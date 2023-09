El PSOE propone un plan contra agresiones sexuales en instalaciones deportivas tras el caso Rubiales

El Grupo Municipal Socialista elevará al Pleno de septiembre una proposición para activar un protocolo contra las agresiones sexuales en instalaciones deportivas municipales y clubes que reciban ayudas públicas, tras el conocido como caso Rubiales tras la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda este pasado agosto.

Así lo ha indicado la portavoz adjunta del PSOE en Granada, Ana Muñoz, que ha lamentado en una nota de prensa que "ni la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo", del PP, "ni el Ayuntamiento como institución, se hayan posicionado ante el caso Rubiales, ni hayan mostrado su apoyo a la jugadora Jenni Hermoso".

Muñoz ha indicado que, "durante el anterior mandato de Paco Cuenca, trabajamos incansablemente por la eliminación de estos comportamientos y actitudes y su más amplio sentido. De hecho, junto a Barcelona, en Granada fuimos pioneras en poner en funcionamiento un protocolo contra las agresiones en lugares de ocio, incluyendo formación específica y adecuada para el personal de este tipo de establecimientos, la denominada Constelación de Puntos Violeta".

Además, Granada es también Ciudad del Deporte, como así fue distinguida en el año 2019. Como tal, "Granada combina un alto nivel organizativo en la celebración de grandes eventos deportivos, la formación multidisciplinar, y una apuesta clara y decidida por el deporte de base y adaptado, la salud y los programas deportivos municipales".

Asimismo, "el deporte de élite también destaca en nuestra ciudad, con representación en la máxima competición nacional de los equipos de fútbol y baloncesto masculino (Granada CF y Fundación Granada), y del fútbol femenino (Granada CF Femenino)".

Ha explicado Muñoz que "desgraciadamente es noticia el acoso y la desigualdad en el trato que sufren las deportistas" refiriéndose a los gravísimos hechos ocurridos en la celebración tras el triunfo de la Selección Española absoluta femenina en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, disputada en Australia y Nueva Zelanda, "tristemente protagonizados por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales".

De hecho, ha indicado que en este contexto "no podemos ceder y quedarnos de perfil y en la equidistancia. Ante esto no hay matices. O el Ayuntamiento de Granada y su máxima representante se posicionan contra ello o demostrarán que no se han enterado de unos hechos que han tenido repercusión mundial, o peor aún, que sienten afinidad con los planteamientos de Rubiales. Granada no puede guardar silencio, porque el silencio es cómplice".

Para Muñoz, "esto muestra la necesidad de ampliar el protocolo que desarrollamos, con formación incluida, al personal de las instalaciones deportivas municipales, así como a todos los clubes y entidades que hagan uso de las mismas, o aquellas que reciban ayudas puntuales o subvenciones públicas". Muñoz puntualiza que "Granada debe ser referente de los valores de la igualdad y contra cualquier acción machista, también en el deporte, tanto en las categorías base como en la élite".

En este sentido, el Grupo Socialista presentará esta moción para desarrollar este protocolo contra el acoso y las agresiones en el próximo pleno de septiembre, porque como ha concluido la portavoz adjunta, "Granada debe ser una ciudad libre y segura para las mujeres, también en el deporte".