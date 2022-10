'El Quinto Cuarto' analiza el próximo encuentro contra Gran Canaria con Petit Niang

Como cada martes, 'El Quinto Cuarto' regresó para traer el análisis de la última victoria de Covirán Granada ante Bilbao Basket, por 99 a 84 y para desmenuzar todos los detalles de lo que será el próximo enfrentamiento de los rojinegros ante Gran Canaria, encuentro que se disputará el sábado 22 de octubre, a partir de las 20:45 horas en el Gran Canaria Arena.

El programa de Twitch de GranadaDigital contó con la participación de Carlos Sánchez, de GCBasketNews, y con Javi Chorén, entrenador del conjunto canario y director del Proyecto SUMA, para hablar sobre el próximo encuentro y, además, contó con un invitado estrella. Petit Niang, jugador del Covirán Granada, se pasó por 'El Quinto Cuarto' para contar cómo está siendo su inicio de temporada en su regreso a la ACB, su rol en el equipo y su paso por las islas en su etapa de formación. La entrevista puede verse al completo en el Twitch de GranadaDigital y en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Petit Niang: "Mi etapa en Gran Canaria fue de las más duras de mi carrera"

El pívot senegalés comenzó la presente temporada con una idea muy clara, el protagonismo sería para Cristiano Felicio y su rol en el equipo pasaría a tratar de ayudar en todo lo que pudiese los minutos que estuviese en pista. Ahora que han pasado ya cuatro jornada de competición, lo cierto es que Petit Niang está sobresaliendo y aportando un gran nivel, el suficiente para que cuando Felicio pasa al banquillo el equipo apenas note la diferencia. A pesar de su buen inicio, Niang mantiene la mentalidad del inicio de temporada, "ayudar en todo lo que puedo al equipo, rebotes, tapones, lo que sea que pueda aportar, ya sean 20 minutos o cinco".

El rojinegro figura en la plantilla como uno de los referentes para la presente campaña al haber jugado ya en la ACB. Ahora, tras luchar por el ascenso la pasada campaña y conseguirlo, Niang regresará este sábado al lugar donde dio sus primeros pasos como jugador de baloncesto, una época que recuerda como una de las más complicadas de su carrera. "Recuerdo que llegué a Gran Canaria con 16 años. Tuve que dejarlo todo atrás y adaptarme a una nueva cultura y una nueva lengua. Fueron años complicados, los años más duros de mi carrera los he pasado en Gran Canaria. También tuve muchas lesiones y recuerdo que contaban poco con nosotros. Ahí fue cuando decidí marcharme a Tenerife para jugar en el Naútico y ahí pasé al primer equipo". Aunque fueron años muy duros, Niang reconoce que siempre es especial regresar a Gran Canaria y asegura que se trata de un equipo contra el "que me motiva mucho jugar".

Volviendo al momento actual, el pívot rojinegro habló del cambio que supone pasar a la ACB, pero señaló el gran nivel de la LEB Oro y cómo jugadores que pensaban que iban a hacer 20 puntos por partido comprobaron rápidamente que en esta categoría ningún encuentro es sencillo. "Es una liga muy complicada y ahora equipos como Burgos que pensábamos que iban a romper en LEB Oro, han jugado mejor en ACB que ahí. La LEB tiene un nivel que no se está valorando lo suficiente".

Casi al término de la entrevista, Niang sacó su lado más personal al recordar su peculiar celebración la pasada temporada ante TAU Castellón y su relación con la afición. "Me gusta el espectáculo. Hay gente que viene a ver el baloncesto porque les gusta eso, que metas puntos y lo celebres con ellos, que se sientan parte del partido. Siempre me ha gustado eso, me sale natural y espero que pueda haber otra ocasión en la que pueda sacar una celebración similar".