Ptazeta, un homenaje a Joaquín Sabina y a Frank Sinatra encabezan la agenda cultural esta semana

“Cosas que tienes que hacer este enero: intentar ser feliz. Ya está, enero ya es demasiado duro por sí solo”. Esta frase es anónima, pero es bastante acertada para los tiempos que tocan vivir. Y para todo ello, música. Siempre es un buen aliciente para despertarse de buen humor.

El martes 25 de enero se celebra en Lemon Rock un tributo a Jimmy Smith. Mucho jazz para empezar la semana no parece mal plan. El miércoles 26 en Planta Baja se puede disfrutar de una Jam session a las 21:00 y media hora más tarde en Lemon Rock toca Nathalia Alves y Cyran Costa. El jueves 27 se inaugura el V ciclo de Granajoven con Mario Gutiérrez en Lemon Rock a las 21:00 horas y en Bamboleo, los granadinos pueden bailar al son de un espectáculo de flamenco.

El fin de semana empieza antes de lo previsto, y es que el viernes a las 18:00 Jenny Tynten y Agus Druetta actúan en Lemon Rock a las 18:00. Una hora y media más tarde, la Orquesta Ciudad de Granada vuelve como cada semana al Auditorio Manuel de Falla. A las 21:00 de la noche se reparte la música por la ciudad. La Cebolla y Negro Jari llegan a la sala Industrial Copera con mucho reggaetón; en la sala El Tren cantan Ladilla Rusa, Kingdom y Volante de la Puebla, Mississippi Martínez en la sala Premier; Julia León y León Ruiz en La Chistera; Laura Gómez y Sofía García en JJ Taberna y un espectáculo de flamenco en Vimaambi. Y para cerrar el viernes, llega desde Canarias la cantante trapera del momento, Ptazeta con su DJ, Juacko.

El sábado 29 suena la música con el segundo café y la primera copa, Big in Japan en Alexis Viernes a las 17.00 horas. Un tributo a Mecano, a Radio Futura y a El Último de la Fila, todo junto a las 21.00 de la noche en la sala El Tren. La Petite acoge un concierto de Guadaña junto a Anima Aeterna. Oh My Rita llega a Granada 10 y un espectáculo de cabaret a La Chistera. Álvaro Ruiz canta en La Taberna y Mr. Rango en Industrial Copera a las 23:00 horas.

La semana acaba con un vermut en el Auditorio Manuel de Falla al son de un concierto de piano a las 12:00 de la mañana. En la sala Alexis Viernes canta Fernando Beiztegui a las 15:30; los fans de Frank Sinatra están de suerte porque se va a realizar un tributo en La Chica de Ayer a las 16:30 y un poco de flamenco para amenizar el día con Paco Chica en Lemon Rock a las 17:30. El fin de semana acaba con un homenaje a Joaquín Sabina en el Palacio de Congresos a las 19:00 horas.