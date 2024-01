"Los profesionales sanitarios solo quieren hacer bien su trabajo y tratar al paciente con dignidad"

La sanidad no puede más. Los profesionales sanitarios gritan casi sin voz tratando de ser escuchados por los cargos responsables de su situación. Se necesita más personal, conciliación familiar, condiciones laborales aceptables y, sobre todo, se quiere trabajar con dignidad y tratar al paciente como se merece. Solo piden, al borde del colapso, poder desempeñar su labor como mejor saben hacerlo, pero para ello necesitan tiempo y un equipo humano que les permita hacerlo en las mejores condiciones.

Según los últimos datos disponibles, facilitados por la Junta de Andalucía y actualizados hasta el mes de junio de 2023 y tras más de un año y medio sin aportar nuevas cifras, estos reflejaban que más de un millón de andaluces se encontraban pendientes de una operación o una cita con el especialista. Al detalle, 192.000 pacientes aguardaban para una cirugía, estando más de 36.000 en lista de espera sobrepasando el límite legal, un dato preocupante, pues supone un incremento del 227'5% en comparación con junio de 2022 cuando la cifra se quedaba en los casi 11.000 pacientes.

Además, según informó elDiario el pasado mes de diciembre, las listas de espera en Andalucía se dispararon un 55% desde la última fecha en la que se tienen datos (junio 2023) hasta octubre, es decir, 56.000 personas más se sumaron a esta interminable lista de espera para ser atendido o intervenido quirúrgicamente. En total, las listas de espera afectan ya a un 12% de la población andaluza. En términos generales, Andalucía se sitúa entre las tres comunidades autónomas con la tasa de pacientes en lista de espera más alta del país (23'24 pacientes por cada 100.000 habitantes cuando la media nacional es de 17'55). Al mismo tiempo, la comunidad andaluza es la segunda con el peor tiempo de espera medio para ver a un especialista con una media de 139 días. En el caso de Granada, según apuntó CSIF Granada meses atrás, Granada contabiliza más de 22.000 personas en lista de espera, registrando un incremento del 19% en el Hospital Virgen de las Nieves y de un 25% en el Hospital Clínico San Cecilio.

Con estos datos, se entiende algo más la terrible situación que atraviesa la sanidad pública y, en consecuencia, sus profesionales. Matilde Núñez, responsable de Sanidad de CSIF Granada, explica para este medio que existe una "gran preocupación por la situación de la provincia. Hay una clara falta de personal en los centros, tanto sanitario como de gestión y servicios, como celadores y técnicos administrativos, que también son eslabones muy importantes para que el sistema funcione". La responsable sindical continúa resaltando que la preocupación reside en la falta de contratación de más personal, provocando que "los profesionales que sí están tengan que doblar y hacer el trabajo de dos o tres. Esto hace que haya una sobrecarga y una situación de estrés que" Matilde Núñez vincula a las "agresiones que sufren los profesionales sanitarios, que van en claro aumento. Si hacemos un análisis más detallado, con esta falta de profesionales el paciente se desespera, no lo pueden atender en tiempo y no cumplen con las expectativas que podían tener".

Al aumento de las agresiones se une, evidentemente, la crecida de las listas de espera, siendo en ocasiones de "8-10 días y otros centros con agendas cerradas". La sanidad pública sufre un grave problema de recursos, una situación que viene desde hace varios años, pero que con la pandemia se destapó por completo. "La pandemia ha hecho saltar las costuras del sistema sanitario. El problema venía de antes, pero lo hemos ido paliando más o menos. Se prometió un cambio radical, pero esa mejora no ha llegado".

Desde CSIF Granada piden, incansablemente, con su campaña de protestas 'No más zuecos vacíos' que el SAS apueste por una plantilla "bien dimensionada" y que se contrate al personal necesario para "trabajar en condiciones dignas para el profesional y que la atención sea digna para el paciente y sus profesionales". La responsable sindical resalta que las listas de espera "no se están reduciendo, se han descontrolado como consecuencia de una mala gestión por parte del Servicio Andaluz de Salud", mientras que "hay una necesidad clara de contratar profesionales, pero ni se les contratan ni se les esperan".

Existe un claro déficit de contrataciones para cubrir las bajas y los permisos, llegando en algunos casos a cubrir solo una de cada diez ausencias. Esto obliga a los profesionales sanitarios presentes a realizar turnos de doces horas. Doce interminables horas de presión, estrés y un cansancio que deriva en una mala atención médica y en una acumulación de pacientes que desborda las urgencias, como ocurre en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Se prometieron cambios, pero la sanidad pública sigue sufriendo. Hace justo un año, se llegó a un acuerdo entre el SAS y la atención primaria para reducir las agendas de los médicos, un pacto que jamás llegó a cumplirse. "Se habló de baja a 35 pacientes al día las agendas, pero no se ha cumplido. Puede que algunos de los 20 puntos del acuerdo haya llegado a materializarse, pero ninguno en su totalidad". "La Junta no nos da ninguna respuesta. La contratación que se está realizando en algunos centros como el Virgen de las Nieves no es suficiente".

La sanidad pública colapsa por momentos. Los profesionales sanitarios se marchan a casa con la sensación de no haber hecho bien su trabajo. Los pacientes y familiares solo piden ver a su médico de cabecera, tener una mano amiga que les diga que "no te preocupes" y que los atienda en persona, no por teléfono. Mientras otros miran y hacen oídos sordos, la sanidad pide a auxilio, grita por poder hacer su trabajo con dignidad.