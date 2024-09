El Granada, a levantar el vuelo donde todo empezó

El Granada CF visita este domingo un estadio de gratos recuerdos del granadinismo. Aquel gol de Ighalo el 18 de junio de 2011 sigue permanente en la retina de cualquier aficionado granadinista de forma inevitable. Y lo seguirá haciendo de por vida.

De aquello han pasado ya trece años y mucho han cambiado las cosas en ambos clubes. Sobre todo en el Granada, que llega al Martínez Valero con una situación delicada en lo que es solo el inicio de la Liga Hypermotion.

De cuatro partidos disputados, tres han sido en casa y en ninguno los rojiblancos han conseguido la victoria. Y ya no es solo eso, son las sensaciones que transmite el equipo en el terreno de juego, dando imagen de equipo endeble atrás y con cada uno haciendo la guerra por su cuenta.

Ante el Dépor, la primera media hora de juego fue un oasis en medio del desierto. El Granada jugó bien, pero la imagen en la segunda parte fue paupérrima, dejándose ir e incluso jugando tambaleándose tras la igualada de Lucas Pérez.

Los rojiblancos firmaron con ese empate frente a los gallegos el peor comienzo como local en toda su historia en Segunda división. Lo único que da esperanzas es que el equipo pueda volver a repetir un resultado como el que se dio en Ferrol y traerse los tres puntos de vuelta.

Sistema y bajas

Está por ver con qué sorprende Guille Abascal en este partido. La vuelta de los tres internaciones abre un abanico de posibilidades al sevillano, aunque no va poder contar con Martin Hongla, que se ha quedado fuera de la convocatoria después de llegar más tarde de la concentración con su selección y no poder completar el entrenamiento.

Ante el Dépor, el entrenador alineó cinco defensas, aunque Loïc Williams es duda por el aparatoso golpe que sufrió en la primera parte, que le obligó a ser trasladado al hospital cuando fue sustituido en la segunda parte por mareos y pérdida de visión.

En el ataque, Abascal también tendrá que decidir si opta por Tsitaishvili o Pablo Sáenz, que partió como titular en Los Cármenes la pasada jornada. Además, tiene la baja de Lucas Boyé, que se ha quedado fuera de la convocatoria por "una contusión costal".

Sin cambio en la portería, de momento

En el Granada CF hay debate hasta debajo del arco. La recaída de Luca Zidane por un esguince en la rodilla que ya sufrió en pretemporada y las cuestionables actuaciones de Marc Martínez cuando ha contado con minutos, han provocado que la dirección deportiva busque de urgencia un portero en el mercado de agentes libres. Fue entonces cuando salió el nombre de Diego Mariño, futbolista al que el club presentó el miércoles. El guardameta vigués no va a debutar ante el Elche. Guille Abascal así lo ha confirmado en la rueda de prensa previa al partido. El técnico sevillano ha comentado que no tiene “ninguna” posibilidad de ser titular este domingo en el Martínez Valero ya que “solo ha completado dos entrenamientos con el equipo”. Mariño, además, no ha jugado desde hace más de un año, cuando disputó su último partido con la UD Almería.

Vuelven Uzuni y Tsitaishvili

Para este partido, Guille Abascal recupera a dos de sus jugadores más importantes: Myrto Uzuni y Giorgi Tsitaishvili. Los dos fueron convocados con sus respectivas selecciones para el clasificatorio para la UEFA Nations League. También Hongla, pero él se ha quedado fuera de la convocatoria.

La Albania de Uzuni se enfrentó a la Georgia de Tsitaishvili, aunque el extremo no fue convocado, y los albaneses acabaron llevándose el partido con un tanto del jugador del Levante UD Kochorashvili.

El rival: Elche CF

Si el Granada llega con emergencias al Martínez Valero, el Elche lo hace con muchas más. El conjunto dirigido por Eder Sarabia cayó con estrépito en La Romareda ante el Real Zaragoza (3-0), asemejándose a un pelele en manos de un equipo que hizo lo que quiso con su rival.

El conjunto ilicitano llega con numerosas bajas al duelo con el Granada. Yago de Santiago sufre una microrrotura del recto anterior en la pierna derecha; Aleix Febas presenta una microrrotura del aductor largo en la pierna izquierda, por lo que ambos son seria duda. Además, Óscar Plano no estará tampoco al ver la roja directa en el encuentro ante el Real Zaragoza.

El Elche ha sumado un punto menos que los que había conseguido a las mismas alturas del curso pasado con Sebastián Beccacece. Por ello, y con el aliciente que supone enfrentarse a los rojiblanco, querrán darle una alegría su afición.

Los pupilos de Sarabia perdieron por la mínima ante el Huesca y el Albacete. En el segundo partido en casa, mostraron una buena imagen ante el Córdoba, al que vencieron por 3-1. Sin embargo, el partido en Zaragoza siembra muchas dudas y los aficionados ilicitanos piden ya la dimisión del técnico bilbaíno.