Goya 2025 | Recorre Granada a través de películas galardonadas

Los Premios Goya nacieron en 1987 como la gran fiesta del cine español, cuya historia habla por sí sola. A menos de un mes de que se celebre en Granada, numerosas películas han tenido como escenario la ciudad de la Alhambra. Sus paisajes tan variados han sido estrellas más de una vez en estos galardones. A continuación, el recorrido de la fama de Granada a través de sus películas.

Lista de películas premiadas por un Goya que tienen a Granada de escenario:

La sociedad de la nieve

Cerrar los ojos

La consagración de la primavera

Quién lo impide

Intemperie

Un día perfecto

Caníbal

Al sur de Granada

Días contados

'La sociedad de la nieve', doce Goyas en 2024

Resumen: La historia de un hecho real que estremeció el mundo. J.A Bayona escribió y dirigió la película inspirada en el libro homónimo de Pablo Vierci y el documental de Gonzalo Arijón. La película narra un terrible accidente aéreo en los Andes de 1972 que dejó, entre otros pasajeros, a un grupo de jóvenes jugadores de rugby del Old Christians Club de Monteviedo atrapados en las montañas. Las labores de búsqueda se activan pero deben dejarlas por un tiempo a causa de la pésima temperatura. La historia continúa explicando cómo los jóvenes han hecho para sobrevivir durante este tiempo atrapados con temperaturas glaciales y su lucha por la supervivencia.

Lugar de rodaje: Sierra Nevada fue el lugar escogido. Más precisamente un tramo llano de la pista de Cartujo, en el perímetro de Laguna de las Yeguas. Esta hazaña se logró gracias a un común acuerdo entre el director de la obra, Cetursa Sierra Nevada y el Parque Nacional de Sierra Nevada bajo ciertas condiciones: no interferir con el esquí turístico ni dañar el medioambiente de la zona.

'La sociedad de la nieve' se llevó doce estatuillas en 2024:

Mejor película: Belén Atienza, J.A. Bayona y Sandra Hermida Muñiz

Mejor dirección: J.A. Bayona

Mejor música original: Michael Giacchino

Mejor actor de revelación: Matías Recalt

Mejor dirección de producción: Margarita Huguet

Mejor dirección de fotografía: Pedro Luque

Mejor montaje: Andrés Gil y Jaume Martí

Mejor dirección de arte: Alain Bainée

Mejor diseño de vestuario: Julio Suárez

Mejor maquillaje y peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montse Ribé

Mejor sonido: Jorge Adrados, Oriol Tarragó y Marc Orts

Mejores efectos especiales: Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro

'Cerrar los ojos', un Goya en 2024

Resumen: La película ganadora de un Goya ha conseguido también el primer lugar en la prestigiosa lista de las mejores películas de 2024 de la revista The New Yorker. Víctor Erice dirige esta obra que trata sobre la desaparición de un famoso actor español, Julio Arenas, durante un rodaje. Se concluye que sufrió un accidente al borde del mar ya que nunca se encuentra su cadáver. No es hasta unos años después, que se reabre el caso a través de un programa de televisión ya que tienen como exclusiva las últimas imágenes antes de su desaparición. Éstas fueron grabadas por el director de la película y su buen amigo, Miguel Garay.

Lugar de rodaje: La Costa Tropical ha sido la gran estrella de esta obra, especialmente Gualchos-Castell de Ferro. En el largometraje aparecen la playa y los acantilados de Castell de Ferro. Además, según las informaciones de Diputación, también ha encontrado su set de rodaje en Rubite, Nigüelas y Dúrcal.

'Cerrar los ojos' se hizo con una estatuilla en 2024:

Mejor actor de reparto: José Coronado

'La consagración de la primavera', un Goya en 2023

Resumen: La película, dirigida por Fernando Franco, trata sobre la sexualidad con una percepción diferente a la tradicional. Es la historia de una joven que proviene de una familia conservadora y ha estado inscrita en un colegio mayor de monjas en Mallorca. Se muda a Madrid para realizar sus estudios universitarios y se ha puesto como misión liberarse sexualmente. Sus diferentes intentos infructuosos la hunden en un gran sufrimiento, hasta que la cosa cambia. De casualidad, conoce a un joven con parálisis cerebral que es un activista sobre asistencia sexual para personas con discapacidad. Desde ese momento, sus historias se unen.

Lugar de rodaje: El rodaje se realizó entre Granada y Madrid, pero no se ha encontrado alguna localización exacta de su pasaje por la ciudad de la Alhambra.

'La consagración de la primavera' celebró una estatuilla en 2023:

Mejor actor revelación: Telmo Irureta

'Quién lo impide', un Goya en 2022

Resumen: Esta obra dirigida por Jonás Trueba muestra la realidad de los adolescentes de este siglo e intenta cambiar la percepción errónea de los jóvenes. A través de la cámara por la que se rueda el documental, se descubre la personalidad de las jóvenes: amistades, inquietudes, humor...

Lugar de rodaje: La película ha pasado por la ciudad de la Alhambra, a la vez que en Madrid, Sevilla y Córdoba. Su pasaje por Granada fue breve, de tan solo tres días (como en Sevilla y Córdoba). El rodaje se realizó en el centro de la ciudad según la ficha técnica que aporta el Ministerio de Cultura.

'Quién lo impide' ganó una estatuilla en 2022:

Mejor película documental: Javier Lafuente, Laura Renau y Lorena Tudela

'Intemperie', dos Goyas en 2020

Resumen: Dirigida por Benito Zambrano, la obra se basa la novela homónima de Jesús Carrasco. La historia toma lugar en la España de los años 40, en la posguerra, cuando un niño huye de su pueblo en el que reina la violencia y el poder. Para poder escapar de los que lo persiguen, tiene que atravesar una llanura árida. En un momento se cruza con un pastor solitario y ese encuentro cambiará la vida de ambos.

Lugar de rodaje: La película se rodó en los siguientes municipios de Granada: Orce, Galera, Huéscar y Puebla de Don Fadrique, además teniendo de fondo los paisajes del Geoparque de Granada.

'Intemperie' consiguió dos estatuillas en 2020:

Mejor canción original: Javier Ruibal

Mejor guion adaptado

'Un día perfecto', un Goya en 2016

Resumen: Fernando León de Aranoa dirige esta película que tiene un ambiente bélico, en la Guerra de Bosnia y se ha basado en la novela 'Dejarse llover' de Paula Farias. El largometraje recoge la historia de un grupo de trabajadores humanitarios que intentan sacar el cadáver de una persona de un pozo. Éste ha sido puesto ahí para contaminar el agua que utiliza el pueblo. Sin embargo, esta hazaña se convierte en algo mucho mayor en un ambiente donde la guerra es el pan de cada día.

Lugar de rodaje: La película se ha rodado en diversas localizaciones en la provincia de Granada y fuera, entre ellas aparece el municipio granadino de Alquife, a 1.191 metros de altitud, que ha sido uno de los decorados de la mayor parte del rodaje. También se reconocen varios puntos del Parque Natural de Sierra Nevada, Güéjar Sierra, Dílar, La Zubia y Monachil.

'Un día perfecto' se llevó una estatuilla en 2016:

Mejor guion adaptado: Fernando León de Aranoa

'Caníbal', un Goya en 2014

Resumen: Manuel Martín Cuenca dirige esta película ambientada en Granada. Se trata de la historia de un prestigioso sastre que mantiene una doble vida: su trabajo y alimentarse de carne humana, especialmente de mujeres desconocidas. Sin embargo, la historia toma un giro inesperado cuando conoce a una joven que está buscando desesperadamente a su hermana gemela, vecina del protagonista.

Lugar de rodaje: El rodaje muestra Granada bajo toda su esencia. La historia trascurre esencialmente en el Albaicín, entre la Carrera del Darro y el Puente Cabrera. Aunque también se han grabado escenas en la Carretera de la Cabra, Motril y Güéjar Sierra.

'Caníbal' obtuvo una estatuilla en 2014:

Mejor dirección de fotografía: Pau Esteve Birba

'Al sur de Granada', un Goya en 2004

Resumen: Fernando Colomo dirige esta obra que toma su lugar en la Alpujarra de los años 20. En ese momento, un joven inglés que proviene de la nobleza y se muda a un pequeño pueblo de la Alpujarra para continuar con su sueño: ser escritor. Se mudó a este pueblo en búsqueda de tranquilidad pero las cosas no se sucederán tal y como las imagina. Aprovechando la visita de unos amigos, conoce a una joven de la que se enamora rápidamente. Intenta conquistarla pero tiene que aprender las costumbres que desconocía. El protagonista se encuentra en una encrucijada: o conquista a su amor o se casa con la hija de su casera para que le regale la casa y tierras.

Lugar de rodaje: Se rodó principalmente en diferentes puntos de la Alpujarra, sobre todo en Pitres. También se rodó en Órgiva y Capileira. Siguiendo los datos que ofrece Diputación, también se ha rodado en La Tahá.

'Al sur de Granada' ganó una estatuilla en 2004:

Mejor música original: Juan Bardem

'Días contados', ocho Goyas en 1995

Resumen: Imanol Uribe dirige esta obra basándose en la novela homónima de Juan Madrid. Se trata de una historia de amor entre un terrorista de ETA, camuflado como fotógrafo de prensa que planea un atentado en Madrid, y una prostituta drogodependiente de 18 años. Ésta no se imagina los planes terroristas del otro protagonista y le muestra cómo podría ser una vida fuera de ETA. Sin embargo, no todo sale como planeado y el terrorista es identificado por la policía y su foto aparece en televisión.

Lugar de rodaje: El rodaje se realizó entre Madrid y Granada, contando con varias escenas en la ciudad de la Alhambra. Entre ellas se destaca el interior del hotel Alhambra Palace.

'Días contados' brilló con ocho estatuillas en la gala de 1995:

Mejor película: Aiete Films y Ariane Films

Mejor dirección: Imanol Uribe

Mejor guion adaptado: Imanol Uribe

Mejor actriz de revelación: Ruth Gabriel

Mejor actor protagonista: Carmelo Gómez

Mejor actor de reparto: Javier Bardem

Mejor montaje: Teresa Font

Mejores efectos especiales: Reyes Abades

'Segundo Premio' aspira a once estatuillas este 2025

Resumen: Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez han dirigido la obra 'Segundo Premio' que se encuentra en el top tres de películas aspirantes a más Premios Goya de este 2025. Contando con que este año se celebrarán en la ciudad de la Alhambra, esta obra ha tomado la misma localización para contar su historia. Se sitúa a finales de los años 90 y cuenta las vivencias de un grupo de música indie que se está deshaciendo por diferentes motivos. Mientras tanto, el cantante está escribiendo su tercer disco que cambiará la escena musical de España.

Lugar de rodaje: Sierra Nevada, el Sacromonte, Planta Baja, Discos Bora Bora y Bar Antonio.