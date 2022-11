Los productos gourmet de Ibéricos Valenzuela, sinónimo de regalar calidad y excelencia esta Navidad

Se acerca la Navidad y, con ella, todas las fechas importantes en las que dar un detalle a otra persona marca la diferencia.

Entre la infinidad de regalos que se pueden hacer, en ocasiones seguro que nos planteamos si verdaderamente lo elegido le va a gustar a la otra persona y lo va a utilizar. Por eso te traemos una idea de un regalo único y especial, que se convertirá en toda una experiencia.

¡Así es, nos referimos a los regalos gourmet! Si lo estabas pensando, has acertado. Y es que los productos gourmet es sinónimo de regalar calidad y excelencia. Pero, ¿cuál es el regalo gourmet perfecto para estas navidades?

¿Por qué elegir un producto gourmet como regalo?

Si te estás haciendo esta pregunta, la respuesta es fácil. Regalando productos gourmet, más que un alimento, estás ofreciendo a la otra persona toda una experiencia gastronómica, que puede disfrutar en cualquier momento.

Los productos gourmet significan muchas cosas, entre ellas: artesanía, salud, exclusividad, originalidad y una apuesta por el empleo rural.

Puedes hacer de un regalo un momento perfecto para la otra persona, ya que lo puede disfrutar solo, acompañado, en una celebración o para un evento. Y no solo por su versatilidad, su calidad y durabilidad hace que no sea un regalo de consumo inmediato, si no que se puede disfrutar durante un periodo de tiempo (dependiendo de cuál sea el producto).

Selección de los mejores regalos gourmet

¡La excelencia llega a tu casa por Navidad! Para cualquier ocasión, pero en especial para estas fechas no pueden faltar estos productos gourmet:

Ibéricos

Que sería una celebración de Navidad sin un buen plato de jamón o embutido. Tanto solo como acompañando cualquier plato, este es el producto por excelencia dentro del mundo gourmet.

En toda cesta de Navidad que se precie, el jamón es un imprescindible que no puede faltar, además de que tiene ¡un mundo de posibilidades! En paletas, paletillas o loncheados ... Todas son buenas opciones para disfrutar de este productazo.

Los jamones de Ibéricos Valenzuela son una apuesta segura de calidad, variedad y un sabor excelente. Sus precintos los identifican como jamones ibéricos, de raza, con todo lo que ello significa en cuanto al cuidado y alimentación del cerdo.

Pero no solo los jamones, embutidos como el salchichón, chorizo o lomo son otros productos que no pueden faltar en tu mesa por Navidad.

Quesos

¡Otro de los imprescindibles! El complemento perfecto y el toque de sabor insustituible en cualquier comida. Su gran variedad y diferentes texturas hacen que comer queso se convierta en toda una experiencia gastronómica.

Regalar quesos gourmet significa dar la oportunidad de probar algo diferente, especial e insustituible. En comidas, cenas o como aperitivo, ¡el queso se puede tomar de todas las formas posibles!

Variedad como la que ofrecen los quesos de Ibéricos Valenzuela, entre los que destacan: de trufa, de vino, de chili o bañado en aceite de oliva. Increíble, ¿no?

Aceites

Uno de nuestros mayores tesoros gastronómicos es el oro líquido por excelencia. El aliado idóneo de comidas, cenas y desayunos y es que ¡mejora cualquier plato!

Pero no todos los aceites son gourmet. Estos llevan a cabo un minucioso proceso de elaboración y fabricación hasta conseguir la textura y sabor perfectos. Todo ello da como resultado productos como el aceite de oliva virgen extra, tan característico de nuestra tierra.

Vinos

¡El combo perfecto! No hay mejor forma de acompañar a estos productos gourmet que con otro, como es el vino. Ensalzando a los grandes viñedos que tenemos en España, no es de extrañar que sea uno de nuestros productos estrella, que no puede faltar en ninguna mesa.

Aparte de las grandes características que posee un vino gourmet, como textura, sabor, olor... También crea momentos y experiencias. Qué mejor forma de brindar y celebrar, más en estas fechas, que con una copa de vino tinto gourmet.

Para Navidad no pueden faltar los packs y estuches de vinos gourmet. ¡Hay de todos los tipos! Regala vino, regala momentos para compartirlo.

¿Qué más se puede pedir?

Si tienes alguna duda, contacta con Ibéricos Valenzuela y ellos te asesorarán y ayudarán en lo que necesites. Diferénciate esta Navidad y hazte con productos gourmet de calidad ¡Serás el anfitrión perfecto!