Roberto Valverde, sobre el Femenino y Los Cármenes en la Liga F: "La idea es poder jugar allí si se puede"

El Granada Femenino está de celebración después de poner el broche a una temporada perfecta con el ascenso a Liga F logrado el pasado sábado en Coruña. Sin embargo, mucho antes de que terminase por certificarse ese final soñado, desde los despachos ya se llevaba tiempo trabajando en perfilar la plantilla de cara al curso que viene con independencia de cuál fuera ese desenlace definitivo. Por ello, tras días de disfrutar y asimilar todo lo conseguido con este regreso por la puerta grande a la máxima categoría del fútbol femenino español diez años después, desde las oficinas se abren ya diferentes frentes como poner encima de la mesa prolongaciones de contrato, trabajar en refuerzos de cara al curso que viene o plantear dónde jugará el equipo sus partidos como local para cumplir con las exigencias de la Liga F. De todo ello habla Roberto Valverde que incide en el “apoyo del club” como fundamental para que hayan terminado por llegar los éxitos a su primer equipo femenino y adelanta a GranadaDigital las conversaciones avanzadas con “tres o cuatro futbolistas” que pueden sumarse al proyecto y su deseo de que el conjunto de Roger Lamesa vaya haciéndose cada vez más habitual en el coliseo rojiblanco.

Roberto Valverde

P: Valoración del éxito de todas las secciones del club.

R: La explicación es sencilla. Desde arriba, cuando tienes estabilidad y gente que te apoya, te da mucha tranquilidad a la hora de poder entrenar y de poder trabajar. Hablamos de Alfredo, de Nico, de todos en general, el mismo Paco López, Milla… Son gente muy cercana que te van a apoyar. Y yo creo que eso, por lo menos en el femenino, nos ha dado alas para poder trabajar sin problema ninguno. Luego, desde el principio, hemos podido entrenar sin problemas en la Ciudad Deportiva. Osea son muchos factores que son primordiales para que un equipo, desde Alfredo hasta la última persona que está en Ciudad Deportiva, triunfe. Es un trabajo de todos los componentes que hacen al Granada CF.

P: Hablando del Granada Femenino, ¿Cuáles cree que han sido las claves para que este año sí se haya conseguido ese ascenso que se había resistido durante tanto tiempo?

R: La clave ha sido la base que llevamos tantos años. Se han mantenido muchas jugadoras de base y, luego, el acierto por supuesto de traer a Roger Lamesa y el tener ese apoyo tan grande de Alfredo, de Nico y de los componentes del Granada CF. Eso ha hecho que se pueda trabajar con la tranquilidad que otros años no se ha podido hacer. Entonces, las futbolistas dentro del vestuario, ellas se han sentido arropadas, queridas y ellas mismas han cogido esa ilusión y esa energía suficiente para hacer lo que tenían que hacer.

P: Con el ascenso a la Liga F, ¿se hará cada vez más frecuente ver al Granada Femenino en Los Cármenes?

R: Lo estamos comentando. Si es factible poder jugar aquí cuando no coincidan los partidos con el primer equipo masculino, pues sí que es posible que algunas veces cuando ellos lo vean preciso poder jugar aquí. Si no, tendremos Ciudad Deportiva, que no sabemos si está adaptada a lo que es la Liga F y, si no, habrá que buscar un campo alternativo para poder jugar y que dé los parámetros que exige la Liga F. Nos han dicho que van a hacer todo lo posible por hacerlo en Ciudad Deportiva, pero si no, habrá que buscar un campo que se ajuste como pueda ser el Núñez Blanca, con césped natural y que tenga los parámetros que se exigen. Pero la idea es poder jugar en Los Cármenes, si se puede, y si no, en Ciudad Deportiva.

P: ¿Se trabaja ya en la planificación deportiva del próximo curso en la Primera División?

R: Sí, la verdad es que ya llevo tiempo en ello. Yo ya llevo un mes en continuo movimiento y ya he hablado con tres o cuatro futbolistas que seguramente vayan a venir, pero hasta el 30 de junio no podemos decir nada. Pero es verdad que ya están prácticamente firmadas.