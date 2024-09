La cultura para transformar y revivir Granada, las conclusiones de una GranadaConectada de cine

El Centro Federico García Lorca ha acogido en la mañana de este viernes el primer foro de la tercera edición de GranadaConectada. La ciudad vuelve a ser el escenario perfecto para reunir a los que saben, un escenario de película. Su magia, su esencia y su cultura acaparan los cinco sentidos de aquellos que llevan a la gran pantalla historias inolvidables. Granada busca su mejor versión con la Capitalidad Europea de la Cultura y la ceremonia de los Goya en el horizonte.

La cultura y el cine se han convertido este viernes en el eje central de un nuevo foro de GranadaConectada protagonizado por Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; David Jiménez-Blanco, comisario de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, presidente de la Bolsa y presidente de la Fundación Amigos de la Alhambra; y Pilar Aranda, comisaria de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, catedrática de Fisiología y exrectora de la Universidad de Granada y el periodistas Enrique Árbol como conductor del foro.

Antes de comenzar con el debate, Concha de Luna, miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Granada y vicepresidenta de la Confederación Granadina de Empresarios, y Juan Ignacio Zafra, director territorial de Andalucía de CaixaBank, subieron al escenario para recordar cómo han sido las dos ediciones anteriores de GranadaConectada y destacar la esencia de esta iniciativa, que los expertos y profesionales de cada temática aporten las claves que harán que Granada saque el potencial que la ciudad esconde. Ambos representantes han puntualizado, además, que la esencia de GranadaConectada pasa por una reflexión de las necesidades de la provincia, no por exigencias, teniendo así las instituciones y la administración la oportunidad de hacer suyas las propuestas extraídas de este foro y hacerlas suyas.

El primer bloque de este primer foro de la tercera edición de GranadaConectada giró sobre la cultura como motor de transformación. La conversación entre los expertos arrancó con la noticia que toda la ciudad verbaliza en los últimos días: la selección de la película ‘Segundo Premio’ como representante de España en los Oscar. Fernando Méndez-Leite bromeó con su intervención en la decisión de la elección de la película granadina, asegurando que “llamé uno por uno y dije que había que votarla para los Oscar porque Granadda acogía los Goya”. Entre risas e ironía arrancó un primer debate que dejó una reflexión clara: Granada ya es un atractivo cultural, solo hay que sacarle partido. Para Méndez-Leite, “la ciudad no necesita que los Goya la promocione. Quien conozca Granada y no vea su atractivo es que tiene una clara falta de conocimiento. Granada nos da mucho a la academia y vamos a chupar de su prestigio.

En el mismo sentido, David Jiménez-Blanco apunto la importancia de ver que “la cultura es un motor económico de primer nivel. Tenemos que aprovechar esto, ahora es el momento de ciudades como Granada que dedican toda su energía a la cultura y el desarrollo de conocimiento. El mundo se ha ido desmaterializando, la gente ha dejado de querer atesorar cosas materiales por vivir experiencias, por presenciar eventos únicos y esto beneficia a Granada”.

Más allá de la ceremonia de los Goya que tendrá lugar en la ciudad en 2025, el foco de Granada se centra en su candidatura a la Capital Europea de la Cultura, un proyecto ilusionante, pero que conlleva mucho más “de lo que ya se tiene”. Jiménez-Blanco señaló la importancia de reconocer que la capitalidad europea “debe ser un destello largo, tiene que dejar transformaciones permanentes en el tejido de la ciudad. Tenemos posibilidades, claro, no somos peores que nadie, ni tampoco mejores que nadie. No podemos relajarnos, esto es un concurso de ideas transformadoras a nivel social y cultural. Tenemos que crear una infraestructura cultural que no exista y que perdure, conseguir que la sociedad tenga una vida más culta”.

Por su parte, Pilar Aranda añadió a esta futura transformación la necesidad de que “participen los jóvenes, se debe pensar en la Granada ligada a la cultura del futuro. Tenemos que ver qué necesitamos, para qué lo queremos, cómo nuestros barrios pueden llenarse de cultura. No nos van a dar la capitalidad cultural por tener lo que tenemos, sino por cómo podemos transformarnos”. Así mismo, la exrectora de la UGR si hizo una única petición más allá de las sugerencias y reflexiones aportadas y es el regreso del Cine del Sur, “sin duda un cultivo de cultura”.

Para cerrar el foro, los expertos dialogaron sobre la generación de un ecosistema estable de la industria cultural. Para Jiménez-Blanco es necesario “desestigmatizar el fracaso, apoyar a los emprendedores, que tengan la financiación necesaria y fomentar la asunción de riesgos. El emprendimiento es asumir el riesgo, es difícil poner un colchón para estos emprendedores. Tiene que haber un ecosistema inversor para estos proyectos. Crear es lo más bonito que puede hacer el ser humano”. En definitiva, el futuro de Granada, de su cultura y su prosperidad en todos los ámbitos pasan por pensar, como explicó Gerardo Cuerva, presidente de la Cámara de Comercio y de la Confederación Granadadina de Empresarios, en su vídeo enviado a este foro, en una “Granada provincia cultural, no en una Granada provincia con cultura”.

