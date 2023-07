Indignación entre el granadinismo ante el incumplimiento del precio de los abonos

Tras el lanzamiento de la campaña de abonados del Granada para la próxima temporada, muchos han sido los aficionados que han mostrado su indignación en las redes sociales ante los precios de los abonos. Estos no incluyen los encuentros ante Barcelona y Real Madrid, lo que ha generado un sinfín de críticas de los hinchas rojiblancos.

Para entender esta indignación hay que retroceder un año. En la campaña de abonos de la temporada que ahora ha finalizado, el director general del club, Alfredo García Amado, explicó que el precio de los abonos se mantendría de cara a la campaña siguiente en caso de ascenso para aquellos que ya tuviesen el carné en Segunda División.

Me ha dado por rescatar la rueda de prensa de los abonos del año pasado, donde se dijo que se mantendría el precio. Perdona Amado, pero nosotros hemos sido leales al Granada CF. El Granada CF es el que no ha sido leal con los 15000 fieles que se abonaron el año pasado. pic.twitter.com/XGQpRYeKy9 — Collina (@collina___) July 5, 2023

Un año después, los granadinistas se han encontrado con el regreso del 'día del club', que se da en los encuentros ante Barcelona y Real Madrid y no se incluyen en el precio del carné. El abonado deberá pagar 30 euros por una entrada de cada encuentro ante madridistas y culés. Del mismo modo, el precio base del abono solo se mantiene para aquellos que hace un año renovaron. Los hinchas que se dieron de alta para esta temporada que acaba de finalizar deberán pagar una cantidad superior.

Debido a esta polémica medida, las redes se han llenado de críticas al club por no cumplir su promesa en el precio de los abonados. "Creo que es un error lo del día del club para Barça y Madrid. En casa somos cuatro abonados, así que haced la cuenta", apostillaba una de las respuestas en Twitter a la campaña. "Nos habéis engañado", decía otro usuario. Otro, lo define como "una puñalada trapera". Incluso se han podido leer mensajes de internautas tratando de predecir lo que puede pasar en dichos encuentros: "Abonados vendiendo entrada para el Madrid y el Barcelona en 3,2,...".

La oleada de respuestas críticas hacia la medida ha sido muy numerosa, hasta tal punto que algunos proponen "que ni un solo abonado vaya a ver a Barça y Madrid". Otros simplemente quieren pensar bien y "que todo esta subida sea para cubrir las necesidades del femenino y el filial". En general, la mayoría de internautas que se han expresado mostraban su sentimiento de haber sido engañados.

Hagamos cuentas. Unos 10000 abonados normales por 60€. 600000€. Unos 5000 abonados bonificados por 30€. 150000. Total 750000 €. Eso es lo que vale la palabra de los dirigentes de nuestro equipo. De verdad son tan imprescindibles y de verdad no se podían sacar de otro sitio? — ciroabal (@ciroabal) July 5, 2023

"Se ha planteado mal"

Desde el G19, la Asociación de Peñas del Granada, su presidente Pepe Valcárcel asegura para GranadaDigital que "la gente está muy cabreada, se prometió que se iba a cumplir con el precio de la temporada anterior, y la verdad es que no están muy contentos", explica. Si se compara el precio de un abono de ahora hace dos años, en la anterior temporada en Primera División, "un abono de fondo que valga 150 euros y ahora pueda valer 210, no es caro", añade Valcárcel. Sin embargo, el enfado de la gente viene ante el no cumplimiento de lo estipulado en la anterior campaña de abonados.

Bajo la opinión del presidente del G19, esta medida "se ha planteado mal". Cree que, si se hubiesen añadido esos 60 euros de otra manera, tendría más aceptación por el público. "No se ha comunicado bien, podría haber llegado de otra manera". Valcárcel cree que, si la justificación hubiese sido, por ejemplo, un añadido de 60 euros por estar incluidos los encuentros del femenino y el filial al haber ascendido, hubiese tenido mejor aceptación, y ha sentado peor entre aficionados "nombrar a Madrid y Barça".

"Intentaremos hablar con Alfredo (director general) para ver qué ha podido pasar. Yo creía que iban a cumplir pero que nos harían pagar algún partido. No creo que vayan a dar un paso atrás", ha concluido el presidente del G19.