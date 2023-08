Rauw Alejandro se despide de Rosalía en su última canción

El pasado 26 de julio, el cantante Rauw Alejandro confirmó el fin de su relación con Rosalía a través de las redes sociales. Después de muchos rumores sobre una supuesta infidelidad los días anteriores, dejó claro que en su ruptura no había terceras personas. Días después, Rosalía dejó un mensaje para aclarar el respeto y cariño entre los dos. Ahora, la última novedad que nos deja su ruptura es una nueva canción del cantante dedicada a la relación que compartió con Rosalía y que deja claros los sentimientos que aún tiene hacia ella.

El tema se llama 'Hayami Hana', cuyo significado en japonés se puede traducir como "mujer de una gran belleza, inusual y un tanto rara". El artista deja a la vista lo personal que es esta canción firmándola bajo el nombre de Raúl, su nombre de pila, y no con su nombre artístico Rauw. La letra deja a la vista el lado más sentimental y vulnerable del cantante puertorriqueño y relata con detalle los momentos vividos durante su relación.

En ella no menciona el nombre de Rosalía, pero se refiere a ella como Motomami. Con frases como "Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad" se puede intuir que se trata de una especie de carta de despedida. Asegura que está sufriendo por ella: "To’l mundo sabe que te voy a llorar". Y que no le ha sido infiel: "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel". Rauw deja claro que no va a hacerse el fuerte y adelanta que "hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar", además se desquita con todos aquellos que han expandido rumores acerca del porqué de la separación: "Saben un carajo". También dice lo siguiente: "Hemos discutido. Me cuesta expresarme, todas mis carencias ya tú te las sabes. Yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme".

También confiesa que todas sus canciones han sido para la española desde que lanzó su álbum 'Afrodisiaco' en 2020, el mismo año en el que empezó su noviazgo. Mientras canta deja ver que él esta abierto a una reconciliación: "Si la vida me junta contigo en otra ocasión, yo no le discuto al destino la razón". Pero no sabe cómo volver a estar con ella: "¿De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer? Mami, yo no tengo la respuesta para esto".

Alaba la carrera profesional de la artista catalana y le desea lo mejor: "Sé que vas a ser la mejor artista, es que otra como tú en verdad no creo que exista [...] Si con tan solo escuchar tu voz, el mar se calma de cualquier tormento, miles de personas piensan lo mismo. Qué vendrá después, no sé, pero sé que pa’ ti serán todos los Grammys...".

"Eres genuina, eres increíble, eres pura alegría, eres medicina. Tú me curas el corazón, todas esas noches en casa bailando nuestra canción, y si la vida me junta contigo en otra ocasión, yo no le discuto al destino la razón", también canta sobre Rosalía en su nueva canción.

La canción ha generado máxima atención en las redes sociales y entre los seguidores de ambos artistas, quienes les muestran su apoyo y aprecio.