El PSOE exige a la Junta "transparencia para evitar especulaciones en la zona afectada por el incendio de Los Guájares"

La parlamentaria andaluza Olga Manzano ha exigido a la Junta de Andalucía “transparencia para evitar todo tipo de especulaciones en la zona afectada por el incendio de Los Guájares”, que tuvo lugar en septiembre del año pasado, y ha lamentado que “no haya avanzado lo suficiente en la recuperación y restauración de la superficie calcinada”.

En la Comisión de Industria, Energía y Minas del Parlamento andaluz, Manzano ha trasladado al consejero del ramo, Jorge Paradela, “la necesidad de que se ponga en marcha un proceso de información activa por parte del Gobierno andaluz". "Nada debe temer quien no tiene nada que ocultar”, ha indicado.

“Nos surgen dudas, es lógico que la ciudadanía esté confusa y pida aclaraciones”, ha expuesto la socialista, que se ha referido a los proyectos de parques eólicos planteados en el territorio en cuestión.

Así, Manzano ha subrayado que la población de El Pinar, Los Guájares, El Valle, Vélez de Benaudalla, Albuñuelas y Villamena “debe contar con la debida información sobre los diferentes proyectos aprobados o en marcha y evitar así todo tipo de especulaciones”.

“El proyecto que conocemos es el presentado por una empresa productora de electricidad a partir de energías renovables de tres parques eólicos asociados de 75 megavatios vinculados a una planta hidroeléctrica reversible de bombeo proyectada en la presa de Rules”, ha explicado.

La socialista ha dicho al respecto que del mismo conocen "el expediente de autorización ambiental unificada, aunque casualmente en la web no aparezca el Informe Preceptivo Vinculante de la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul relacionado con la citada autorización". "Lo que más sorprende es que dicho permiso no hace referencia o no se relaciona con las autorizaciones concedidas días atrás”, ha señalado.

Tras dejar claro el apoyo del PSOE al despliegue de nuevo proyectos de energías renovables, siempre con procesos rigurosos de evaluación ambiental previa y con la participación de instituciones y agentes sociales locales, Manzano ha lamentado que la Junta “parece haber olvidado un asunto clave como es la planificación".

“Da la sensación de que su modelo es el de resolver a golpe de proyecto individual sin una visión del conjunto para que se produzca el necesario reequilibrio territorial entre el desarrollo y la conservación, salvando los espacios sensibles y seleccionando lugares cuyos suelos no tengan otra vocación más adecuada para otras actividades. Huimos de los negacionistas, pero también de la intoxicación”, ha concluido.