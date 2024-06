El PSOE critica que las cuentas de Visogsa "no reflejen el estado real de la empresa"

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha criticado que las cuentas de la empresa provincial de vivienda y suelo, Visogsa, "no ofrezcan la situación real de la empresa, tal y como figura en el informe aprobado" y ha exigido al equipo de gobierno, del PP, una gestión "eficiente para evitar más perdidas" de esta sociedad en el ejercicio de 2024.

El diputado provincial José María Villegas, junto a su homóloga Remedios Gámez, ha señalado que el pasado mayo se aprobaron las cuentas de 2023 en la Junta General de Accionistas de Visogsa "con tan solo un beneficio de 2.000 euros y con un informe no favorable de auditoría al no confirmar saldos Emusur (empresa pública de Albolote)". "Una semana después hubo una convocatoria para transmitir de manera gratuita unas participaciones de esa empresa que no confirmó saldos. Se nos dijo que se cedían porque Emusur no valía nada al estar en proceso de liquidación", ha aseverado.

Villegas ha lamentado que, tras todo eso, se confirmen "las sospechas que teníamos en los últimos meses sobre el riesgo que corría Visogsa con un escuálido beneficio de 2.000 euros, a poco que el saldo que tuviera Emusur podría abocarnos a dar pérdidas. Con ese resultado y unas participaciones que pasan de valer 60.000 euros a cero, el resultado real de Visogsa para 2023 es de unas pérdidas de 57.000 euros que no vienen reflejadas en las cuentas anuales".

"Esta situación debería haber tenido reflejo en el balance de la empresa pública de vivienda provincial y efecto sobre su cuenta de pérdidas y ganancias, pasando a tener signo negativo", ha explicado. Así, ha criticado que las cuentas de Visogsa hayan sido formuladas y aprobadas por el PP "a sabiendas de que no eran correctas", por lo que ha pedido al presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, explicaciones y que "no tergiverse las cuentas".

Villegas se ha preguntado si Rodríguez sabía de esta situación porque "de ser así, difícilmente puede ser de otra manera, habría aprobado unas cuentas en fraude de ley" y ha lamentado que "como ya hiciera el anterior gobierno del PP en Diputación con Sebastián Pérez, una vez más oculten la situación real de una empresa de capital cien por cien público". El socialista ha denunciado que con esta operación el PP pretenda "quedar fuera de la obligación legal que tenemos los administradores de lo público de gestionar de manera eficiente y sostenible los recursos públicos tal y como establece la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que aprobó el Gobierno de Rajoy".

Según ha añadido, esta Ley contempla que las empresas públicas que ofrecieran resultados negativos en dos ejercicios consecutivos deberían liquidarse. "El gobierno del PP lo que quiere evitar con esto es que las pérdidas de 2023 se sumen a las que piensan que va a haber en 2024". ¿Tan poca fe tiene el PP en su capacidad de gestión que vulnera la normativa mercantil?", se ha preguntado Villegas que ha censurado que el gobierno de Rodríguez "intente buscar vueltas para no aplicar esta Ley".

La Diputación alega que se "heredó" una "situación crítica"

La Diputación de Granada manifiesta su profunda decepción ante las acusaciones infundadas realizadas por el grupo socialista de la institución provincial en referencia a Visogsa, esgrimiendo que el actual Equipo de Gobierno heredó esta empresa pública en una situación crítica, debido a la nefasta gestión del anterior gobierno socialista, liderado en la delegación de Obras Públicas y Vivienda por José María Villegas, actual diputado de la oposición, quien ha realizado estas desafortunadas acusaciones.

Las cuentas aprobadas actualmente en referencia a Visogsa son fruto de la mala gestión anterior y el actual equipo de Gobierno del PP, encabezado por el presidente Francis Rodríguez, trabaja incansablemente para revitalizar Visogsa y continuar construyendo viviendas para los jóvenes de la provincia. Además, estas afirmaciones suponen una falta de respeto hacia las familias de los 24 trabajadores de la empresa, que se ven afectados por acusaciones banales que buscan únicamente generar ruido político.

La institución provincial entiende que el grupo socialista está en la oposición, pero no todo vale en política. Invitamos a la reflexión y al diálogo constructivo para trabajar juntos por el bienestar de los ciudadanos de la provincia de Granada. Juntos se puede lograr grandes avances, dejando de lado las recriminaciones y centrando los esfuerzos en mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la provincia de Granada.