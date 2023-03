Quini, el último en volver a una defensa 'maldita' desde el choque ante el Tenerife

La defensa rojiblanca vive su particular 'Expediente X' con un historial de lesiones y sanciones interminable al que se ha sumado Cabaco. La nota positiva de la semana la ha marcado el regreso de Quini, que estará disponible ante el Oviedo tras superar las molestias que le alejaron del equipo desde el derbi ante el Málaga. Lo cierto es que desde que Ricard tuviera que abandonar el campo antes de tiempo en la victoria ante el Tenerife, jornada a jornada, Paco López ha tenido un continuo baile de cromos en la zaga que le ha obligado a variar nombres e, incluso, de sistema como en la visita a Burgos.

"Tenemos un jugador con molestias", anunciaba Paco López en la rueda de prensa previa a que la expedición pusiera rumbo a Albacete. Horas después se hacía pública una convocatoria para el Carlos Belmonte donde se descubría que se trataba de Cabaco. El defensor se caía de la lista debido a una lesión fibrilar del recto anterior derecho que confirmaba el club la semana posterior a esa importante victoria en Albacete. El uruguayo ha sido el último contratiempo en una línea defensiva que se ha resentido en las últimas fechas y que va recuperando efectivos, por fortuna, que permiten sobrellevar esas nuevas ausencias. Así ha sido desde que se escribiera el primer capítulo ante el Tenerife con la lesión de Ricard hasta el último de Cabaco, que cayó antes de visitar al Albacete. De esa lista de ausencias han formado parte además del catalán y el uruguayo, Miguel Rubio, Quini -que ya ha vuelto al grupo y se espera que esté disponible ante el Oviedo-, Ignasi Miquel y Torrente.

Del Tenerife al Albacete: La cronología de una defensa 'maldita'

Ricard Sánchez, que esta jornada compartía protagonismo con Uzuni tras firmar una asistencia y un gol en el Belmonte, tenía que parar desde la visita del Tenerife aquejado de una lesión en el isquiosural derecho, circunstancia que aprovechó para forzar la quinta cartulina ya desde el banquillo. La dolencia del lateral abría una 'caja de pandora' para una defensa a la que han castigado, sobre todo, los problemas físicos. Paco López iba a perder a su lateral derecho titularísimo para las salidas a Huesca y Burgos y el derbi andaluz en casa antes de recuperarlo para la causa ante la Ponferradina y, sobre todo, la visita al Albacete. Allí, el catalán que ya había disputado el partido completo en su regreso ante la 'Ponfe', cuajó uno de sus mejores encuentros de la temporada que coronó con un tanto y una asistencia.

El siguiente en sumarse a la enfermería sería en la jornada posterior, Miguel Rubio. El central de Leganés, otro de los 'fijos' en la zaga rojiblanca, se veía obligado también a dejar el césped de El Alcoraz de forma prematura, cuando aún no se habían cumplido los primeros 45 minutos. También Rubio, como en la jornada previa hiciera Ricard, se marcharía del campo con esa quinta cartulina para cumplir ciclo durante su recuperación. Las similitudes con la ausencia del lateral catalán no iban a terminar ahí y es que, como confirmaba días después el propio club, el '4' rojiblanco presentaría idéntica dolencia a la de su compañero. De hecho el Granada CF, que aún no había emitido un comunicado acerca de la lesión de Ricard, aprovechaba esta circunstancia para comunicar conjuntamente las dolencias de ambos futbolistas. Sin embargo, si el regreso del '30' fue ante la Ponferradina, el del central tendría que esperar hasta Albacete para disputar algo más de media hora partiendo desde el banquillo.

Más contratiempos frente a Málaga, Burgos y Albacete

El derbi andaluz frente al Málaga, que acabó con victoria local sobre la bocina, dejó dos nuevos contratiempos, uno en forma de lesión y otro de sanción y el más difícil todavía para la defensa en Burgos. Quini, que se había asentado en la titularidad en ausencia de Ricard, se retiraba del campo con problemas musculares en el segundo parcial. Además el lateral cordobés, que estaba al borde de la suspensión, ya había visto la cartulina al filo de la media hora de encuentro y, de una manera u otra, no podría jugar en Burgos. También iba a ver su quinta tarjeta del curso, Ignasi Miquel, lo que dejó la defensa en cuadro para El Plantío. El central regresó ante la 'Ponfe', pero el '17' se perdería además del partido ante los blanquinegros, los enfrentamientos frente al conjunto de El Bierzo y el de la última jornada contra los manchegos antes de su previsible vuelta para el Oviedo.

Si la zaga del Granada no llegaba con suficientes problemas a Burgos, apenas comenzó a rodar el balón para seguir acumulando malas noticias. Raúl Torrente, que reaparecía tras su lesión de larga duración ante el equipo boquerón, y recibía el premio de la titularidad en El Plantío favorecida por las múltiples ausencias en la línea defensiva nazarí volvía a encadenar una nueva dolencia. Malísima suerte para el joven defensor que iba a sufrir, en esta ocasión, un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. También para Paco López que, ante la lesión de Torrente como una de las patas de esa defensa de tres por la que había apostado para sobreponerse a las bajas, sin más recambios hizo debutar con los mayores a Miki Bosch.

El partido ante la 'Ponfe' dio un respiro a la defensa con el regreso de Ricard y sin tener que lamentar nuevas bajas. Sin embargo, con la visita de Albacete en la vuelta de Miguel Rubio, fue Cabaco el que se quedó fuera por unas molestias que se han confirmado en lesión. El último en superar sus dolencias y 'apuntarse' para el Oviedo es Quini que, probablemente, tenga que esperar su oportunidad desde el banquillo. Sólo quedan en la enfermería Raúl Torrente y Cabaco de estas seis últimas jornadas, desde Tenerife hasta Albacete, que han desafiado el fondo de armario de la zaga. El Granada CF, que se ha puesto segundo en la clasificación solo por detrás del Eibar, a la luz de los resultados ha ganado la batalla a las ausencias en su línea defensiva.