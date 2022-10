Privilegios territoriales

Tenía que pasar y ha pasado.

Desde siempre, desde que se creó la autonomía andaluza y se comenzaron a repartir los puestos, se miró una y otra vez a quiénes correspondían y en qué provincia habían nacido cada uno de los ocupantes. Al poco nació el comentario generalizado de que había privilegios para algunos y marginación para el resto. Eran las charlas de los votantes, para muchos políticos conversaciones de 'porteras', que cada día eran más continuadas y oídas con independencia y se demostraba que no estaban equivocados los comentaristas.

Y ha pasado porque así de golpe y porrazo, a contrapelo y por la espalda, Sevilla se queda sin una conexión aérea con los Estados Unidos y se la dan a Málaga. Alegría en la Costa del Sol y mosqueo más que importante en la llamada capital de Andalucía que tenía todos los papeles en regla, dicen los rectores, y el sí de la compañía yanqui, que pensaba volar por encima de la Giralda antes de tomar tierra.

Lo peor llega cuando, habida cuenta de las protestas y el ruido que se arma, salen los que mandan y le echan la culpa a los norteamericanos que son los que se han decidido, y si no está Sevilla en el lío, pues mala suerte y no miren a los 'boquerones' que no tienen culpa ninguna, porque, además, hay que luchar por Andalucía, antes que nada. Y cuando los oyentes oyen esto último, conociendo el percal, no sufren un infarto de milagro y casi mueren de un ataque de risa.

Pero cuando un político, en este caso malagueño, dice algo así y se queda tan fresco, hay otro, en este caso el alcalde de Sevilla, que saca las cartas guardadas en la manga y aclara que cuando los tres primeros puestos de la consejería correspondiente están ocupados por malagueños es lógico que pase todo esto, y no completa la frase porque le faltó decir que el presidente también es nacido en la tierra del boquerón.

A esto no ha habido respuesta, claro.

¿A que a ustedes les suena todo esto? Ha pasado muchas veces y los gritos de granaínos, jienenses, almerienses u onubenses, por ejemplo y con razones de mucho peso, se han quedado en el aire y en la mayoría de las ocasiones ni se les ha contestado. No eran tan importantes los temas o no gritaban fuerte los protestantes. Pero lo cierto es que el AVE tardó en llegar un ni se sabe de tiempo a Granada, que ese mismo medio de transporte no pensó nunca en atravesar los olivares de Jaén y Huelva se queda en una esquina desasistida junto a una Almería que menos mal que está cerca del levante español, porque si no…

Y suena, contesto a la pregunta, a que era verdad lo que se comentaba en los círculos de ciudadanos como digo al principio. Aquí se adivina un afán de favorecer a uno y fastidiar a los demás. Porque digo yo, aparte de la playa, espléndida, ¿qué otra cosa se les ofrecerá a los 'gringos' que llegarán? Porque si hablamos de cultura en otras muchas modalidades, Granada, Sevilla, Úbeda, Baeza…, tienen mucho más que ofrecer y no están incluidos en este circuito. Claro que a lo mejor alguno ha pensado que el turista norteamericano no tiene ganas de monumentos y solo busca sol y arena. Porque ayudarse con desplazamientos rápidos y cómodos andaluces para ver otras cosas... solo irán de tirón en el AVE a Córdoba porque al resto, autobús y dé usted las gracias.

O sea, hacer a uno más grande y empequeñecer a los demás. Hacer patria chica, olvidarse de los demás y si los gritos son muy fuertes, pues abrirán el cajón de lo que está casi olvidado y a ver que encuentran.

Así, a lo mejor se callan antes.