistoletazo de salida de una gira que se realizará en dos partes separadas por varios meses. Así, este sábado a las 21:30, el que fuera líder de Extremoduro hasta 2015 deleitará en solitario a un público ansioso por disfrutar de ‘Mayéutica’ en el Cortijo del Conde y regalará, seguro, momentos icónicos.

Pregunta (P): ¿Qué podrá ver el público el sábado por la noche en Granada?

Respuesta (R): Vamos a tocar temas de los dos primeros discos de Robe, por supuesto, ‘Mayéutica’ enterito y también vamos a hacer algunos de Extremoduro. Hemos cambiado con respecto a la gira anterior (realizada en 2017), ya que somos uno más y eso cambia un poquito el sonido del grupo. La pena este año es que tenemos que estar sentados y la música ha salido un poquito más marchosa en este disco, así que habrá que adaptarse.

P: Dado que ‘Mayéutica’ es una obra compuesta por cuatro movimientos, un interludio y una coda y no por canciones de tres minutos a los que se está acostumbrado actualmente, ¿tiene alguna creación favorita en el disco?

R: (Silencio). A lo mejor con el tiempo y con un poco de perspectiva, te puedo decir, pero ahora mismo no sabría qué contestarte.

P: Su época en solitario está siendo bastante productiva: ha publicado, entre otras cosas, tres discos en cinco años. Con este ritmo al que está malacostumbrando a sus fans, ¿habrá pronto otro trabajo de Robe?

R: Sí. En cuanto nos podamos poner a hacerlo, montaremos las canciones. La idea es empezar después de esta gira de otoño, ya que seguiremos con ella el año que viene: paramos unos meses y volvemos en mayo. Entonces, la idea es poder sacar algún temilla en esos meses. Tengo muchas ganas porque te ves con los temas ahí y te entra la impaciencia, quieres sacarlos como sea, pero bueno, primero hay que hacer la gira, ver cómo nos podemos juntar y, por lo menos, que pudiéramos sacar para antes de mayo un par de temillas o tres, a ver si es posible. Hacer como lo hacen ahora los chavales, de uno en uno, aunque luego formen parte de un disco, o como se hacía antes con los ‘singles’.

P: ¿Qué tal la relación con el grupo de músicos que le acompaña?

R: Tenemos muy buenas sensaciones y estamos trabajando de una manera muy divertida, en muy buena compenetración y me gusta mucho. La verdad es que, incluso en los ensayos para una gira, que son peores que las que haces cuando preparas un disco, me lo he pasado muy bien y creo que hablo por todos.

P: A la hora de componer, ¿tiene alguna táctica para inspirarse o simplemente le sale solo?

R: Cuando estoy componiendo, siempre estoy tocando la guitarra y tampoco puedo decir: “Voy a hablar de esto, o voy a hacer una canción triste o alegre, marchosa o suave…”. Yo he dicho muchas veces que soy, en cierta manera, un espectador y estoy ahí a ver qué sale. Primero, te sale un trocito de canción y ves que ahí te encaja algo que has leído en un libro o en una pintada en una pared, que de repente te cuadra, lo metes ahí, encaja y coge otro sentido. Pero tácticas no tengo, sino que me pongo a tocar la guitarra y a esperar a que pase algo bueno. Hay artistas que son más bien parecidos a un alfarero, que deciden hacer un botijo, mejor o peor, pero es un botijo; yo soy como un arqueólogo que se pone a escarbar y no sabe lo que se va a encontrar. No sabes lo que va a salir, si un hueso o un fósil. Lo único que cuenta para mí es que me emocione lo que estoy haciendo, lo demás me da igual, que sea de un estilo u otro, si es suave o marchoso, eso ya me importa menos.

P. Quizá por eso este disco es diferente a los anteriores, porque escarbó y se encontró una sorpresa.

R: Sí, para mí también ha sido una sorpresa, según iba escarbando, iba descubriendo y diciendo: “¡Coño!, ¿pero qué hay aquí?” Yo creo que la clave es sorprenderse primero a uno mismo para poder sorprender a los demás.

P: Al final, escarbar ha dado un buen resultado, pues ‘Mayéutica’ ha tenido muy buena acogida. ¿Se lo esperaba o al ser distinto, no estaba seguro del todo de que le gustaría al público?

R: Bueno, con estas cosas nunca sabes, tienes tus intuiciones, a mí el disco me gustaba y estoy satisfecho con él y me imaginaba que a la gente le iba a gustar, pero al final sí que me ha sorprendido un poco.

“En la sociedad en general, somos más mojigatos que antes”

P: ¿Cuál es la música o canción que escucha Robe que nadie se esperaría ni se creería que le gusta? Sería gracioso que le gustase algo tan diferente a su estilo como el reguetón o Camilo Sesto.

R: (Risas). Escucho muy poquita música porque cuando estoy componiendo, no lo hago, cuando estoy preparando ensayos, tampoco, en una gira, tampoco… Sólo música que te ponen en los sitios. Para mí, hay temporadas en las que escuchar mucha música, te enriquece, pero luego, me da la sensación de que hay otros momentos en los que eso te contamina un poco. Cuando una canción me gusta, se me queda metida en la cabeza y no hay manera de sacarla y estoy tocando y digo: “Esto que estoy tocando, que me parece que es nuevo, ¿por qué me suena tanto?” Y es que estoy tocando una canción que he escuchado por ahí. Es como si me faltara sitio en la cabeza y no lo pudiera llenar de tanta información. Por eso, hay muchas temporadas que me paso sin escuchar nada de música. Aunque escucho de todo, no soy tiquismiquis con los estilos, pero irme a reguetón o Camilo, ni Sesto, ni séptimo ni octavo, pero escucho muchos tipos de música muy diferentes.

P: ¿Diría que la música actual en España es muy blanda?

R: (Silencio). Creo que hay de todo, música más blanda, bailable, pero también hay otro tipo de música más reivindicativo y que los chavales escuchan más ahora, como el trap y estas cosas. No deja de haber cosas reivindicativas, pero sí creo que, en la sociedad en general, sí que somos más mojigatos que antes, que parece que ahora decir cualquier cosa… Creo que nos estamos contagiando un poco de ver tantas ‘pelis’ americanas. Estamos un poco soplapollas todos.

P: Actualmente, se es muy correcto con todo, se miran los comentarios y los hechos con lupa.

R: Yo, como no tengo redes sociales, me la suda un poco lo que digan, no me voy a poner a mirar lo que le da por decir a cada persona. Las opiniones son como el ojo del culo, cada uno tiene la suya, pero no te puedes meter en esos barrizales.

“Las opiniones son como el ojo del culo, cada uno tiene la suya”

P: Entonces, ¿cree que ya no hay grupos provocadores como antes? Si le viene a la cabeza alguno, nómbrelo.

R: No creas que estoy muy puesto ahora en grupos. Veo que hay mucha música de los chavales muy extraña; me viene un poco lejos esta música que se hace ahora. Lo que antes era la música disco, para bailar, ahora es el reguetón y ahí estoy bastante fuera. Sigue habiendo grupos de rock con otro rollo en sus letras, pero, desde que las compañías fueron cayendo un poco en picado y se dejó de hacer promoción de los grupos nuevos, no son fácil de encontrar. Ahora hay muchos grupos de tributos, porque, al final, la gente prefiere ir a escuchar canciones que conoce, no grupos nuevos que si no has podido escuchar su música antes, es un poco rollo ir a un concierto. Grupos hay de todo, pero son más ‘underground’.

P: Ahora hay muchos artistas que se crean un personaje y dejan atrás a la persona. En su caso, ¿hay diferencia entre Robe y Roberto Iniesta, de Plasencia?

R: No sé. En las canciones cuento cosas y no estoy de acuerdo con todo, es como si escribiera una novela o hiciera una película en la que hay personajes que dicen cosas y todo no se puede interpretar al pie de la letra porque habrá cosas que no tengan que ver tanto con uno mismo.

P: ¿Hay momentos en los que echa de menos su etapa en Extremoduro o está a gusto con su situación actual?

R: Estoy a gustísimo como estoy. En la vida se viven etapas y se va pasando por sitios diferentes. Ahora, estoy muy bien con la banda que estoy, tenemos una compenetración grande y una forma de fluir con todo muy buena. Estoy muy contento. La única cosa que me falta para estar contento del todo es que pudiera hacer conciertos normales, con la gente de pie, como antes, flipando, y no tener que hacer esto que nos vemos obligados a hacer. Es lo único que me falta, pero en lo demás estoy muy contento.